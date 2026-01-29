"지축지구 고교 유보지, 절대 포기 못 해" 여야 정치인 한목소리

지난 28일 오후 4시, 경기도 고양시 덕양구 효자동 행정복지센터 2층 대회의실. 50여 명의 주민들과 지역 정치인들이 모인 회의실은 바깥의 차가운 겨울 날씨와는 대조적으로 뜨거운 열기로 가득 찼다.
이번 간담회는 지축지구 입주민들의 오랜 숙원 사업인 '고등학교 신설'과 '유보지 존치' 문제를 논의하기 위해 마련됐다. 특히 지난번 국토부와 LH 관계자를 불러냈던 주민들의 외침(관련 기사: "아파트 대신 고등학교를" 지축 유보지 논란
)에 이어, 이번에는 지역구 도의원과 시의원들이 여야를 막론하고 한자리에 모여 머리를 맞댔다는 점에서 의미가 컸다.
이날 행사에는 더불어민주당 명재성·이경혜 도의원, 송규근 시의원, 한준호 국회의원실 정연일 특별보좌관, 민경선 전 경기교통공사 사장과 국민의힘 곽미숙 도의원, 원종범 시의원 등이 참석했다.
"학생들 통학 고통 심각... 학교 설립 안 되면 학군 조정이라도"
포문은 주민들이 열었다. 황병원 효자동 통장협의회장은 "현재 지축지구 학생들의 통학 환경은 열악하기 짝이 없다"며 "사설 셔틀버스에 의존해야 하는 학부모들의 경제적, 심리적 부담이 크다"고 호소했다. 황 회장은 이어 "당장 학교 설립이 어렵다면 지축과 인접한 서울 은평구와 공동학군을 운영하는 방안이라도 검토해달라"고 주문했다.
이에 대해 정치권은 학교 설립의 현실적 어려움을 인정하면서도, '유보지 사수'에는 한목소리를 냈다. 현재 고양시 고등학교는 전체가 단일 학군으로 묶여 있어, 고양시 전체 학생 수가 늘지 않는 한 신규 학교 설립 인가를 받기 어려운 구조적 문제를 안고 있다.
명재성 도의원(민주)은 이날 주민들에게 보다 정확한 답변을 내놓기 위해, 간담회 참석 직전 고양교육지원청 교육장과 '특별 면담'을 진행하고 왔다고 밝혀 눈길을 끌었다. 명 의원은 교육장과의 면담 내용을 토대로 "지축지구 고교 신설이 당장은 어렵고 공동학군 역시 시간이 걸리는 사안"이라는 교육청의 입장을 전달했다. 그러면서도 "비록 학교 신설은 장기 과제지만, 교통 문제만큼은 고양시의 협조만 있다면 파주시 사례 등을 즉각 도입할 수 있다"며 현실적인 해결책을 제시했다.
이경혜
도의원(민주)은 "교육감과 논의해 일산의 학교를 폐교하고 지축으로 이전하는 방안까지 타진해 봤지만, 일산 지역 의원들의 반대가 거세 현실적으로 불가능했다"고 털어놨다. 그러면서도 "학교를 지을 수 있을 때까지 유보지에 다른 시설이 들어오지 못하도록 끝까지 지켜내겠다"고 약속했다.
곽미숙 도의원(국힘) 역시 "지난 2022년 말 교육청이 유보지를 해제하려 했을 때, 주민 동의 없는 폐지는 불가하다고 강력히 맞서 지켜냈다"며 "여야를 떠나 이 땅을 지키는 데에는 이견이 없다"고 강조했다.
한준호 의원실 정연일 특별보좌관은 "LH가 유보지 용도를 변경하려면 용역이 선행되어야 하는데, 이 과정에 주민 의견이 반드시 반영되도록 안전장치를 마련해 뒀다"며 LH 본사를 상대로 한 압박을 이어가고 있음을 시사했다.
당장 학교 못 짓는다면? '파프리카'와 '순환버스'가 대안
학교 설립이 장기전으로 갈 수밖에 없는 상황에서, 논의의 초점은 당장의 '통학 대란'을 해결할 교통 대책으로 모아졌다.
이경혜 도의원과 명재성 도의원은 파주시의 학생 전용 통학버스인 '파프리카' 사례를 언급하며 "고양시 집행부의 협조만 있다면 당장이라도 도입이 가능하다"고 주장했다.
국민의힘 곽미숙 도의원 또한 "당정협의회에서 고양시 순환버스 신설을 강력히 요청했고, 현재 실무진에서 논의 중"이라며 "오는 3월 추경 예산에 통학버스(순환버스 또는 파프리카 모델) 예산이 편성될 수 있도록 시 집행부를 압박하겠다"고 밝혔다.
원종범 시의원(국힘)과 송규근 시의원(민주) 역시
"시의회 차원에서 통학 및 교통 문제 해결에 최선을 다하겠다"며 초당적 협력을 다짐했다.
지역 교통 전문가로 참석한 민경선 전 경기교통공사 사장은 "과거 지축지구에 수요응답형 버스(똑버스) 도입이 무산되고 마을버스가 선택된 것이 아쉽다"며 "지역에서 3선 도의원을 지낸 경험을 살려 교통 여건 개선에 힘을 보태겠다"고 말했다.
"일산-덕양 학군 분리? 현실적 난관 많아"
주민들 사이에서 거론되는 '일산-덕양 학군 분리'에 대해서는 신중론이 우세했다. 이경혜 도의원은 "학군을 분리할 경우 일산 지역의 학생 수 부족분을 채우기 위해 파주나 김포 학생들을 유입시켜야 하는 복잡한 문제가 발생한다"며 "이는 일산 지역의 협조 없이는 불가능한 일"이라고 설명했다. 서울시와의 공동학군 논의 역시 현재로서는 서울시의 반대로 쉽지 않지만, 향후 학생 수 급감 추세에 따라 논의의 여지는 남아있다는 설명이 뒤따랐다.
정연일 특보는 "고양시가 단일 학군인 상황에서 학교 설립 요건(학급당 학생 수 과밀 등)을 맞추기 위해, 학급당 학생 수 기준을 낮추는 법안을 발의해 둔 상태(상임위 계류 중)"라며 입법적 해결 노력도 병행하고 있음을 알렸다.
주민들 "희망 고문은 이제 그만... 실질적 변화 필요"
이날 간담회는 2시간 넘게 이어졌다. 학교 문제 외에도 8단지 노인회의 버스 노선 조정 및 방한 쉘터 설치 요청, 지축지구 외 지역 주민들의 농로 개설 요청 등 생활 밀착형 민원들도 쏟아졌다.
간담회를 주최한 박상준 효자동 주민자치회장은 "주민들이 원하는 것은 더 이상 '검토하겠다'는 답변이 아니라, 우리 아이들이 편하게 학교에 다닐 수 있는 실질적인 변화"라며 "오늘 여야 의원들이 한자리에 모여 약속한 내용들이 어떻게 이행되는지 두 눈 부릅뜨고 지켜볼 것"이라고 말했다.
학교 용지가 아파트로 변하는 것을 막기 위한 주민들의 싸움은 이제 '교통 복지'와 '교육권 확보'라는 더 큰 의제로 확장되고 있다. 6월 지방선거를 앞두고, 이 문제가 고양시의 뜨거운 감자가 될 것임은 분명해 보인다.
덧붙이는 글 | 글쓴이는 효자동 주민자치회장입니다.
정치는 '말'이 아닌 '삶' 속에 있어야 합니다.
이날 간담회장에는 소속 정당이 다른 정치인들이 나란히 앉았습니다. 평소에는 서로 다른 목소리를 내던 그들이지만, "아이들의 교육권과 안전 앞에서는 여야가 따로 없다"는 말에 고개를 끄덕였습니다.
하지만 주민들은 기억하고 있습니다. 선거철마다 반복되었던 수많은 '검토하겠다', '노력하겠다'는 말들이 얼마나 허망하게 흩어졌는지를 말입니다. 이날 간담회가 2시간을 훌쩍 넘긴 것은, 더 이상 '희망 고문'에 속지 않겠다는 주민들의 의지가 투영된 결과입니다.
이제 공은 정치권과 행정 당국으로 넘어갔습니다. 3월 추경 예산에 통학버스 예산이 반영되는지, 유보지 용도 변경을 막기 위한 안전장치가 제대로 작동하는지 주민들은 두 눈 부릅뜨고 지켜볼 것입니다.
오는 6월에는 지방선거가 있습니다. 표를 달라고 호소하기 전에, 오늘 주민들 앞에서 했던 약속을 실천으로 증명해 주십시오. 주민자치회는 그 약속이 지켜질 때까지, 멈추지 않고 질문하고 요구할 것입니다. 고양시가 진정한 '교육 특례시'가 되는 길은, 바로 우리 동네 아이들의 등굣길에서부터 시작되기 때문입니다.