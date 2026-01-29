유럽발 '압타밀' 리콜 소동, 우리 아이 분유는 안전할까?

복수면허의사(의사+한의사). 한국의사한의사 복수면허자협회 학술이사. 올바른 의학정보의 전달을 위해 항상 고민하고 있습니다. 의학과 한의학을 아우르는 통합의학적 관점에서 다양한 건강 정보를 전달해 드리겠습니다.

AD

덧붙이는 글 | <참고자료>

1. 영국 식품기준청(FSA)

Danone recalls Aptamil First Infant ula because cereulide (toxin) has been found in this batch

(회수 대상: Aptamil First Infant ula 800g, Best before 31 October 2026로 표시된 제품)



2. 식품의약품안전처(MFDS) 해외 위해식품 차단 및 국내 유통 제품 조사 관련 설명

최근 유럽에서 판매된 영아용 조제분유 일부가 리콜(회수)되면서, 해외직구로 분유를 구매해온 국내 부모님들의 불안이 커지고 있습니다. 문제의 제품은 다논(Danone)사가 제조한 '압타밀(Aptamil)'입니다.아이의 입으로 들어가는 분유는 부모에게 세상 그 무엇보다 민감한 정보일 수밖에 없습니다. 최근 영국 식품기준청(FSA)이 발표한 압타밀 리콜 소식은 그래서 더 뼈아프게 다가오는데요. 이번 사태를 단순히 '브랜드의 위기'로만 볼 것인지, 아니면 '선제적 안전 관리'로 볼 것인지 그 이면의 내용과 구체적인 주의사항을 정리했습니다."압타밀이면 다 위험한 거 아냐?"라고 걱정하실 수 있지만, 다행히 그렇지는 않습니다. 이번 조치는 특정 시기에 생산된 일부 단위에만 한정됩니다. 제조 과정에서 발생한 일시적인 오염 가능성을 차단하기 위해, 해당 시기에 나온 제품들만 골라 회수하는 예방적 단계입니다.확인 방법은 간단합니다. 브랜드 이름이 같더라도 제품마다 적힌 '생산 정보'가 다르기 때문입니다. 분유 통에 표시된 유통기한과 생산 번호를 대조해보는 것만으로도 불안감을 해소하실 수 있습니다.문제가 된 세레울라이드는 식중독균인 '바실루스 세레우스(Bacillus cereus)'가 증식하며 뿜어내는 독소입니다. 보통 균은 뜨거운 물에 죽지만, 이 독소는 열에 매우 강해 쉽게 파괴되지 않는 '방어막'을 갖고 있다고 보시면 됩니다. 따라서 분유를 끓인 물에 타더라도 위험이 남을 수 있어 주의가 필요합니다.섭취 시 메스꺼움이나 복통이 비교적 금방 나타나는데, 보통 수 시간 내에 증상이 시작되어 하루 안팎이면 자연스럽게 가라앉는 것으로 알려져 있습니다.국내 정식 유통 제품을 먹이고 계신다면 일단 안심하셔도 좋습니다.압타밀 국내 공식 판매처인 다논 뉴트리시아 코리아는 "이번 조치는 일부 국가의 식품 안전 규제 지침 변화에 선제적으로 대응하기 위한 예방적 성격의 리콜로, 제품 자체의 안전성 문제와는 무관하다"는 공지를 냈습니다. "현재 한국에서 뉴트리시아를 통해 공식 판매되고 있는 모든 압타밀 제품은 이번 이슈와 관련이 없다"는 설명입니다.또, 식약처는 26일 "최근 유럽 등에서 원료 품질 문제로 회수 중인 네슬레(Nestle), 락탈리스(Lactalis), 사눌락(Sanulac) 등 분유 제품은 국내 정식 수입된 사실이 없다"고 밝히기도 했습니다.주의해야 할 대상은 해외 사이트에서 직접 구매한 제품들입니다. 해외직구 제품은 유통망이 공식 수입품과 다르기 때문에 부모님들께서 스스로 '자가 검증'을 해야 합니다. 공식 리콜 공지에서 제시한 조건과 내 분유 통에 적힌 유통기한 등이 일치하는지 반드시 확인해 보시기 바랍니다.아이 키우는 집에서 분유 리콜만큼 예민한 뉴스도 없습니다. 그러나 불안은 모르는 곳에서 오고, 안심은 확인하는 곳에서 시작됩니다.이번 사태의 해답은 '리콜'이라는 큰 글자가 아니라, 분유통 하단에 적힌 작은 숫자들에 있습니다. 그 숫자들을 꼼꼼히 살피는 차분함이야말로, 정보가 쏟아지는 세상에서 우리 아이를 지키는 가장 확실한 방법일 것입니다.