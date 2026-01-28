대법원 '5·18 북한군 개입 주장 불법'…지만원 손배 책임 인정

큰사진보기 ▲5·18민주화운동을 왜곡한 도서 '북조선 5·18아리랑 무등산의 진달래 475송이'. ⓒ 5·18기념재단 관련사진보기

AD

5·18민주화운동에 대한 허위 주장과 역사 왜곡이 민사상 책임을 수반하는 불법행위라는 하급심 판단이 대법원 단계에서 확정됐다.28일 5·18기념재단에 따르면 대법원은 지난 23일 5·18민주화운동을 왜곡한 도서 '북조선 5·18아리랑 무등산의 진달래 475송이'와 관련한 손해배상 소송에서 피고 지만원의 상고를 기각하고 1·2심에서 인정한 9000여만원의 손해배상 책임을 확정했다.지만원은 2020년 발간한 해당 도서에서 5·18민주화운동이 북한군 특수부대의 배후 개입 아래 광주 시민과 북한이 내통한 국가반란 또는 폭동이라고 주장했다.이에 5·18기념재단과 5·18 관련 3단체, 지만원에 의해 '북한 특수군'으로 지목된 유공자 등은 책 내용이 역사적 사실을 왜곡하고 명예를 훼손했다며 2021년 2월 19일 손해배상 소송을 제기했다.1·2심 재판부는 지만원의 손해배상 책임을 인정하고, 재단과 단체, 유공자와 유가족 등 원고 12명에게 9000여만원의 손해배상금을 지급하도록 판결했다.또 1심 법원은 해당 도서의 발행·배포 및 동일 내용의 인터넷 게시를 금지하고, 이를 위반할 경우 원고들에게 1회당 200만원씩 지급하도록 명령했다.윤목현 5·18기념재단 이사장은 "지만원은 과거 동일한 5·18 왜곡 주장과 관련한 형사 사건에서 실형을 선고받아 복역한 전력이 있는데도 여전히 같은 취지의 허위 주장을 반복하고 있다"며 "역사 왜곡을 막기 위해 5·18 정신을 대한민국 헌법 전문에 명확히 수록해 민주주의의 가치와 국가의 책임을 분명히 해야 한다"고 말했다.