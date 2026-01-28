2025년 하반기 충북 경제 '보합세'... 반도체 웃고 이차전지 울었다

큰사진보기 ▲SK하이닉스 청주공장. 사진=소방청 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

2025년 하반기 충북 지역 경제는 제조업 생산 감소에도 불구하고 서비스업과 건설업의 완만한 성장세에 힘입어 상반기와 비슷한 수준인 '보합' 상태를 유지한 것으로 나타났다.한국은행 충북본부가 발표한 '2025년 하반기 중 충북지역 경제동향 모니터링 결과'에 따르면, 고성능 반도체 수요가 지역 경제의 버팀목 역할을 하는 가운데 산업별 희비가 엇갈리는 양상을 보였다.제조업 분야에서는 업종별 명암이 뚜렷했다. 전자부품(반도체)은 글로벌 고성능 메모리 수요 확대에 따라 생산이 크게 증가하며 지역 성장을 견인했다. 특히 SK하이닉스의 HBM 신축공장(M15X) 가동 등이 예정되어 있어 향후 전망도 밝은 편이다.반면, 충북 효자 산업 중 하나인 이차전지(전기장비)는 혹한기를 겪었다. 전기차 시장의 성장 둔화와 주요국들의 전기차 전환 정책 약화, 그리고 국내 기업들의 해외 현지 생산 확대가 맞물리며 수출과 생산 모두 큰 폭으로 감소했다.고용 시장은 양호한 흐름을 보였다. 하반기 취업자 수는 전년 동기 대비 3.1만 명 증가하며 상반기(1.9만 명)보다 증가 폭이 확대됐다.충북의 전체 인구는 2025년 말 기준 159.7만 명을 기록하며 완만한 증가세를 이어갔다.한국은행은 향후 충북 경제가 제조업과 서비스업 모두 하반기보다 소폭 개선될 것으로 전망했다.반도체는 낸드플래시 수요 회복과 신규 공장 가동으로 높은 생산 수준을 유지할 것으로 보이며, 서비스업은 확장재정 효과와 소비심리 개선에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.다만, 이차전지 산업은 글로벌 전기차 정책 변화와 불확실성이 여전해 ESS 시장의 성장세가 이를 얼마나 뒷받침해 줄지가 관건이 될 것으로 보인다.