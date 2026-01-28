권성동 징역 2년 선고에 강릉 정가 "즉각 사퇴하라"

큰사진보기 ▲권성동 국민의힘 의원이 3일 서울 서초동 서울중앙지법에서 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의로 열린 첫 재판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

통일교 측으로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의로 기소된 권성동 국민의힘 의원이 1심에서 실형을 선고받자, 지역구인 강원 강릉지역 정치권과 시민사회가 일제히 사퇴 촉구와 비판의 목소리를 쏟아내고 있다.서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 28일 오후, 정치자금법 위반 혐의로 구속기소 된 권 의원에게 징역 2년의 실형과 추징금 1억 원을 선고했다. 이에 지역 사회는 "당연한 귀결"이라고 평가했다.더불어민주당 강릉시지역위원회는 선고 직후 성명을 내고 "이번 판결로 권성동 의원의 정치적 책임은 명백해졌으며, 더 이상 선택의 문제가 아니다"라며 "권 의원은 강릉 시민을 대표할 자격을 상실했다"고 규정했다.위원회는 이번 판결을 "법 위반 행위를 정치적 지위로 회피할 수 있다는 오만에 대한 단호한 심판이자, 법치가 가볍게 취급될 수 없음을 보여준 엄중한 경고"라고 평가하며, 권 의원에게 ▲ 국회의원직 즉각 사퇴 ▲ 강릉 시민 앞에서의 석고대죄와 공개 사과를 요구했다.또 "항소 등 법적 절차를 방패 삼아 책임을 미루거나 주변을 동원해 여론을 호도하는 행태를 즉각 중단하라"고 경고하고, 소속 정당인 국민의힘을 향해서도 "즉각적인 제명 조치와 재발 방지 대책을 제시하라"고 강력히 촉구했다.같은날 강릉시민행동 역시 성명서를 내고 비판에 가세했다.시민사회단체인 강릉시민행동은 유죄 판결을 환영하면서도 형량이 범죄의 중대성에 미치지 못한다며 아쉬움을 나타냈다.강릉시민행동은 이날 성명을 통해 "권성동에게 징역 2년은 너무 짧다"며 "특검은 즉각적인 항소를 통해 헌정 질서를 유린하고 민주주의를 파괴한 행위가 제대로 단죄받도록 해야 한다"고 주장했다.단체는 특히 권 의원이 수사 과정에서 "'소설을 쓰고 있다', '정치 탄압이다'라며 혐의를 부인해왔던 점"을 꼬집었다. 이들은 "그의 억지 주장은 법원의 판결 앞에서 철저한 거짓말임이 드러났다"며 "그는 정치 탄압의 희생양이 아니라 현행법을 위반한 파렴치한 범죄자일 뿐"이라고 비판했다.이어 "지난달 한덕수 전 총리에게 내려진 징역 23년이라는 준엄한 중형과 비교하면 이번 징역 2년은 턱없이 부족하다"고 덧붙이며 특검의 강력한 대응을 주문했다.한편 이날 1심 선고 직 후 권성동국회의원 변호인단은 입장문을 내고 "금일 1심 유죄 판결은 도저히 납득할 수 없다"면서 "법리면이나 사실판단도 모두 형사소송법이 정한 증거법착에 어긋난다"고 반발했다. 이어 "변호인단은 즉시 항소하여 항소심에서 이 판결의 오류를 바로잡겠다"고 강조했다.