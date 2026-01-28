[주장] '환경 주권' 침해, 인내의 대상일 수 없다

AD

큰사진보기 ▲향남읍 3.1 만세로 주민 김희석 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

지난해 10월 15일 공청회를 통해 우리 동네 뒷산이 절개돼 남양-발안 구간 민자고속화도로의 나들목이 된다는 소식을 접했을 때 나는 '어떻게 이런 일이' 하며 망연자실했다. 우리 3.1만세로 마을은 울타리나 다름없는 뒷동산을 포함, 가로 세로 기껏해야 400미터나 될까 말까 아주 작은 공간이다.생활 터전인 작은 마을을 고속화 도로의 나들목 대상으로 삼다니. 얼마나 주민들의 처지를 하찮게 생각했으면 이런 발상을 했을까 싶었따. 생각할수록 화가 나서 견딜 수가 없었다. 그래도 이건 막아야지 하는 생각이 앞서서 마치 '불이야' 하고 외치듯이 이웃 동네까지 다니면서 반대 서명을 하기 시작했다. 민원을 제기한 것은 물론이고 나중에는 우리 동네가 3.1만세로 유적지 마을이므로 광복회 화성지회에도 호소하고, 급기야는 화성 환경 운동단체까지 문을 두드렸다.마을 나들목 반대에 나서면서 그동안 멀게만 여겼던 주거 환경 문제를 떠올렸다. 그리고 먼발치에서 들었던 '환경주권'에까지 생각이 미쳤다. 여기서 내가 말하는 '환경주권'은 쾌적해야 할 마을 공간이 도로나 공장시설 등으로 인하여 발생하는 공해물질로 인한 피해 뿐만 아니라, 평온하던 마을의 분위기가 훼손되는 것을 막는 권리까지를 포함한다.인터넷 검색으로 보면 화성시 순환 민자고속화 도로 관련 장미 빛 미래 기사가 가득하다. 노선 통과에 따른 해당 마을 주민들의 내밀한 고충 따위는 고려조차 않는 듯하다. 동서남북 모든 방향 30분대 주파, 각종 편의시설과의 연결로로 인해 유입 인구 증가로 마치 화성시가 수도권 제일의 도시가 될 것으로 의심의 여지가 없는 듯하다.그러나 이런 류의 기사들이 노리는 것이 부동산 투자(투기) 부추기는 것에 도움을 주는 것 외에 과연 어떤 도움이 되는지 극히 회의적이다. 과연 도로가 많아져 인구와 와 각종 시설들이 많아지면 좋은 도시가 되는가. 너른 들녘과 그림처럼 동그마한 산골짜기 곳곳으로 빤한 곳 하나 없이 도로와 공장시설 아파트 단지 등이 빼곡한 것이 살기 좋은 화성시의 기준이 될 수 있는가.지난해 12월 10일 화성시 팔탄면 행정복지센터에서 열렸던 환경영향 평가 공청회가 열렸다. 여기서 분출된 마을 단위 민원 내용들을 보면 일조권 침해, 매연, 분진, 소음, 진동 등 대부분 주거환경 악화에 관련된 것들이었다. 당시에 나온 민원 사항들이 앞으로 만족스럽게 해결될 수 있을지 궁금하기 짝이 없다.다른 한편으로 고속화 도로 노선이 마을로 치고 들어오는 순간 평온하던 마을은 분란에 휩싸인다. 피해 정도에 따라 주민들 간에 이해 충돌이 발생하는 것은 정한 이치다. 이로 인해 선대로부터 이웃으로 살아 온 분들이 본의 아니게 척을 지는 사단이 발생하면 이 얼마나 불행한 일인가. 이러한 마을 공동체의 불화를 초래하는 정신적 피해는 보상될 수 없는 문제다.특히나 일단 공표한 후 마을 이곳 저곳을 옮겨다니며 도면을 수정하다 보면 이해 관계가 첨예하게 대립한다. 따라서 도면을 공표하기에 앞서 마을 사정을 잘 아는 이장이나 마을 지도자들을 통해 세심하게 어떤 문제에 봉착할 지 예방차원에서 완벽하게 검토해야 한다. 일단 공표하고 난 후에 찬반이 대립하는 상황을 만들어 놓고 합의를 요구하는 처사는 무책임하기 짝이 없다. 이는 어쩌면 물리적 주거 환경 훼손 보다 더 심각한 문제가 아닐 수 없다.지금이라도 늦지 않았다. 모든 노선에 걸쳐 주거환경을 침해하는 요소들이 숨어있지 않은지 두 번, 세 번 재검토해야 한다. 마을은 단순한 물리적 공간이 아니고 '환경 주권'을 지켜내는 최후의 보루다. 끝으로 환경단체를 중심으로 화성시 순환 고속화도로 관련 민원들이 어떻게 처리되는지, 심층 취재가 이루어지기를 기대한다.