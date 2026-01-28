여수시, 국동항 방치 '선박·불법 적치물' 일제 정비 나서

큰사진보기 ▲여수 국동항 폐기물국동항 장기 방치 폐기물 처리 전 ⓒ 여수시 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수 국동항 페기물국동항 장기 방치 폐기물 처리 후 ⓒ 여수시 관련사진보기

여수시가 전국 1위 국가어항인 국동항의 장기 방치 선박과 불법 적치물 문제를 해소하기 위해 적극행정 기조 아래 정비에 속도를 낸다. 수년간 반복돼 온 현안을 더 이상 방치하지 않겠다는 판단에 따른 조치다.국동항은 그동안 장기 방치된 선박들이 접안 공간을 점유하면서 어선 이용에 불편이 누적돼 왔고, 폐자재와 폐어구 등 불법 적치물이 장기간 방치되며 어항 본래 기능 저하와 미관 훼손 문제가 동시에 제기돼 왔다. 현장 점검과 단속이 이어졌지만 근본적인 개선으로 이어지지 못했다는 지적도 적지 않았다.이에 여수시는 전수조사와 단계별 행정조치를 결합한 적극행정 방식으로 문제 해결에 나선다. 시는 장기 방치 선박과 불법 적치물에 대한 전수조사를 2월까지 완료하고, 3월부터는 자진 철거와 이동을 유도하는 계도기간을 운영할 계획이다.이번 정비는 단순한 단속이 아니라, 행정이 먼저 기준을 세우고 질서를 회복하겠다는 적극적 개입이라는 점에서 의미가 크다. 계도기간 이후에도 불법 적치나 무단 점유 행위가 해소되지 않을 경우, 관계 법령에 따라 고발 조치와 원상회복 명령, 행정대집행 등 강력한 후속 조치를 병행한다는 방침이다.아울러 여수시는 정비 이후에도 동일한 문제가 반복되지 않도록 국동항 내 확보된 야적 공간을 적극 활용하는 등 사후 관리 체계도 강화한다. 단기 정비에 그치지 않고, 어항 관리의 지속 가능성을 높이겠다는 계획이다.여수시 관계자는 "수년째 방치된 선박과 무단 적치물로 어항 기능이 약화되고 어민 불편이 가중돼 왔던 만큼, 이번 정비는 문제를 미루지 않고 해결하겠다는 적극행정의 실천"이라며 "신속하고 체계적인 정비를 통해 국동항의 어항 기능을 회복해 나가겠다"며 어민들의 협조를 당부했다.