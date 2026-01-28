김민석 총리X트리스탄 해리스: AI시대의 길을 묻다

큰사진보기 ▲<오마이뉴스>가 창간 26주년을 맞아 'AI 권력의 시대 : 인간다움과 민주주의의 미래'라는 주제로 글로벌포럼을 연다. 이번 포럼은 2월 20일 오전 8시30분부터 오후 4시까지 서울 대한상공회의소 대회의실에서 진행된다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

[오마이포럼 참가 신청] AI 권력의 시대, 인간다움과 민주주의의 미래

(

https://omn.kr/aiforum

)

대한민국의 김민석 국무총리와 '실리콘벨리의 양심' 트리스탄 해리스(Tristan Harris)가 AI시대에 인간다움과 민주주의의 미래를 논하는 무대에 함께 선다.전 세계 1억 명 이상이 본 넷플릭스 다큐멘터리 <소셜 딜레마>의 주인공 트리스탄 해리스가 <오마이뉴스>가 주최하는 오마이뉴스 글로벌포럼(오마이포럼)에 참석하기 위해 2월 하순 한국에 처음으로 온다.구글에서 윤리담당 최고책임자를 지낸 트리스탄 해리스는 빅테크의 알고리즘과 AI의 브레이크 없는 발전이 인간다움과 민주주의를 위협할 수 있다고 경고해온 '빅테크 내부 고발자'이자 'AI시대의 인간 파수꾼'으로 불린다. 그는 캘리포니아에 본부를 둔 비영리단체 '인간 중심 기술센터'(Center for Humane Technology)의 대표이자 공동 창립자다.트리스탄 해리스는 오는 2월 20일 서울 대한상공회의소에서 열리는 오마이포럼에서 김민석 총리, 김대식 한국과학기술원(KAIST) 교수와 나란히 기조발제를 하고 'AI 권력의 시대, 인간다움과 민주주의의 미래'라는 주제로 심층 대담을 할 예정이다.트리스탄 해리스는 최근 오연호 <오마이뉴스> 대표와의 줌미팅에서 "오마이포럼의 주제는 지금 우리 모두에게 꼭 필요한 핵심 어젠다다. 김민석 국무총리 등 한국 정부의 고위인사 그리고 학계, 시민들과 심도 깊은 대화를 나눌 수 있게 되어 기쁘다"라면서 초청을 수락했다.오마이포럼은 크게 3부로 진행된다.오전 9시 오연호 <오마이뉴스> 대표의 개회사에 이어 이재명 대통령의 축사(영상)를 들은 뒤 본 행사가 시작된다.1부의 주제는 'AI와 민주주의의 미래'다. ▲ AI 시대, 누가 인간다움과 민주주의를 지켜낼까(김민석 국무총리) ▲누구를 위한 AI인가(트리스탄 해리스 전 구글 디자인 윤리학자) ▲새로운 종의 탄생? AI 제국주의는 부활하는가(김대식 한국과학기술원(KAIST) 교수)라는 제목의 기조연설과 더불어 오연호 대표와 김민석 총리, 트리스탄 해리스, 김대식 교수 등 4인의 대화 시간이 이어진다. 1부 진행은 손정은 전 MBC 아나운서가 맡는다.2부의 주제는 'AI시대, 교육과 리더십'이다. ▲내가 체험한 AI, 4060이여 두려워 말라(김미경 아트스피치앤커뮤니케이션 대표, 유튜버) ▲ AI 시대를 준비하는 교육(최교진 교육부장관) ▲ AI 시대, 학생·교사·학부모의 정신건강을 묻다(김현수 명지병원 정신건강의학과 교수)라는 제목의 연설로 구성된다. 최교진 장관 연설 후에는 오연호 대표와 함께 청중들과의 문답시간도 마련돼 있다. 2부 진행은 정옥희 인천 도림초등학교 교감이 맡는다.3부의 주제는 '우리는 무엇을 할 것인가'이다. ▲ 알파고 대전 그 후, AI와 나의 인생 (이세돌 전 바둑기사, 울산과학기술원(UNIST) 교수) ▲그러면 우리는 무엇을 해야 할까 (맹성현 한국과학기술원(KAIST) 명예교수)라는 주제의 연설 후에 '서울선언 : 빅테크 기업CEO, 과학자, 각국 지도자, 세계시민에게 고함'을 발표하며 행사를 마무리한다. 3부 진행은 이주영 오마이뉴스 기자가 맡는다.오연호 대표는 지난 1월 2일 공개한 취지문에서 "AI는 인간에게 유익한 도구가 될 수도 있지만, 인간 위에 군림하는 새로운 권력이 될 수도 있다. 무엇을 향한, 누구를 위한 AI 대전환인가? AI 권력의 시대에 인간다움과 민주주의의 미래를 함께 모색하고자 한다"고 밝혔다.2월 20일에 열리는 오마이포럼 'AI 권력의 시대 : 인간다움과 민주주의의 미래'에 참석을 희망하는 분들은 1월 28일부터 2월 13일까지 온라인으로 신청하면 된다. 참가비는 1인당 10만원(10만인클럽 회원은 8만원)이며 고급 도시락 점심식사가 제공된다. 이번 행사와 관련해 궁금한 사항은 오마이뉴스 사무국(☎ 02-733-5505, 내선 108)으로 연락하거나, 이메일(forum@ohmynews.com)로 문의하면 된다.