법원 "한학자 승인 받아 범행"... 통일교 실세 윤영호, 징역 1년 2월

큰사진보기 ▲건진법사를 통해 김건희 여사에게 고가 선물을 전달했다는 등의 의혹을 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장이 2025년 7월 30일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기

AD

[윤영호 공판]

통일교 실세로서 윤석열 당선 전후 정교 유착을 주도한 혐의를 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장에게 징역 1년 2개월이 선고됐다. 김건희 특검팀(민중기 특검)의 구형(징역 4년)에 비해 1/4 정도의 형량이다.서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 28일 오후 3시 서울중앙지법 서관 509호에서 진행한 윤 전 본부장의 1심 선고 공판에서 ▲ 정치자금법 위반 혐의 징역 8개월 ▲ 청탁금지법 위반·업무상 횡령 혐의 징역 6개월을 선고했다.재판부는 "피고인은 사건 범행을 계획한 뒤 통일교 최고 지도자 한학자의 승인을 받아 실행했다"라며 "단순히 수동적으로 이행한 것이 아니고 능동적으로 장악하고 실행했다"라고 밝혔다. 그러면서 "통일교의 자금력을 앞세워 대통령 최측근 김건희·권성동에게 고액의 금품을 제공한 뒤, 그 과정에서 통일교 자금을 횡령한 것"이라고 지적했다.윤 전 본부장은 지난달 10일 결심 공판의 최후 진술에서 "기소된 혐의 가운데 교단과 무관한 제 개인적 사적 동기는 없다", "교단의 명령을 정언적 명령으로 받아들인 것"이라고 했는데, 재판부는 이 같은 주장을 받아들이지 않았다.윤 전 본부장은 ▲ 2022년 1월 5일 권성동 국민의힘 의원에게 1억 원을 건네고(정치자금법 위반) ▲ 2022년 4~7월 건진법사 전성배씨를 통해 김건희에게 샤넬백, 그라프 목걸이를 제공하며 윤석열 정권에 통일교 현안을 청탁(청탁금지법 위반)한 혐의로 지난해 8월 18일 구속 기소됐다.또한 그는 ▲ 샤넬백, 그라프 목걸이 구매 대금을 통일교 자금으로 송금받아 횡령하고(업무상 횡령) ▲ 권 의원으로부터 한학자 통일교 총재의 원정 도박에 대한 수사 정보를 취득한 후 관련 증거의 인멸을 통일교 직원들에 지시(증거인멸)한 혐의를 받았다.특검팀은 지난달 10일 결심 공판에서 정치자금법 위반 혐의에 징역 2년, 나머지 혐의(청탁금지법 위반·업무상 횡령·증거인멸)에 징역 2년(총 4년)을 구형했다.당시 박상진 특검보는 "종교 단체가 막대한 자금력을 이용해 정치 세력과 결탁해 선거 및 정치에 개입하고 대한민국의 공권력을 부당하게 이용한 사안으로서 대의민주주의를 부정하는 중대한 범죄"라고 밝혔다.한편 재판부는 이날 증거인멸 혐의는 공소를 기각했다. 재판부는 "증거인멸 혐의는 특검의 수사 대상이 아니다"라며 "이 부분 공소 제기는 특검이 할 수 없기 때문에 공소 기각해야 한다"라고 설명했다.해당 재판부는 이날 공판 전후로 김건희와 권성동 국민의힘 의원의 선고 공판도 진행했는데, 두 사람은 각각 징역 1년 8개월(구형 15년), 징역 2년(구형 4년)을 선고받았다.