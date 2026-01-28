청와대 "미국 불만은 100% 입법 지연... 쿠팡·온플법과 무관"

큰사진보기 ▲김용범 정책실장이 지난해 10월 29일 경북 경주 APEC 미디어센터에서 한미 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.10.29 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"과학기술부총리에게 보냈다는 레터도, 보도된 경위가 짚이는 바가 있지만, (관세 재인상) 이렇게 일이 될 만 했다면 주한 미 대사대리를 통해 보내지 않는다. 그건 너무너무 누군가 오버해서, 자기들이 그렇게 했다고 (언론플레이로) 흘린 것 같은데 전혀 무관한 일이다."

김용범 청와대 정책실장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 돌발적인 '관세 재인상' 언급 배경으로 쿠팡이나 온라인플랫폼법과 무관하다면서 한 말이다. "대미투자특별법이 통과되지 않아서 (투자 프로젝트를) 정식 검토할 수 없다는 데 (우리 측 입장에) 대한 실망감"이 주요 배경이라고도 밝혔다.김 실장은 28일 오후 청와대 춘추관에서 진행한 정책 현안 관련 브리핑에서 "미국도 절차를 알고 있는데 국회에서 (법이) 신속히 처리되지 않아 관세 합의 이행이 늦어지는 데 대한 불만을 가지고 있었다"면서 이러한 입장을 밝혔다.그는 구체적으로 "(미국은) 한미 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)에 근거한 투자 프로젝트를 빨리 가동하고 싶다는 기대가 깔려 있다"며 "우리는 법안 통과 전에 프로젝트에 대해 심사하거나 논의를 공식화하는 건 쉽지 않다는 입장을 실무적으로 전달했는데 그런 점이 미국 입장에서 답답했을 것"이라고 했다.이어 그는 "결과적으로 미국 불만이 100% 입법 지연에 있다고 보고 있고 미국도 그렇게 답하고 있다"라며 "앞으로 김정관 산업통상부 장관이 캐나다에서 일정을 마치고 바로 미 워싱턴으로 가서 하워드 러트닉 상무장관과 면담을 할 것이고 여한구 통상교섭본부장도 일정을 당겨서 제이미슨 그리어 USTR(미국 무역대표부) 대표와 논의를 할 것"이라고 설명했다.또한 "본래 2월 안에 대미투자특별법을 처리하고자 국회에 협조를 요청하려고 했었다. 구윤철 기획재정부 장관과 임이자 재정경제위원장 면담은 트럼프 대통령의 관세 재인상 언급 이전에 잡혀 있었던 일정"이라며 "우리 정부가 노력하고 있다는 것을 미국 쪽에 상세히 설명할 것"이라고 밝혔다.무엇보다 김 실장은 미국 쪽의 '관세 재인상' 압박은 향후 대미투자특별법 처리 이후 실제 대미투자가 진행될 때도 반복될 수 있다고 짚었다. "MOU에도 투자 진행 중 한미 간 이견이 있으면 관세를 다시 조정할 수 있단 조항이 있고", "러트닉 장관이 김정관 장관에게 (실무 협의 중) 자주 '이러면 관세를 올린다'는 언급을 한다"는 설명이었다.미국이 '관세 재인상'을 지금처럼 실제 관보 게재 등으로 실행하지 않으면서 한국에 대한 압박 수단처럼 언급할 가능성이 크기 때문에 과도하게 반응할 필요는 없다는 취지였다. 또 외환시장이 대미투자로 인해 불안정해진다면 미국이 아무리 관세를 다시 올리겠다 압박해도 조정해야 한다고 밝혔다.이에 대해 그는 "만약 대미투자특별법이 통과되고 양국이 사업을 검토하게 되더라도 그 시점에 환율이 이로 인해 높아진다면 당연히 외환시장을 감안해서 (규모를) 조정해야 한다"며 "관세 올린다고 다른 만사 제쳐놓고 환율 관계없이 (투자금을) 보낼 순 없지 않나"라고 반문했다.이어 "(미국이) 관세를 올리겠다, 말겠다 하는 건 정상적인 절차가 진행되더라도 예상할 수 있는 일"이라며 "이 프로세스가 불확실성이 많고 서로 만들어가야 한다. 분명한 건 한미 양국에 도움이 돼야 지지받고 계속 이어질 수 있다는 점"이라고 강조했다.다만 김 실장은 대미투자특별법 통과 이전 투자 프로젝트에 대한 예비검토 방안에 대해서는 검토해보겠다는 입장을 밝혔다.그는 관련 질문에 "법안 통과 전이라도 (미국 측이 제안한) 투자 프로젝트에 대한 예비 검토를 할 수 있는 방법은 없을까 고민은 해봐야 할 것 같다"면서 "법이 통과되더라도 검토에는 몇 달 걸리지 않나. 예비적 절차를 하다가 법이 처리되면 본 절차에 신속히 하도록 지침이라도 만들지 검토하려고 한다"고 했다.또 "이번 주 예정된 러트닉 장관과의 면담에서도 '법은 법이더라도 투자 프로젝트에 대한 진지한 검토와 오고 가는 것이 있어야 한다'는 (미국 측의) 요구가 있다면 그런 방법이 있는지 고민해봐야 한다"고 덧붙였다.미국 측이 제안한 투자 프로젝트는 트럼프 대통령이 거론했던 알래스카 LNG 파이프라인 사업은 아니라고 분명히 밝혔다.김 실장은 관련 질문에 "상업적 합리성이 대원칙이다. 거기에 따라서 대미투자펀드가 가동된다"라며 "(한미 간) 오고간 내용은 엄격한 비밀조항이 있어서 밝힐 수 없지만, 알래스카 LNG 파이프라인 사업은 아니라는 점은 말할 수 있다"고 답했다.