공자는 정말 '육포 꾸러미'에 연연했을까

대학에서 동양과 서양의 법과 사상을 가르치면서 늘 <논어>를 곁에 두어 왔다. 이 글은 법학자의 시선으로 기존의 논어 해석에 대한 생각을 밝힌 것이다.

대화가 될 법한 사람인데도 말을 걸지 않으면 사람을 잃어버리는 것이고, 대화가 안 되는 사람인데도 말을 거는 것은 말을 허비하는 것이지. 지혜로운 사람은 사람을 잃어버리지도 않고 말을 허비하지도 않아. (15.7)



중간 이상의 사람과는 더 높은 수준의 이야기를 할 수 있지만, 중간 이하의 사람과는 더 높은 수준의 이야기를 나눌 수 없어. (6.19)

AD

예법, 예법 그러는데, 내가 옥이나 비단 이야기 하는 줄 아니?

부를 추구해서 부가 얻어진다면야 나도 채찍을 들고 길 정리하는 일이라도 했겠지. 하지만 부는 추구한다고 얻어지는 것이 아닌 듯 하니, 난 그저 내가 좋아하는 일을 할 뿐이야. (7.11)



단출한 식사 후 물 마시고 팔베개를 하고 누우면 그 또한 즐거울 수 있지. 의롭지 않게 얻은 재물과 지위는 내게 뜬구름과 같아. (7.15)

논어 제7편에는 "육포 꾸러미를 선물로 가져온 이상 나는 안 가르쳐 준 적이 없다"고 공자가 말했다고 번역되어 온 구절이 있다(7.7). 해당 구절 원문에는 "자행속수이상(自行束脩以上)"이라는 부분이 있는데, 동서 고금의 해석가들은 "束脩"를 육포(말린 고기) 꾸러미라고 해석한다. 사람들이 공자를 만나러 올 때 당시 예법에 따라 육포(脩) 열 개 묶음 꾸러미(束)를 선물(예물)로 가지고 왔다고 전제하고, 이 선물을 받은 이상 공자가 안 가르쳐 준 적이 없다는 것이다.그러나, 예물(선물) 예법에 초점이 맞춰진 이런 해석은 수(脩)라는 글자가 논어 등에 사용된 용례에도 반하고, 논어의 여러 다른 구절의 내용에 비추어 보더라도 설득력이 미흡하다. 논어는 물론, 맹자, 순자 등에서도 脩는 '수련하다, 다스리다, 가다듬다'는 뜻으로 쓰인 글자다. 한편, 논어의 다른 구절들에서 공자는 이렇게 말한 적도 있다.육포 꾸러미를 선물로 가져오기만 하면 안 가르쳐 준 적이 없다는 해석은 이 구절들과 정면으로 충돌한다. 대화가 안 되는 사람인데도 선물을 가져오기만 하면 가르쳐 보려고 "말을 허비하는" 사람이 공자였던가? 또는, 대화가 될 법한 사람인데도 육포 꾸러미를 마련해 오지 못했다는 이유로 가르침을 거절함으로써 "사람을 잃어버리는" 현명하지 못한 자가 공자였던가?"自行束脩以上"은 육포 꾸러미와 관련지어 해석할 것이 아니다. 이 구절은 "스스로 행동을 단속하고 수련하는 이상" 공자는 안 가르쳐 준 적이 없었다고 번역하는 것이 옳다. 공자의 이런 태도를 보여주는 구체적 사례도 바로 같은 편에 소개되어 있다.호(互)라는 고을의 사람들은 악명이 높았던 모양이다. 그 곳 사람들과는 말을 섞기조차도 어렵다는 것이 당시의 일반적 평가였는데, 공자는 이런 편견에 사로잡히지 않고 그곳 출신 젊은이를 만나 봤다. 제자들이 불만 섞인 의문을 제기하자 공자는 "그게 무슨 문제니?"라고 반문하면서, "자기 몸가짐을 깨끗이 하고 나를 보러 오면 그 깨끗함을 상대하면 되는 것 아니냐(人潔己以進 與其潔也)"라고 하는 구절이 그것이다(7.28).육포 꾸러미를 가져왔는지에 따라 가르쳐 줄지 말지를 결정하는 사람이 공자였다면 애초에 제자들이 혼란을 겪거나 의문을 제기할 여지도 없었을 것이다. 그 젊은이가 육포 꾸러미를 가져왔으면, 공자는 군말 없이 가르쳤을 것이고, 육포 꾸러미를 가져 오지 않았다면 그자를 만나보거나 이야기를 나누지도 않았을 것이기 때문이다.그러나, 이 구절은 공자를 만나 가르침을 청하는 상황이 문제로 되었을 때, 어느 누구도 육포 꾸러미 따위를 거론하지는 않고 있음을 보여준다. 공자는 배움을 청한 자가 "자기 몸가짐을 깨끗이 하는지(潔己)"만을 거론하고 있을 뿐이다."自行束脩"로 시작하는 구절이 수록된 위치 또한 '스스로 행동을 단속하고 수련하는 이상 안 가르쳐 준 적이 없다'는 해석에 설득력을 더해 준다. 그 바로 다음에 나오는 구절은 자기 향상을 위하여 스스로 분발하지 않는 자에 대해서 공자는 "두 번 말하지 않는다"면서 냉정한 태도를 유지했음을 보여주기 때문이다. 요컨대, 공자는 자기 향상의 열의가 있는 자라면 누구든지 가르쳤고(7.7), 자기 개선의 열의가 없는 자를 상대로 가르쳐 보겠다고 시간과 노력을 허비하지는 않았다는 것이다(7.8).공자의 가르침은 글 공부에 초점이 맞춰진 것이 아니라, 올바른 행동과 삶의 자세(行, 忠, 信)를 일깨워 주는 데 비중이 놓여 있었음을 기억할 필요도 있다. 올바른 언행과 삶의 자세를 가르치려는 공자의 입장에서는 배우려는 자가 "스스로 행동을 단속하고 수련하는지(自行束脩)" 여부가 결정적으로 중요할 수밖에 없다.스승에 대한 감사 표시 또는 첫 만남의 예법 준수가 육포 꾸러미라는 특정한 선물을 바치는 방식으로 행해져야만 한다는 해석은 공자를 고리타분한 스승으로 만들게 된다. 그러나, 공자는 옥이나 비단, 육포 꾸러미 같은 외형적 '예물' 예법에 집착적 관심을 보인 인물이 아니라는 점은 다음 구절에서도 드러난다(17.11).공자가 강조한 예법은 옥이나 비단, 육포 꾸러미 등 예물에 관한 것이 아니다. 하지만, 예물 예법을 중요시하는 해석자는 자신의 생각을 공자에게 투영하여 공자를 예물에 집착하는 고지식한 스승으로 묘사하게 될 위험이 있다.그리고, 행동을 단속하고 수련하는지에 주목하는 것이 아니라 육포 꾸러미를 예물로 들고 왔는지에 주목하여 그것에 따라 가르침이 진행될지 여부가 결정된다는 기존의 해석은 배움 자체에 대한 오해까지 노출한다.올바른 행동과 삶의 자세를 배우는 것이 아니라, 그저 문헌과 문물(詩, 書, 禮, 樂)에 대한 지식 습득(學文)이 배움이라고 좁게 규정한 해석자들은 어떻게 '행동'을 단속하고 수련하는지는 관심도 없다. 오로지 격식과 절차에 따라 예법에 규정된 '예물'을 가져왔는지에만 집착적 관심을 보이는 것이다.어떻게 해서든 예물을 마련하여 스승께 바치는 예절 준수 행위가 바로 배움의 시작이라고 생각하면서 이런 태도가 유가의 전통이요 미덕이라고 여기는 사람도 물론 있을 것이다. 하지만, 이런 사고 방식은 가르침과 배움의 우선 순위를 예물 예절에 두려는 것이다. 예물 그 자체가 아니라 예물을 마련하고자 하는 마음이 중요하다고 설명하겠지만, 그 마음가짐도 '예물에 관한' 것이라는 점에서 결국에는 예물에 집착하는 것이다.스스로의 행동을 단속하고 수련하고자 열의를 가지고 온 자에게 육포 꾸러미를 예물로 가져오도록 요구하고, 예물이 갖춰지지 않으면 예법을 지키려는 마음가짐이 부족한 무례한 자로 치부하고 가르침을 거절했다는 식의 해석은 공자를 예물에 집착하는 고루하고 고지식한 스승으로 만드는 잘못된 해석이다.공자가 육포 꾸러미를 예법상 요구된 '예물'로서 뿐 아니라 '수업료' 명목으로도 받았을 것이라는 해석도 있지만, 그런 해석은 설득력이 더욱 없다. 공자가 육포로만 연명했을 리 없고 선물로 받은 육포를 시장에 내다 팔아 공자가 생계에 도움을 얻었을 것이라는 상상은 옹색하다.배우고자 하는 열의가 아무리 있더라도 육포 꾸러미를 가져 오지 않으면 가르쳐주지 않겠다는 매정한 조건을 내세워 재물을 거두어들이는 사람이 공자였다는 해석은 고려할 가치가 없다. 논어의 바로 같은 편에는 공자의 다음 말들이 수록되어 있는데, 그 진정성을 의심할 근거는 전혀 없다.아무 근거도 없이 공자를 수업료 징수에 골몰하는 스승으로 몰고 가는 해석은 부당하기 짝이 없다.