문화 26.01.29 08:58ㅣ최종 업데이트 26.01.29 08:58 크라잉넛의 30년, 한국 인디 록의 역사 KT&G 상상마당 '크라잉넛 30주년 기획 전시 : 말달리자', 오는 31일 종료 염동교(ydk8811) 문득 이런 생각이 들었다. "세계 여러 나라에 크라잉넛 같은 밴드가 하나씩 있다면 얼마나 풍요로로울까?" 특유의 밝은 에너지로 긍정주의를 공유하고, "구르는 돌에 이끼가 끼지 않는다"라는 격언대로 끊임없이 변화하고 추동하며 후배들의 본보기가 되는. 언제나 청춘일 것 같았던 크라잉넛이 벌써 30주년을 맞았다니. 공연장 속 이들의 모습은 아직도 쌩쌩하지만, 누적된 시간을 흘려보낼 순 없다. "밴드 붐이 왔다"라고 말하는 현 시점에서 과거와 현재를 잇는 교두보의 조명이 필요했고, 마침 매사 적극적인 크라잉넛 멤버들이 올해 20주년을 맞은 인디 문화의 메카 KT&G 상상마당과 손잡았다. 크라잉넛과 검엑스, 노브레인 등 "조선 펑크"의 근거지가 된 라이브 클럽 "드럭"을 재현한 3층은 포토 존으로 제격이다. 상상마당 4층에 들어서면 전시 내용을 축약해 놓은 듯한 영상이 벽면에 흐르고 반대편엔 "너트 히스토리"의 변곡점에 한국 현대사를 첨부한 연표가 있다. 그들이 지켜온 서른 해가 곧 한국 인디 록의 역사였다. 실물이 주는 감동 한국 인디 록의 시발점과 같은 옐로우 키친과의 합동 음반 < Our Nation Vol.1 >(1996)과 음악웹진 100비트가 선정한 '2000년대 100대 명반'에 수록된 2001년 수작 < 하수연가 >의 실물 CD을 이상면이 재현한 앨범 아트 회화와 함께 감상할 수 있었다. 중학생 시절 동네 음반 가게에서 구매했던 <불편한 파티>(2009)도 반가웠다. 엄마 손 잡고 온 어느 꼬마 아이는 심벌을 힘차게 두드리며 차기 드러머를 예약했고, 멀티 인스트루멘털리스트 김인수가 사용했을 롤랜드(Roland) 사의 아코디언도 보였다. 멤버별 관심사가 드러난 '각자의 방' 섹션도 흥미로웠다. 자신의 생일을 홍대 인디 신 축제로 승화한 '경록절'의 주인공 한경록의 방은 전담 작사가답게 메모로 가득 찼다. 체리필터 '낭만고양이' 노랫말도 그의 작품임을 발견한다. 곳곳에 기타리스트 이상면의 미술 작품은 전시회에 품격을 더해주었다. 땅콩 캐릭터로 유머러스한 화풍을 그려낸 고무판화와 페스티벌, 콘서트 등 크라잉넛의 본질적 주제를 담은 유화가 '화가 이상면'의 정체성을 나타냈다. 2024년 신사역 카페 룩인사이드에서 열린 < 언박싱(Unboxing the World) >을 비롯해 개인전도 종종 열만큼 어느덧 화가의 정체성도 두터워진 이상면이다. 활발한 소통 5층 마지막 섹션 '크라잉넛 시간에 나의 시간을 더하기'에선 관객들이 이 영원한 청춘 5인조에 던지는 메시지로 꾸렸다. 개인적 추억과 관련한 진심 어린 한 마디와 멤버의 캐리커처에서 밴드를 향한 애정과 지지가 녹아 있었다. 2026년 1월 17일 KT&G 상상마당 홍대 라이브홀에서 열린 '너트30 페스티벌 - Final Stage'(크라잉넛과 크랙샷, 스킵잭과 오이스터스 출연)는 200분짜리 정열의 추진 장치요 선후배 화합의 장이었다. 비롯해 '너트30 페스티벌' 시리즈와 상기한 3층 드럭 레플리카 앞에서 퍼포먼스를 꾸렸던 '갤러리 라이브'도 전시와 더불어 30주년을 기념했다. 지난 2025년 10월 25일부터 쉴새없이 달려온 < 크라잉넛 30주년 기획 전시 : 말달리자 >가 오는 2026년 1월 31일 막을 내린다. 록 밴드로는 흔치 않은 아카이브 전시는 대중음악을 예술사의 한 축으로 보다 학구적으로 접근할 기회기도 했다. 네이버 예약을 통해 무료입장할 수 있으며 인스타그램 이벤트도 준비되어 있으니 남은 나흘간 한국 인디록 대들보의 발자취를 함께 따라가 보자. #크라잉넛#상상마당#말달리자#전시회#인디록