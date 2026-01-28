메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.01.28 16:36최종 업데이트 26.01.28 16:58

윤핵관 권성동, '통일교 1억 수수' 징역 2년 선고

[권성동 선고 공판] 1심 재판부 "정치자금법 위반" 판결... 앞서 특검은 징역 4년 구형

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
2025년 11월 3일 통일교 측에서 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 공판기일에 출석하고 있다.
2025년 11월 3일 통일교 측에서 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 공판기일에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단

통일교로부터 불법 정치자금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 징역 2년, 추징금 1억 원을 선고 받았다.

서울중앙지방법원 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)는 28일 오후 4시 '윤핵관(윤석열 핵심 관계자)'으로 불린 권 의원의 선고 공판에서 "통일교로부터 1억 원을 받아 정치자금법을 위반했다"라고 판결했다.

김건희 특검팀(민중기 특검)은 지난달 17일 결심 공판에서 "피고인은 특정 종교 단체와 결탁해 1억 원이라는 거액의 불법 정치자금을 수수함으로써 헌법 가치를 훼손하고, 국민의 신뢰를 저버렸다"라며 징역 4년과 추징금 1억 원을 선고해달라고 요구한 바 있다.

AD
한편 직전 이 재판부는 김건희와 윤영호 전 통일교 세계본부장의 선고 공판도 진행했는데 각각 징역 1년 8개월(구형 15년), 징역 1년 2개월(구형 4년)을 선고했다.

*자세한 기사 이어집니다.

[권성동 공판]
결심 : 스스로 내려친 권성동, 특검 4년 구형 https://omn.kr/2gf83
4차 : "확실하냐" 국힘 당직자에 쏟아진 재판부 질문 https://omn.kr/2geco
3차 : 통일교 '키맨' 윤영호, 돌연 입장 바꿨다 https://omn.kr/2gdh2
2차 : 권성동 재판서 진술 중단한 윤영호 https://omn.kr/2g7ni
1차 : 구속 후 첫 법정 권성동, 특검에 "하!" https://omn.kr/2fwll

#권성동

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
전선정 (sljeon) 내방

우리가 몸담은 세상이 궁금해 글을 씁니다.

이 기자의 최신기사[제보취재] 짝퉁 판쳐도 손놓은 쿠팡? K-뷰티 업체 "매출 반토막" 호소


독자의견1

연도별 콘텐츠 보기