분산에너지 특구 울산시, 인공지능·반도체 등 전력 다소비 산업 유치 나서

분산에너지 특화지역(특구)은 전력 생산자와 소비자가 한전을 거치지 않고 직거래를 할 수 있어 싼값에 전기가 공급되는 이점이 있다. 울산시는 지난해 말 분산에너지 특화지역에 지정됐다. 국내 최대 규모인 100메가와트급 AI 데이터센터가 들어서는 등 전력수요가 많은 울산으로서는 반길 일이었다(관련 기사 : 울산시, 결국 '분산에너지 특구' 지정 "전력 다소비 기업들 몰려들 것"
).
이에 울산시가 28일 시청에서 분산에너지 관련기업과 유관기관들과 회의를 갖고 분산에너지 특화지역 확대를 비롯해 지역별 차등 전기요금제의 조기 도입, 청정에너지 기반(인프라) 확충 등 분산에너지 기반 에너지 산업 활성화 전략에 대해 논의했다.
이날 울산시는 인공지능(AI) 산업과 연계한 차세대 에너지 산업 생태계 조성을 통해 에너지 산업 분야를 선도하는 도시로 도약하겠다는 구상을 제시했다.
울산시 관계자는 "이날 참석 기업과 유관기관들은 제도 개선과 기반(인프라) 구축의 중요성에 공감하고, 민·관 협력을 통한 실질적인 사업 추진 필요성을 강조했다"며 "울산시는 이날 간담회에서 분산에너지 특화지역 확대 추진과 울산형 녹색 대전환(U-GX), 지역 맞춤형 전기요금 체계 도입 등 분산에너지 정책 방향도 제시했다"고 밝혔다.
제시된 세부 추진 전략은 ▲부유식 해상풍력과 수소·암모니아 등 청정연료 발전 전환 ▲태양광 확대 ▲인공지능(AI)·이차전지·반도체 등 전력 다소비 산업 유치 ▲에너지 분야 정부 연구개발(R&D) 확대 ▲전문인력 양성 ▲분산에너지 종합지원센터 운영 ▲분산에너지 인공지능(AI) 전력망 구축 등이다.
앞서 울산시는 전국 최초로 분산에너지 조례를 제정하고 분산에너지 지원센터 발족, 분산에너 추진단 운영에 나서는 등 분산에너지 특화지역 확대와 활성화를 주도해 왔다.
한편 이날 간담회에는 김두겸 울산시장을 비롯해 SK멀티유틸리티(분산사업자), SK가스, 한국에너지공단, 에너지경제연구원, 한국전력공사, 한전케이디엔(KDN) 등 분산에너지 관련 기업과 유관기관 관계자 등 20여 명이 참석했다.
김두겸 울산시장은 "분산에너지 특화지역 확대 기획연구와 전 주기 지원사업을 통해 분산자원 정밀 실태조사와 특화지역 모형(모델) 개발, 2026~2035년 장기 이행안(로드맵) 구축 등 체계적인 추진 기반을 마련할 계획"이라며 "특화지역 운영과 지원에도 적극 나서겠다"라고 말했다.