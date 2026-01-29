시대 건넌 카뮈로부터 우리가 받아든 질문

"페스트와 싸우는 유일한 방법은 성실성입니다. 일반적인 면에서는 모르겠지만, 내 경우로 말하면, 그것은 자기가 맡은 직분을 완수하는 것이라고 알고 있습니다." - 216p

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 민음사 관련사진보기

찬 공기를 품은 어느 겨울날, 홀로 읽는 책의 한계를 넘어 타인과 사유를 나누고 싶어 독서 모임을 찾았다. 이번주 모임 도서는 알베르 카뮈의 <페스트>. 때론 고역 같고 때론 철학적 사유가 범람하곤 했던 독서 과정 속에서 마주하게 된 카뮈의 <페스트>는 어릴 적 미처 다 읽지 못한 고전의 숙제를 넘어 삶의 질문으로 다가왔다.소설은 오랑이라는 도시에 거대한 역병, 페스트가 덮치면서 시작된다. 의사 리유가 왕진을 다녀오는 길에 죽은 쥐들을 발견하고 곧 수위와 시민들이 연이어 쓰러진다. 이야기는 절망을 극복하는 과정보다 그 속을 묵묵히 통과하는 사람들의 태도를 따라간다.카뮈는 누가 누구를 구원한다는 식의 도시 영웅담을 내세우지 않는다. 비극 앞에서 울부짖는 인물도, 신의 뜻을 해석하는 예언자도 앞서 세우지 않는다. <페스트> 속 인물들은 대부분 조용하다. 의사 리유, 그랑, 랑베르, 코타르, 타루 모두 두려움을 느끼지만 과장하지 않고 절망을 알지만 거기에 도취되지 않는다. 인간은 고통 앞에 무력하지만, 그렇다고 손을 놓지는 않는다.리유는 성자가 아니다. 그는 단지 의사로서 해야 할 일을 할 뿐이다. 치료하고, 기록하고, 하루를 반복한다. 타인의 인정을 받고 싶은 욕구가 넘실대는 도시에서, 영웅성은 오히려 낮은 곳, 평범한 사람들의 성실함 속에서 드러난다.하지만 재난의 얼굴이 모두 같은 것은 아니다. 역병이 퍼질수록 안도하며 실익을 계산하는 코타르는 우리에게 서늘한 질문을 던진다. 재난은 없던 악을 만드는 것이 아니라, 우리 안에 숨어 있던 이기심과 무관심을 페스트처럼 증식 시킬 뿐이다.카뮈는 묻는다. 역병의 시대, 우리는 누구에 가까운가? 묵묵히 자기 자리를 지키는 리유인가, 아니면 타인의 고통을 발판 삼아 안전함을 느끼는 코타르인가. 이 질문은 소설을 넘어 잔혹한 현실로 이어진다.책을 읽어가던 도중 접한 미국에서의 한 비보(悲報)는 소설 속 질문을 더욱 체감하게 했다. 공권력의 폭력 속에서 한 간호사가 비극적으로 생을 마감했다는 소식이었다. 소설 속 재료인 역병은 눈에 보이지 않는 바이러스였지만, 현실의 역병은 때로 권력의 이름으로 찾아왔다. 그는 누군가의 위기에 기꺼이 개입하고 싶었던 평범한 시민이었고, 병원에서는 생사를 넘나드는 환자들의 곁을 지키던 간호사였다. 그 또한 리유처럼 현장을 떠나지 않았던 사람이었을 것이다.다만 현실은 소설보다 잔혹해서, 한 선량한 시민의 직분은 폭력 속에서 열 번의 총성과 함께 부서져 사라지고 말았다. 카뮈가 말한 '성실성'이 현실에서 얼마나 깨지기 쉬운 것인지, 개인이 가지고 있던 '성실함'이 국가라는 보호막 안에서조차 보장 받지 못했다는 점에서 우리를 더욱 무력하게 만들었다.바이러스는 약으로 다스릴 수 있지만, 인간이 휘두르는 부조리라는 페스트는 대체 무엇으로 막아야 한단 말인가. 오늘날 카뮈의 글 앞에 앉아 생각해보게 된다. 이어령은 <저항의 문학>에서 작가가 해야 할 일이란 "온갖 사람들의 머리 위에서 나부끼는 정신의 기, 그들에게 신념과 기대를 주는 기가 되어야 하는 것"(41p)이라 말했다.문학하는 마음은 거창한 선언이 아니라, 일상의 풍경 속에서 무엇이 비정상인지 감각 해내는 일이다. 문학은 당장 세상을 구원하지 못하지만, 무엇이 인간다운 것인지에 대한 기준선을 제공한다. 카뮈 또한 이런 시대의 혼란 속에서 글을 쓰는 자신의 직분을 성실히 수행했기에 일상에서 마주하는 폭력과 부조리를 잊지 않고 생각해보게 만든다.그의 문장은 시대를 건너와 오늘의 우리에게 "이것은 정상인가?" 라고 묻고 있다. <페스트> 속의 인물들은 거창하지 않다. 오늘도 출근하고, 맡은 일을 하고, 때로 무력감에 방황하면서도 끝내 현장으로 돌아오는 사람들이다. 우리는 모두 완벽한 영웅이 될 수는 없지만 그것으로 충분하다. 절망을 완전히 없애지는 못해도 그것을 이유로 타인을 버리지 않는 마음, 소중한 일상을 지켜내려는 마음을 가지고 오늘 하루를 살아가는 우리는 이미 각자의 자리에서 일상의 작은 영웅으로 살아가고 있기 때문이다.