전진선 양평군수 "강하IC 포함된 변경안 반영돼야... 재선 도전할 것"

큰사진보기 ▲전진선 양평군수는 28일 신년 기자회견에서 "서울 양평고속도로에 강하IC가 반드시 포함돼야 한다"며 주민 의견을 적극 반영하겠다는 입장을 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

전진선 양평군수는 28일 신년 기자회견에서 "서울 양평고속도로에 강하IC가 반드시 포함돼야 한다"며 주민 의견을 적극 반영하겠다는 입장을 밝혔다.전진선 군수는 이날 기자회견에서 강하IC가 포함된 '변경안' 노선을 강조했다. 변경안은 감일JCT에서 출발해 북광주JCT·남종IC를 거쳐 강하면 왕창리 인근에 신설되는 강하IC를 지나 양평JCT로 연결되며, 종점은 강상면 일대에 자리잡는다.반면 원안은 양서면을 종점으로 하며 강하IC 없이 기존 연결선 중심으로 구성된다. 결국 두 노선의 핵심 차이는 강하IC 포함 여부다.전 군수는 "서울-양평 고속도로 예비타당성 조사(안)에는 양평군 내 IC가 포함돼 있지 않다"며 "군에 반드시 IC가 있어야 하며, 그 위치는 강하면이 가장 적합하다"고 말했다.앞서 양평군은 지난 논란 당시 주민들의 의견을 모아 소명 절차를 거쳤다. 주민 6만 명 중 42명의 대표 서명이 확보돼 정부와 관계 기관에 제출됐다. 전 군수는 "지역민의 뜻을 근거로 정부에 지속적으로 의견을 전달하겠다"고 밝혔다.전 군수는 "양평읍 5만 명 시대를 준비하겠다"며 "재선을 통해 많은 발전을 이뤄내겠다"면서 출마 의지를 밝혔다.