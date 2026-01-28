메뉴 건너뛰기

26.01.28 16:10최종 업데이트 26.01.28 16:10

폭력 일삼는 일본인 교장에 투쟁... 괴산 연풍초

[우리는 적어도 그러지 않았다 - 제17편] 괴산 연풍초등학교

ⓒ 충북인뉴스

ⓒ 충북인뉴스
ⓒ 충북인뉴스

충북 괴산군 연풍공립보통학교(현 연풍초등학교)는 1919년 당시 연풍면민들이 학교 앞 공터에서 3.1만세운동을 진행한 곳이다.

당시 학교에서는 일본인 교장과 교사들이 빈번하게 학생을 구타하거나 폭행했다. 영동 황간초등학교에선 교사가 학생을 기둥에 묶어 놓고 기절할 때까지 폭행하는 일까지 벌어졌다.

괴산 연풍공립보통학교도 예외가 아니였다.

<중외일보> 보도에 따르면 연풍공립보통학교 학생 폭행 사건은 1929년 5월 28일 벌어졌다.

일본인 교장 무정홍법(武井弘法)은 3학년 수업시간에 학생들에게 "○○기념일이란 무엇이냐?"고 물었다.

이에 대해 학생들이 답을 못하자 "너희들 같은 것은 가르칠 수 없다", "내일부터 학교에 오지 말라"며 3학년 학생 30여 명을 구타했다.

일본인 교장의 구타에 분개한 학생들은 집단 수업거부(맹휴투쟁)로 맞섰다.

맹휴투쟁에 3학년 학생 뿐만 아니라 4학년과 5학년 학생도 동참했다.

연풍초등학교 연혁

1909.8.31. : 사립연명 보통학교 인가
1912.4.1. : 연풍공립보통학교 개교
1938.4.1. : 연풍공립심상소학교로 교명 변경
1996.3.1. : 연풍초등학교로 교명 변경
2025.1.8. : 제112회 졸업실 (누적 졸업생 6744명)

[참고 문헌]

<중외일보> 1929년 6월 9일 기사
연풍초등학교 누리집

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

#충북인뉴스

