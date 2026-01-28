화성시 청소노동자 천막농성 23일, 극적 타결 '전원 복직'

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성시가 위탁을 준 청소업체에서 계약 해지를 당한 4명의 노동자가 전원 복직됐다. 이들은 2025년 12월 31일 사측으로부터 계약 종료 통보를 받고 계약 해지가 부당하다며 1월 1일부터 천막 농성과 선전전을 화성 시청 앞에서 진행했다. 계약 해지 당한 4명은 모두 민주노조 소속 조합원 및 간부다.27일 대규모 집회와 행진을 앞둔 4시경 화성 시청과 청소회사, 노동자 등 3자 간 합의문을 극적으로 도출해 행진없이 집회만 진행했다.화성시 노사 상세 협약서에 따르면 계약 해지된 노동자 4명은 각각 기존 업체가 아닌 타 업체로 복직을 합의했다.오복영 화성시환경지회장은 "부당한 노동자의 해고가 전원 복직됐다. 비록 1월분 급여 등에 대한 투쟁은 여전히 남아있지만, 우리의 복직 투쟁이 합의에 이르렀다는 것은 명백한 사실"이라고 말했다. 이어 그는 "우리의 최우선 순위는 해고 복직 그 자체가 아니었다. 정부 지침을 어기며 1년 단위 계약으로 고용 불안을 야기하는 악덕 업체들을 바로잡기 위해 시작한 투쟁 중에 해고가 발생했다"고 밝혔다.계약해지 당사자였던 고상균 경기지역지부 화성시환경지회 1분회장은 "해고 통보를 받았을 때 삶이 무너지는 것 같았지만, 동지들의 연대 덕분에 다시 현장으로 돌아갈 수 있게 되었다"라며 "흩어지지 않고 단결할 때 저들이 우리 앞에 무릎을 꿇는다는 진리를 오늘 똑똑히 확인했다"고 소감을 말했다.민주노총 공공운수노조는 용역업체가 근무평가를 핑계로 민주노조 간부들을 표적 해고한 것이라며 수년간 화성시 생활환경을 책임져온 노동자들을 1년짜리 소모품 취급을 하며 고용 승계를 하지 않은 행위라고 주장했다.당일 집회에는 권영국 정의당 대표, 한미경 진보당 화성시 갑병위원장, 양부현 기본소득당 경기도당 위원장들이 참여했다.화성시환경지회는 화성시 원청교섭 쟁취와 노동안전 대책마련을 요구하며 화성시청 앞에서 진행하는 화요 선전전을 이어갈 예정이다.