정치

26.01.28 19:27최종 업데이트 26.01.28 19:46

"당 망한다" 호소에도 장동혁이 한동훈을 찍어낼 수밖에 없는 이유

장동혁 복귀 후 첫 최고위에서 '제명' 의결될 듯... '장외 세 과시' 예고한 한동훈의 선택 주목

한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대'를 관람하기 위해 상영관으로 입장하고 있다.
한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대'를 관람하기 위해 상영관으로 입장하고 있다. ⓒ 남소연

장동혁 국민의힘 대표가 당무에 복귀하면서 한동훈 전 대표의 제명이 초읽기에 들어갔다. 국민의힘 내에서는 29일 최고위원회의에서 한 전 대표 제명이 확정될 것이라는 전망이 기정사실로 받아들여지고 있다.

당내 소장파와 중진들 만류에도 장 대표가 한 전 대표 제명을 강행하려는 것은 지방선거 후 후환이 될 수 있는 당내 정적 제거와 강성 지지층 결집 효과를 노리는 것이라는 분석이 나온다.

당무 복귀한 장동혁, 한동훈 제명 초읽기

장 대표는 28일 오후 서울 서초구 하나로마트와 한국농수산식품유통공사(aT)센터 종합상황실을 찾아 농수산물 물가 점검 및 관계자 간담회를 진행했다. 단식 중단 및 병원 퇴원 이후 첫 공식 행보였다.

장 대표는 간담회가 끝난 후 취재진과 만나 한 전 대표 제명 의결 관련 질문을 받고 "지금 중요한 건 국민의 삶과 경제, 민생"이라면서도 "절차에 따라 충분한 시간이 주어졌다. (당내 문제는) 절차에 따라 진행하도록 하겠다"라며 사실상 제명 강행을 시사했다.

한 전 대표에게 재심 청구 기회를 줬지만 그가 재심에 나서지 않으면서 지도부의 최종 결정만 남은 상황을 언급한 것이다. 이에 따라 오는 29일 당 최고위원회의에서 한 전 대표 제명 안건이 의결될 가능성에 무게가 실리며 긴장감이 고조되고 있다.

당 사정에 밝고 장동혁 대표와 가까운 당권파 인사는 <오마이뉴스>에 "29일 최고위에서 한 전 대표 제명 안건이 의결될 가능성을 100%라고 확신한다"라고 말했다. 한 전 대표 제명을 반대하는 의원도 대부분 <오마이뉴스>와 전화 통화에서 "장 대표가 오는 29일 최고위원회의에서 한 전 대표의 제명 안건을 의결할 것 같다"라고 입을 모았다.

친한계 반발... "장동혁, 당내 경쟁자 제거 나섰다"

국민의힘 장동혁 대표가 28일 서울 서초구 하나로마트 양재점을 방문해 물가를 살펴보며 미소 짓고 있다.
국민의힘 장동혁 대표가 28일 서울 서초구 하나로마트 양재점을 방문해 물가를 살펴보며 미소 짓고 있다. ⓒ 연합뉴스

당내에서는 장동혁 대표를 비롯한 당권파들이 당내 정치적 입지를 공고히 하기 위해서는 한 전 대표를 몰아낼 수밖에 없다고 보고 있다. 한 전 대표를 그대로 남겨두면 지방선거 이후 장동혁 대표 체제 흔들기가 본격화될 것이고, 설상가상으로 당권이 한 전 대표 측으로 넘어갈 경우 당권파들의 당내 정치적 입지가 쪼그라드는 상황을 우려하고 있다는 것이다.

때문에 당권을 쥐고 있는 지금 한 전 대표를 제거하고 지지층을 결집해 당권을 더 강화하겠다는 정치적 계산을 할 수밖에 없다는 분석이다.

한 친한계 의원은 "장 대표가 한 전 대표를 제명하는 것은 본인이 생각하는 경쟁자(한 전 대표)를 제거하고, 지지층 결집을 통해 지도부를 계속 유지하기 위함이 아니겠나"라고 말했다.

이 의원은 그러면서 "작금의 상황은 '윤어게인'으로 대표되는 반민주 세력 대 상식을 가지고 정치를 하려는 사람 간 갈등"이라면서 "한 전 대표라는 인물에 대한 문제가 아니기 때문에 그를 제명하더라도 당내 상식 있는 사람들의 정치는 계속될 것"이라고 말했다.

국민의힘 내에서는 '한동훈 찍어내기' 이후 당이 더 큰 수렁으로 빠질 것이라는 우려가 커지고 있다. 또 다른 친한계 의원은 "한 전 대표는 할 수 있는 최선을 다 했다. 만약 지도부가 제명을 강행할 경우 당은 더 몰락하게 될 것이다. 민주적이지 않은 결정이기 때문"이라며 "장 대표는 어떤 결정이든 그 결정에 대한 책임을 져야 할 것"이라고 경고했다.

당내 소장파 의원 모임 '대안과 미래' 소속으로 활동하지만, 친한계로 분류되지 않는 한 의원도 "계엄 해제에 적극적으로 나섰고, 탄핵을 찬성했던 한 전 대표는 잘라내면서 주요 당직에 앉아 윤어게인적 발언을 일삼는 이들은 자르지 않는다면, 우리 당은 자칫 완전한 윤어게인당으로 해석될 소지가 크다"라고 우려했다.

그러면서 "만에 하나 한 전 대표를 제명한다면, 윤석열 전 대통령의 흔적을 지우기 위한 노력이 동시에 완벽하게 이루어져야 한다. 그래야만 국민 입장에서 새로운 출발로 이해가 될 것"이라고 덧붙였다. 한 중진 의원도 <오마이뉴스>와 통화에서 "한 전 대표 제명하는 순간 지방 선거 치를 수 있겠나"라고 우려했다.

하지만 장 대표 쪽에서는 한 전 대표가 장 대표의 단식 농성장에 방문하지 않고, 단식 중단 후 지지자들을 동원한 당 지도부 규탄 집회를 개최하고 나서면서 돌아올 수 없는 강을 건넜다고 보고 있다.

앞서 언급한 장 대표와 가까운 당권파 인사는 "기존에 절충안, 중재안을 이야기하던 최고위원들도 한 전 대표가 장 대표의 단식 농성장에 나타나지 않은 점과 지난 주말 (한 전 대표 지지자들이) 지도부를 규탄하는 집회를 한 것을 보며 선을 넘었다고 판단하는 분위기"라고 전했다.

또 그는 "한 전 대표를 제명하더라도 당 내분으로 비화할 가능성은 없다"라고 선을 그었다. 그는 "지도부가 한 전 대표에게 재심 기간을 열흘 주면서 '대안과 미래' 등 제명을 재고하라고 주장하던 의원들의 입장도 들어줄 만큼 들어준 셈"이라며 "당 내분으로 격화되려면 한 전 대표 제명 시 그를 따라 당을 나가겠다는 의원들이 하나라도 있어야 하는데, 없잖나"라고 반문했다.

'제명 임박' 한동훈 "닭 목을 비틀어도 새벽은 온다"

한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대'를 관람하기 위해 대기하고 있다.
한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대'를 관람하기 위해 대기하고 있다. ⓒ 남소연

제명 기로에 놓인 한 전 대표는 같은 날 오후 서울 영등포구의 한 영화관에서 <잊혀진 대통령-김영삼의 개혁 시대>를 관람하는 등 지지층 결집 행보를 이어가고 있다.

그는 '내일 제명 가능성이 높다는 전망이 있다'는 취재진의 말에 "저는 국민을 위한 좋은 정치를 꼭 해내야겠다는 사명감을 가지고 있다"라면서 "부당한 제명을 당하면서도 '닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다'고 했던 김영삼 전 대통령 말씀처럼 꺾이지 않는 마음으로 국민을 믿고 계속 갈 것"이라고 답했다.

한 전 대표는 최고위에서 제명이 확정되면 법원에 가처분을 신청하는 등 법적 대응에 나설 것으로 보인다. 또 다음 달 8일 1만 명 이상을 수용할 수 있는 잠실 실내체육관에서 토크콘서트를 여는 등 세 과시에 나서면서 장외 여론전을 이어갈 것으로 전망된다.

특히 정치적 재기를 위해 당내 대구지역 의원들의 지방선거 출마로 비게 되는 지역구에 무소속으로 출마할 수 있다는 관측도 나온다. 국민의힘의 핵심 지지 기반인 대구에서 당선해 국회로 돌아올 경우 장 대표를 압박할 수 있는 정치적 존재감을 확보할 수 있다는 계산에서다.




