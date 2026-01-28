그의 유해가 묻힐 '이해찬다운' 장지

큰사진보기 ▲27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소가 마련되어 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

지난 26일, 이해찬 전 국무총리가 영면에 들었다. 호칭을 한두 개로 갈무리할 수 없을 만큼 대한민국 사회에 남긴 그의 족적은 넓고도 깊다. 박정희 정권의 퇴행적인 유신 이후 지금까지의 우리 현대사를 한 인물의 생애로 설명할 수 있다면 그만큼 맞춤한 이는 없을 것이다.전 국무총리라는 직함이 외려 그에게 누가 되는 느낌이다. 노무현 정부 당시 대통령의 '동지'로서 함께 국정을 총괄한 '실세' 국무총리의 이미지가 워낙 강해서일 뿐, 그의 파란만장했던 삶을 그러담을 수 있는 그릇으론 턱없이 왜소하다. 독재에 맞선 민주개혁을 향한 노정은 이해찬이라는 '고유명사' 하나로 족하다.현역 정치인 시절, 그의 언행을 트집 잡는 이들이 적지 않았다. 깐깐하다는 세평은 차라리 칭찬에 가까웠다. 융통성이 없고 고지식하다거나 독선적이고 성마르다는 지적이 끊이지 않았다. 기실 불같은 성정은 그의 영민하고 냉철한 지성을 민주개혁으로 현실화시키는 동력이었다.그가 세상을 떠난 지금, 그를 향해 온갖 비난과 조롱을 쏟아내던 이들도 모두 옷깃을 여미며 애도의 마음을 전하고 있다. 보수 야당의 정치인들조차 '민주화운동의 산증인'이라거나 '우리 정치사의 한 페이지로 남을 것'이라는 추도사를 쏟아냈다. 지금껏 그를 향한 모진 말들이 '정치적 제스처'였음을 방증한다.스스로 '마지막 공직'이라던 민주평통 수석부의장직을 수행하다 타국에서 순직한 것도 '이해찬다운 죽음'이라는 평가도 이어진다. '현역에선 은퇴해도 국익을 위한 일엔 은퇴가 없다'던 평소 그의 소신을 마지막까지 실천한 셈이다. 그는 세상을 떠나며 '공직자의 표상'이 됐다.이곳 광주에도 옛 전남도청 앞 5.18 민주 광장에 분향소가 설치됐다. 그의 이르고 갑작스러운 죽음에 애통해하는 시민들의 발길이 평일인데도 이어졌다. 5.18민주화운동의 진상규명에 헌신한 이들이 어디 한둘일까마는 그의 이름은 맨 앞자리에 있다. 1988년 '5공 청문회' 당시 뿔테 안경 속 그의 현현한 눈빛을 시민들은 지금도 또렷이 기억하고 있다.그곳에서 전해 들었다. 그의 장지가 세종특별자치시의 한 추모 공원으로 정해졌다는 사실을. 광주 시민들은 당연하고도, 이 또한 '이해찬다운' 결정이라면서도 못내 아쉽다는 속내를 감추지 못했다. 평생을 민주화운동에 투신한 유공자로서, 유해는 국립 5.18 민주 묘지에 모셔질 수 있으리라 내심 기대했다는 거다.시민들은 이제야 그에게 빚진 마음을 토로했다. 이른바 '5.18 광주 정신'은 김대중과 노무현에 의해 발현되고 이후 출범한 문재인, 이재명 등 진보적인 민주정권에 의해 계승되었다고 생각한다. 분명 틀렸다고 할 순 없지만, 그 다사다난했던 노정을 관통하는 인물이 이해찬이라는 점을 간과해왔다.그는 5.18 당시 전두환 신군부가 조작한 '김대중 내란 음모 사건'에 연루되어 2년 6개월 동안 복역했다. 김대중의 평화민주당에서 정치를 시작했고, 불과 서른여섯의 젊은 나이로 국회의원에 당선되는 기염을 토했다. 김대중 정부 출범 후 초대 교육부 장관 발탁은 파격적이었으되 그의 다재다능한 역량을 고려할 때 그닥 놀랄만한 일은 아니었다.노무현 정부 이후 일부 보수 정치인과 언론을 등에 업은 극우 세력들이 5.18을 폄훼하고 유공자들을 조롱할 때 기꺼이 방패막이가 되고 돌격대를 자처했다. 그가 없었다면, 지금과 같은 5.18의 위상 정립이 불가능했으리라는 평가마저 나온다. 이름을 내세우지 않고 물밑에서 모든 걸 치밀하게 조율하고 성과를 내는, 대한민국 민주주의 역사에 '제갈량' 같은 존재였다.그랬기에 시민들은 내남없이 그를 5.18 민주 묘지로 모시고 싶어 했다. 그가 온다면, 5.18 민주 묘지를 대표하는 상징적인 인물 중 한 사람이 될 것이었다. 서울 현충원에 묻힌 김대중과 고향으로 돌아간 노무현을 대신하는 인물로, 시민들은 그를 추모하고 사랑할 준비가 돼 있다.그는 국립묘지에 안장되어야 마땅하지만, 서울과 대전의 현충원엔 어울리지 않는다고 봤다. 서울 현충원의 맨 꼭대기에는 박정희와 육영수의 묘역이 조성되어 있다. 여느 묘소와는 달리 계단으로 한참을 걸어 올라야 한다. 나머지 유공자들이 둘의 발아래에 잠들어 있는 모양새다.서울대생이었던 그가 민주화운동에 뛰어든 직접적 계기는 박정희의 유신 선포였다. 지난해 '12.3 내란'의 뿌리랄 수 있는 유신에 맞서다 감옥살이까지 감내했던 그가 박정희의 발아래 묻힌다는 건 있을 수 없는 일이다.대전 현충원의 사정도 별반 다르지 않다. 그곳에도 12.12 군사 반란을 주도하고 5.18 당시 광주 학살에 가담한 이들이 버젓이 잠들어 있다. 쿠데타 세력에 대한 사법적 단죄가 내려지기 전에 사망했다는 이유로 특혜를 입은 자들이다. 수괴인 전두환도 일찍 죽었다면 이곳에 묻힐 수 있었다.서울과 대전의 국립 현충원은 '지연된 정의는 정의가 아니다'는 걸 명징하게 보여주는 장소다. 여전히 '파묘 논쟁'이 끊이지 않을 만큼, 그곳에 안장된 이들 중엔 순국선열과 호국영령에 대한 추모를 방해하고 왜곡하는 자들이 많다. 그곳에 그의 유해를 모신다는 건 어불성설이다.개인적으론, 그의 유해가 남양주 마석 모란공원에 모셔지는 것도 뜻깊을 거라고 여겼다. 그곳엔 이 땅의 민주화를 위해 어깨 겯고 싸웠던 '동지'들이 여럿 잠들어 있다. 엄혹했던 시절 그와 생사고락을 함께한 이들과 지하에서 만나 회포라도 풀 수 있기를 바라는 마음에서다.지난 1974년 민청학련 사건으로 함께 고초를 겪은 '민주주의자' 김근태의 묘소가 그곳에 있다. 김근태는 그의 민주화운동 선배이자 동료로서, 1980년대에도 민청련의 각각 초대 의장과 부의장을 맡아 독재정권에 맞서 싸웠다. 둘은 정계 입문 이후에도 정치 역정을 함께했다.그의 삶과 떼려야 뗄 수 없는 박종철 열사와 그의 부친인 박정기 선생의 묘소도 있다. 박종철 고문치사 사건은 6월 민주항쟁의 도화선이 됐고, 그는 항쟁 당시의 실무 책임자로서 탁월한 기획력과 실행력을 보여주며 이름을 알렸다. 그는 이미 수십 년 뒤 거물 정치인이 될 운명이었다.당시 항쟁을 이끌었던 민주헌법쟁취 국민운동본부의 정신적 지주였던 백기완 선생도 묘역 한가운데 모셔져 있다. 지난 2021년 선생이 별세하자 가장 먼저 빈소를 찾아가 '민주화운동의 거목이 지셨다'며 비통해했다. 선생과 그는 항쟁의 '머리'와 '가슴'이었고, '손'과 '발'이었다.그런가 하면, 노무현 정부 때인 제17대 국회의 환경노동위원회에서 함께 활약했던 노회찬 의원도 빼놓을 수 없다. 여당과 야당의 의원으로서 공수의 상반된 입장이었음에도 노동자 등 사회적 약자의 보호라는 정치적 신념은 다르지 않았다. 그가 국무총리로 발탁된 뒤에도 노회찬 의원과의 국정 현안 질의와 응답은 역대급이라고 상찬할 만큼 품격과 수준이 높았다.이 외에도, 그가 우리 사회의 모순을 절감하고 삶의 진로를 결정한 전환점이었다고 고백한 '아름다운 청년' 전태일 열사도 있고, 민청학련 사건 당시 유신에 함께 맞서 싸운 홍세화 선생의 묘소도 있다. 1970년대 재야 민주화운동의 스승으로서, 그가 각별한 존경을 표한 문동환 목사 역시 그곳에 잠들어 있다.돌이켜 생각해 보면, 그가 묻힐 세종특별자치시는 대중 정치인 이해찬의 '미완성 유작'이다. 그의 장지 선택이 죽어서도 완성해야 할 사명감의 발로라고 한다면 억측일까. 먼저 간 '동지' 노무현과 함께 지역의 균형 발전을 필생의 과업으로 삼아온 '이해찬다운' 결정이다. 부디 고인의 명복을 빈다.