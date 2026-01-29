"지축지구 고교 유보지, 절대 포기 못 해" 여야 정치인 한목소리

덧붙이는 글 | 글쓴이는 효자동 주민자치회장입니다.



정치는 '말'이 아닌 '삶' 속에 있어야 합니다.



이날 간담회장에는 소속 정당이 다른 정치인들이 나란히 앉았습니다. 평소에는 서로 다른 목소리를 내던 그들이지만, "아이들의 교육권과 안전 앞에서는 여야가 따로 없다"는 말에 고개를 끄덕였습니다.



하지만 주민들은 기억하고 있습니다. 선거철마다 반복되었던 수많은 '검토하겠다', '노력하겠다'는 말들이 얼마나 허망하게 흩어졌는지를 말입니다. 이날 간담회가 2시간을 훌쩍 넘긴 것은, 더 이상 '희망 고문'에 속지 않겠다는 주민들의 의지가 투영된 결과입니다.



이제 공은 정치권과 행정 당국으로 넘어갔습니다. 3월 추경 예산에 통학버스 예산이 반영되는지, 유보지 용도 변경을 막기 위한 안전장치가 제대로 작동하는지 주민들은 두 눈 부릅뜨고 지켜볼 것입니다.



오는 6월에는 지방선거가 있습니다. 표를 달라고 호소하기 전에, 오늘 주민들 앞에서 했던 약속을 실천으로 증명해 주십시오. 주민자치회는 그 약속이 지켜질 때까지, 멈추지 않고 질문하고 요구할 것입니다. 고양시가 진정한 '교육 특례시'가 되는 길은, 바로 우리 동네 아이들의 등굣길에서부터 시작되기 때문입니다.