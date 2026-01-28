윤종오 "김건희 판결에 국민 느낄 허탈·분노 이루 말할 수 없어"

큰사진보기 ▲윤종오 진보당 원내대표(울산 북구) ⓒ 진보당 관련사진보기

윤종오 진보당 원내대표(울산 북구, 아래 의원)가 28일 법원이 김건희씨에게 도이치모터스 주가조작 혐의(자본시장법 위반)와 '명태균 여론조작' 혐의(정치자금법 위반)에 무죄를 선고한 것을 두고 "국민들이 느낄 허탈과 분노는 이루 말할 수 없다"고 밝혔다.윤 의원은 이날 자신의 SNS에 글을 올려 "유죄로 인정된 건 '샤넬백·목걸이' 관련 알선수재 혐의 일부뿐이며, 징역 1년 8개월, 추징금 1281만 원이 선고됐다. 특검이 구형한 징역 15년, 벌금 20억 원, 추징금 9억 4800만 원과는 비교도 안 되는 수준"이라며 이같이 밝혔다.윤 의원은 "도이치모터스 주가조작 사건은 수백 차례의 의심스러운 거래와 명백한 자금 흐름이 확인된, 조직적이고 계획적인 금융 범죄"라면서 "그런데도 재판부는 주가조작 공범으로 볼 수 없다며 무죄를 선고하고, 명태균 여론조작도 피고인 부부가 이득을 얻은 것으로 볼 수 없다며 무죄를 선고했다"고 지적했다.이어 "자신의 지위를 영리 추구 수단으로 오용하고 수억 원의 부당이득을 취득한 자에게 면죄부와 다름없는 판결을 내린다면 이 나라 사법 정의는 누구를 위해 존재하는 것인가"라며 "재판부에 '모른다' '기억나지 않는다'는 말로 일관한 김건희씨가 받은 선고를 보며 국민들이 느낄 허탈과 분노는 이루 말할 수 없다"고 밝혔다.그러면서 "특검은 철저히 준비해 항소심에서 반드시 무너진 사법 정의를 바로 세울 수 있도록 해야 한다"고 촉구했다.