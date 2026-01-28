윤석열 비상계엄 "잘못이라는 건 누구나 알아"

큰사진보기 ▲서천호 국회의원(국민의힘, 사천·남해·하동)이 지난 25일 서 의원의 사무실에서 뉴스사천과 신년 인터뷰를 했다. 서 의원은 인터뷰에서 비상계엄과 탄핵, 당내 갈등으로 이어진 정국 혼란 등에 관해 속마음을 털어놨다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

- 2026년 새해가 밝았습니다. 각오부터 들려주시죠.

- 24일 의정보고회를 열었습니다. 어떻게 평가하십니까?

큰사진보기 ▲서천호 국회의원(국민의힘·사천남해하동)이 24일 사천시문화예술회관에서 의정보고회를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

- 당선자 시절 이후로 인터뷰가 처음입니다. 비상계엄과 대통령 탄핵, 정권 교체 등 일련의 정치 상황과 무관치 않았겠죠?

- 지난날을 간략히 돌아본다면?

- 지난해 3월 1일 탄핵 반대 집회에서 했던 발언이 큰 논란이 됐었죠. 떠올리고 싶지 않겠지만, 그때 상황을 다시 한번 정리해 주신다면요?

- 계엄과 탄핵 여파인지 국민의힘 당내 상황이 혼란스럽습니다. 어떤 방향으로 나아가야 한다고 보십니까?

- 한동훈 전 대표의 이른바 '당원 게시판' 논란을 염두에 둔 말씀이군요?

큰사진보기 ▲서 의원은 이날 인터뷰에서 국가산단·R&D·MRO 고도화, 기업·연구기관 유치, 인재 양성, 정주 여건 개선, 교통·물류 인프라 구축, 규제 특례와 재원 마련 등을 우주항공 관련 주요 과제로 꼽았다. 이미지는 우주항공청을 중심으로 한 사천 우주항공복합도시 조감도. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

- 눈을 지역으로 돌리면 '우주항공'이라는 큰 숙제가 놓여 있습니다. 세부 과제를 짚어 주실까요?

- 과제는 많은데 진행 속도는 더딘 것 같습니다.

- 복합도시 특별법 제정 전망은 어떻습니까?

- 우주항공산업진흥원 유치도 지역민 관심사입니다.

- 결국 기업과 일자리가 늘어야 시민들이 체감할 텐데, 그런 흐름이 언제쯤 만들어질까요?

- 농림축산식품해양수산위원회 위원으로 활동하고 있습니다. 느낀 점이 있을까요?

큰사진보기 ▲서 의원은 남강댐 대규모 방류 피해와 관련해, 국회 전문가 토론회, 관련 특별법 대표 발의 등 다양한 활동을 펼쳤다. 그는 신년 인터뷰에서 "방류 기준을 투명하게 하고, 피해 발생 시 조사와 보상이 제도 안에서 이뤄지도록 구조를 바로잡는 게 핵심"이라고 말했다. 사진은 지난해 7월 남강댐 대규모 방류와 그에 따른 피해 현장.(사진=뉴스사천 자료사진) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

- 사천시는 남강댐 인공 방류로 심각한 피해를 보는 지역입니다. 50년 넘은 해묵은 과제인데, 해결책이 있겠습니까?

- 6월 3일 지방선거가 4개월 남짓 남았습니다. 최근 송도근 전 시장, 최상화 전 춘추관장 등 보수 인사들의 민주당행이 이어지고 있는데요.

당 대 당 대결에서 국민의힘이 불리하지 않다는 뜻인가요?

큰사진보기 ▲서천호 국회의원(국민의힘, 사천·남해·하동)이 지난 25일 서 의원의 사무실에서 뉴스사천과 신년 인터뷰를 했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

- 국민의힘 상황을 보죠. 출마 예상자가 꽤 많습니다.

- 공천 방안이나 기준에 관해 밝혀 주시죠.

- 끝으로 지역민들에게 하고 싶은 말씀 해주세요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

