윤핵관 권성동, '통일교 1억 수수' 징역 2년 선고

큰사진보기 ▲2025년 11월 3일 통일교 측에서 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 공판기일에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

AD

*자세한 기사 이어집니다.

[권성동 공판]

통일교로부터 불법 정치자금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 징역 2년, 추징금 1억 원을 선고 받았다.서울중앙지방법원 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)는 28일 오후 4시 '윤핵관(윤석열 핵심 관계자)'으로 불린 권 의원의 선고 공판에서 "통일교로부터 1억 원을 받아 정치자금법을 위반했다"라고 판결했다.김건희 특검팀(민중기 특검)은 지난달 17일 결심 공판에서 "피고인은 특정 종교 단체와 결탁해 1억 원이라는 거액의 불법 정치자금을 수수함으로써 헌법 가치를 훼손하고, 국민의 신뢰를 저버렸다"라며 징역 4년과 추징금 1억 원을 선고해달라고 요구한 바 있다.한편 직전 이 재판부는 김건희와 윤영호 전 통일교 세계본부장의 선고 공판도 진행했는데 각각 징역 1년 8개월(구형 15년), 징역 1년 2개월(구형 4년)을 선고했다.