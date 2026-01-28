국가 대신 사과한 법원, 영화숙·재생원 사건 '배상' 판결

▲부산지법이 국가와 부산시를 상대로 제기한 영화숙재생원 피해자들의 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 하자 28일 피해자들이 눈물을 훔치고 있다. 영화숙재생원은 1951년 시설 설립 이후 1970년대까지 운영된 부산 지역의 집단수용시설 중 하나다. ⓒ 김보성 관련사진보기