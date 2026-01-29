"그때 교실 느낌 알지?" 20년지기 두 사람의 합작품

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲에세이 <그 시절의 이름들> ⓒ 이인혜 관련사진보기

"네가 그려줬으면 좋겠어."

'우리, 꽤 잘 버텼다. 그리고 결국 해냈네.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.프리랜서 에디터 겸 에세이 작가 이인혜(소서). 최근 드라마 콘셉트의 에세이 <그 시절의 이름들>을 출간했습니다. 서툰 시절을 견디게 해 준 고마운 인연들에 대해 씁니다.

쉬는 시간 종이 울리면 교실은 순식간에 시장통으로 변했다. 매점으로 달려가는 아이들, 교실 뒤쪽에서 말뚝박기를 하는 아이들의 고함 속에서 유독 고요한 섬이 하나 있었다. 바로 교실 중간 쯤 위치한, 나와 친구의 자리였다.나는 노트에 깨알 같은 글씨로 무언가를 끄적였고, 옆에 앉은 친구는 말없이 연습장에 그림을 그렸다. 우리는 대화가 많지 않았다. 그저 각자 샤프로 사각거리는 소리만 내면서 할 일에 집중할 뿐. 친구는 당시 유행하던 순정 만화 주인공의 눈망울을 기가 막히게 묘사해내곤 했다. 아이들이 "와, 너 만화가 해도 되겠다"며 몰려들 때면, 친구는 수줍게 웃었다.그렇게 20년이 흘렀다. 교실 구석에서 글을 끄적이던 나는 활자를 다루는 에디터가 되었고, 묵묵히 그림을 그리던 친구는 일러스트레이터가 되었다. 그리고 이번에 에세이 <그 시절의 이름들>을 준비하며, 나는 가장 먼저 이 친구를 떠올렸다.단순히 친분 때문이 아니었다. 물론 우리는 친하다. 하지만 일은 일이다. 작가로서의 나는 냉정해야 했다. 이 책에 필요한 삽화가는 누구인가? 내 글은 세련된 요즘 감성보다는, 따뜻한 레트로 감성을 담고 있었다. 그 미묘한 무드를 흉내 내는 것이 아니라, 몸소 겪어내고 기억하는 사람이 필요했다."그때 그 왁자지껄하던 교실 느낌 알지?"라고 했을 때, 레퍼런스 이미지를 많이 찾지 않아도 내가 원하는 것을 알아서 눈치 채 곧바로 펜을 움직일 수 있는 사람. 그건 나의 20년 지기, 그 '만화부' 친구 뿐이었다.내 조심스러운 제안에 친구는 흔쾌히, 그리고 덤덤하게 수락했다. 물론 걱정이 없진 않았다. 친구 사이가 일로 엮이면 껄끄러워질 수도 있다는 말을 수없이 들었으니까. 하지만 첫 시안을 받아본 순간, 그 걱정은 눈 녹듯 사라졌다.내가 문장으로 뭉뚱그려 놓은 흐릿한 기억들이 친구의 손끝에서 선명한 선으로 되살아나 있었다. 글은 에디터인 내가 썼지만, 그 글에 잘 어울리는 이미지를 생생하게 구현하는 일은 오롯이 친구의 몫이었다.완성된 책을 받아 들고 친구와 메시지를 주고받았다. 우리는 여전히 말이 많지 않았다. 하지만 20년 전 교실 구석에서처럼, 서로가 무엇을 생각하는지 알 것 같았다.각자의 전공을 살려 완성한 결과물, <그 시절의 이름들>. 이 책은 나의 에세이이기도 하지만, 20년 전 교실 구석에서 꿈을 꾸던 두 여중생의 합작품이기도 하다. 어른이 된 우리는 이제 교실 구석이 아닌 세상 밖으로, 우리의 이야기를 조심스럽게 내놓는다.