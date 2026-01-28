여수시, 공무원 사칭 사기 1억 원대 피해... 예방 홍보 총력

큰사진보기 ▲공무원 사칭 사기주의“공무원 사칭 사기 주의” 포스터 ⓒ 여수시 관련사진보기

AD

여수시가 최근 관내 소상공인을 대상으로 한 지능형 공무원 사칭 사기가 잇따라 발생함에 따라, 시민 피해 확산을 막기 위한 전방위적 예방 홍보에 나섰다.이번에 확인된 사기 수법은 위조 명함이나 공문서를 제시하는 기존 방식에서 벗어나, 실제 소액 거래를 반복하며 신뢰를 쌓은 뒤 이를 범죄에 악용하는 이른바 '빌드업형' 수법이라는 점에서 지역 사회에 큰 충격을 주고 있다.여수시에 따르면 최근 회계과 직원을 사칭한 인물이 평소 소액 물품을 실제로 구매하며 업체와 유대 관계를 형성한 뒤, 제세동기 대리 구매를 유도해 약 1억 원을 편취한 사례가 발생했다.또 문화예술과 직원을 사칭해 음식 주문 후 음료 대리 구매를 요청하는 방식으로 약 600만 원의 피해를 입힌 사례도 확인됐다.이 같은 범행은 사기 수법의 고도화를 여실히 보여준다. 복지 사업을 비롯해 환경·안전 등 시청 전 부서를 망라하며, 사무실 이전 등 내부 업무 절차까지 교묘히 악용되고 있는 것으로 파악됐다.이에 여수시는 이번 사안을 엄중하게 인식하고 전 직원 대상 사례 공유를 비롯해 나라장터 공지사항 게시, 시 공식 SNS와 누리집 홍보, 이·통장 회의 자료 배포, 마을 방송 등 모든 가용 채널을 활용한 다각적인 긴급 홍보에 나서고 있다.여수시 관계자는 "공무원은 어떠한 경우에도 민간인에게 대리 구매나 개인 계좌 송금을 요구하지 않는다"며 "의심스러운 요청이 있을 경우 반드시 해당 부서에 교차 확인하고, 조금이라도 이상하다고 느껴지면 즉시 경찰(112)에 신고해 달라"고 당부했다.