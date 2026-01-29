수도권 전기공급에 지방 또 희생? 송전탑 건설 반대 격화

큰사진보기 ▲28일 오전 세종시 기후에너지환경부 앞에서 열린 ‘고압 송전탑 건설 중단 결의대회’에서 충남·호남 지역 대책위 관계자와 주민들이 송전탑 건설 계획 백지화를 요구하는 구호를 외치고 있다. ⓒ 신현웅 관련사진보기

이 기사는 서산시대에도 실립니다.

수도권 용인 반도체 클러스터에 전력을 공급하기 위해 충남과 호남을 고압 송전선로의 '경과지'로 설정한 정부 계획에 반발하는 여론이 격화되고 있다.28일 오전 11시 세종특별자치시 기후에너지환경부 청사 앞에서 '고압 송전탑 건설 중단 결의대회'가 열렸다. 이날 집회에는 충남과 전북·광주·전남 등 송전선로 경과지로 거론되는 지역의 주민들과 대책위원회 관계자들이 대거 참석했다. 집회는 충남 송전탑 백지화 대책위를 비롯해 광주전남·전북 지역 송변전선로 반대 대책위, 영암 지역 시민단체 등이 공동 주최했다.주민들은 "지방을 전력 운반 통로로만 취급하는 국가 에너지 정책은 더 이상 용납할 수 없다"며 송전선로 건설 계획의 전면 재검토를 요구했다.이들은 결의문을 통해 "호남 지역 재생에너지 단지에서 생산된 전력을 수도권 반도체 산업단지로 보내기 위해 충남을 관통하는 장거리 송전선로 건설이 추진되고 있다"며 "정부는 해당 지역 주민들의 생존권과 환경권을 충분히 고려하지 않은 채 계획을 일방적으로 밀어붙이고 있다"고 주장했다.참가자들은 특히 이번 송전선로 계획이 수도권 산업 경쟁력을 명분으로 지방에 환경 부담과 생활 피해를 전가하는 구조라고 비판했다. 송전탑 건설로 인한 농지 훼손, 경관 파괴, 건강 피해 우려 등에 대한 실질적인 대책 없이 '국가 전략'이라는 이유 만으로 희생을 강요하고 있다는 것이다.현장 발언에 나선 한 대책위 관계자는 "지역 간 전력 불균형 문제를 해결해야 한다는 데에는 공감하지만, 그 방식이 특정 지역의 일방적인 희생이어서는 안 된다"며 "충청과 호남이 연대해 이 계획이 철회될 때까지 공동 대응에 나설 것"이라고 말했다.이날 집회에는 충남 서산을 포함해 송전선로 경과지로 거론되는 지역 주민들도 참석해 위기감을 공유했다. 참석자들은 향후 추가 집회와 공동 대응 기구 구성을 통해 정부를 상대로 한 압박 수위를 높여가겠다는 방침을 밝혔다.한편 지난 26일에는 서울 여의도 국회 의원회관에서 '용인반도체 산단-송전탑 문제 해법을 듣는다' 토론회도 진행됐다.이날 토론회에서는 충남 서산시 해미·고북·운산면을 지나는 '345kV 송전선로' 건설의 근본 원인은 수도권을 위한 지역 희생 강요, 즉 '에너지 불평등' 때문이라는 성토가 쏟아졌다. 서산시가 "국책사업을 막을 권한이 없다"며 행정적 무력감을 호소하는 사이, 논란은 국가 전력 정책의 구조적 모순을 묻는 방향으로 확전되는 양상이다.토론회에 참석한 신현웅 정의당 충남도당 노동위원장은 이번 송전선로 사업의 타당성에 근본적인 의문을 제기했다. 신 위원장은 "전력을 생산하는 곳에서 전력을 사용하는 것이 맞다"며 에너지 정의의 원칙을 강조했다.그는 구체적으로 용인 반도체 클러스터를 겨냥했다. 신 위원장은 "이미 건설 중인 SK하이닉스는 어쩔 수 없다고 하더라도, 삼성전자의 경우 (전력 생산지인) 새만금 쪽으로 가는 게 맞다는 의견도 나왔다"고 밝혔다. 이어 "정부가 수도권 집중 현상을 막겠다고 하면서도, 실제로는 용인 반도체 산단에 전기를 끌어다 주기 위해 광범위한 지역 주민들의 생활권을 위협하면서까지 전력 사업을 강행하는 게 과연 맞느냐"고 꼬집었다.이는 한전이 추진 중인 '345kV 새만금#2–신서산 송전선로' 사업이 결국 지역에서 생산된 전기를 수도권(용인 반도체 산단 등)으로 실어 나르기 위한 '통로' 역할에 불과하며, 그 피해는 고스란히 송전탑이 들어서는 서산 등 경유지 주민들이 떠안게 된다는 '구조적 폭력성'을 지적한 것이다.지자체인 서산시는 이러한 문제의식에 공감하면서도 현행 법령상 개입 여지가 좁다는 현실론을 펴고 있다. 시 관계자는 28일 "송전선로 건설은 전원개발촉진법에 따른 국가 차원의 사업으로, 시가 이를 중단시키거나 불허할 권한은 사실상 전무하다"고 밝혔다. 이완섭 서산시장과 김태흠 충남지사가 과거 현장 간담회 등에서 표명했던 '심정적 반대, 법적 불가항력'이라는 입장과 궤를 같이한다.현행 '전원개발촉진법'은 주민의 동의를 필수 요건으로 하지 않는다는 치명적인 맹점을 안고 있다. 한전이 공고·열람 등 요식 행위만 갖추면 주민 반대와 무관하게 사업 승인은 물론 토지 수용권까지 행사할 수 있는 구조다. 최근 해미·운산·고북 주민설명회가 잇따라 파행을 빚은 것은 이처럼 주민을 배제한 일방통행식 사업 추진에 대한 불신이 극에 달했음을 보여주는 방증이다.시 관계자는 "오는 6월경 경과 노선이 구체화되면 시 차원에서 적극적인 보완 요청을 통해 주민 피해를 최소화하는 데 주력하겠다"고 했지만, 사업 자체의 철회를 요구하는 주민들과 '수도권 전력 공급'을 명분으로 내세운 정부 사이에서 실효성 있는 중재안을 내놓을 수 있을지는 미지수다.이번 논란은 국가 전력 수급 효율성이라는 미명 아래 지역 주민의 기본권을 어디까지 제한할 수 있는지 묻고 있다. 신 위원장의 지적처럼 전력 다소비 기업의 입지 선정 단계에서부터 '전력 생산지'를 고려하지 않고, 사후적으로 송전망을 확충해 해결하려는 방식이 타당한지에 대한 사회적 합의가 부재하기 때문이다.단순한 '님비(NIMBY)' 현상으로 치부하기엔 서산시민들이 겪어야 할 재산권 침해와 환경 피해가 구체적이고 막대하다. 국책사업의 간판 뒤에 숨은 '수도권 일극주의'와 이에 맞서는 '지역 생존권'의 충돌, 서산 송전탑 갈등은 우리 사회 에너지 정책의 민낯을 그대로 보여주고 있다.