진천군 노동자 평균임금 8년 새 45.5%↑... 전국 군 단위 1위

충북 진천군 노동자의 평균 급여 상승률이 전국 최상위 수준인 것으로 나타났다.국세통계포털(TASIS)에 따르면 2024년 진천군 주소지 기준 근로자 평균 급여는 4059만원으로 집계됐다. 이는 8년 전인 2016년 2789만원 보다 45.5%가 상승한 것이다.이 같은 증가율은 전국 229개 기초자치단체 가운데 7위에 해당하며, 82개 군 단위 지자체 중 가장 높다.같은 기간 전국 평균 급여 상승률(35.3%)과 충북 평균 상승률(34.8%)을 크게 웃도는 수치다.원천징수지 기준 평균 급여도 꾸준한 상승세를 보였다. 진천군의 원천징수지 기준 근로자 평균 급여는 2016년 3267만 원에서 2024년 4649만 원으로 1382만 원 증가해, 42.3%의 증가율을 기록했다. 원천징수지 기준 단일 연도 평균 급여는 7년 연속 도내에서 1위를 유지하고 있다.주소지와 원천징수지 기준 소득이 동시에 상승하는 현상은 지역 주민의 실질 소득 증가와 함께 양질의 일자리가 확대되고 있음을 보여주는 지표로 해석된다.진천군은 이러한 성과의 배경으로 투자유치를 중심으로 한 지역발전 선순환 구조를 꼽고 있다.진천군은 지난 10년간 매년 1조원 이상, 누적 15조 1132억원 투자를 유치했고, 이를 통해 같은 기간 고용 창출 1만 8300명, 인구 증가 1만 8600여 명을 기록했다.군 관계자는 "지속적인 투자유치와 일자리 창출 전략이 주민들의 실질 소득 증가로 이어지고 있다"며 "향상된 급여 수준에 걸맞은 정주 인프라를 확충해 직주불일치 문제를 단계적으로 해소해 나가겠다"고 말했다.