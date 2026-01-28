폐렴구균 백신, 과거에 맞았다면 안심해도 될까?

AD

매년 겨울철이면 호흡기 질환에 대한 경각심이 높아진다. 그중에서도 폐렴구균은 고령층과 만성 질환자에게 치명적인 위협이 될 수 있는 주요 원인균이다. 최근 폐렴구균 백신 관련 의학 지침이 업데이트되면서, 이미 접종을 마친 이들 사이에서도 추가 접종 필요성에 대한 문의가 늘고 있다. 변화된 가이드라인에 따른 올바른 예방접종 전략을 알아본다.폐렴구균 백신은 크게 두 가지로 나뉜다. 65세 이상 어르신에게 국가예방접종으로 제공되는 '23가 다당질 백신(PPSV23, 프로디악스23 등)'과 면역 기억을 강력하게 유도하는 '단백결합백신(PCV13, PCV15, PCV20 등)'이다. 23가 백신은 넓은 범위를 방어하지만 면역 효과가 시간이 지나며 감소하는 경향이 있는 반면, 단백결합백신은 효과 지속 기간이 길다는 장점이 있다. 최근에는 기존 13가 백신을 보완해 방어 범위를 넓힌 15가(박스뉴반스 등) 및 20가(프리베나20 등) 백신이 도입돼 선택지가 다양해졌다.가장 눈에 띄는 변화는 '프리베나20(20가) 등'과 같은 차세대 백신의 활용이다. 기존에는 13가 혹은 15가 백신을 맞은 후 일정 간격을 두고 23가 백신을 추가로 맞는 '순차 접종'이 권장됐다. 그러나 20가 백신은 단 한 번의 접종만으로도 기존 순차 접종에 상응하는 폭넓은 방어력을 기대할 수 있게 설계됐다. 특히 최근 유행하는 항생제 내성 균주와 침습성 질환 유발 균주들을 다수 포함하고 있어 예방 효율이 높아졌다.이미 13가 혹은 15가 백신만 맞은 경우 약 1년의 간격을 두고 23가 백신을 추가 접종해 방어 범위를 보완하는 것이 좋다.이미 23가(무료 백신)만 맞은 경우 최소 1년 뒤 단백결합백신(15가 혹은 20가 등)을 추가로 접종하면 면역의 질을 높일 수 있다.아직 접종 전인 경우엔 전문의와 상의해 처음부터 방어 범위가 넓은 20가 백신 등을 단독 접종하거나, 15가와 23가 백신의 순차 접종 중 본인의 기저 질환에 맞는 방식을 선택해야 한다.폐렴구균은 단순히 폐렴에 그치지 않고 균이 혈액에 침투하는 패혈증이나 뇌수막염 같은 치명적인 '침습성 감염'을 일으킨다. 특히 당뇨병 등, 고혈압 등, 만성 심장 및 폐 질환 등을 앓고 있는 고위험군은 일반인보다 감염 위험이 월등히 높다. 또한 흡연이나 잦은 음주 역시 기관지 면역력을 저하시키는 주요 요인이므로 예방접종이 필수적이다.백신 접종 후 나타나는 부종이나 가벼운 발열은 면역 형성 과정의 정상적인 반응이다. 증상이 심할 경우 타이레놀 등의 해열진통제가 도움이 된다. 또한 폐렴구균 백신은 독감 백신 등과 당일 동시 접종이 가능하므로, 동절기 호흡기 질환을 효율적으로 대비하는 전략이 될 수 있다.의학 기술의 발전에 따라 백신은 점차 정교해지고 있다. 과거에 한 번 맞았다고 해서 방심하기보다는, 업데이트된 지침에 따라 본인의 면역 상태를 재점검할 필요가 있다. 가장 건강한 시기에 전문가와 상담하여 나에게 맞는 예방 계획을 세우는 것이 건강한 노후를 위한 가장 확실한 투자다.