정명근 "이재명 정부와 함께 청년 격차 줄인다"... '청년 내일응원금' 시행

정명근 화성특례시장과 이재명 당시 더불어민주당 당대표가 악수를 하고 있다.

"중소기업에서 사회생활을 시작하는 청년들이 임금과 복지의 격차 속에서 불안과 고민을 안고 있다는 점을 잘 알고 있습니다."

정명근 화성특례시장이 '청년과의 소통 간담회'에서 청년들과 자유롭게 의견을 나누며 청년정책의 필요성과 방향성에 대해 설명하고 있다

정명근 화성특례시장이 청년의 날 기념행사에서 화성 청년들을 격려하고 있다.

정명근 화성특례시장이 청년취업끝까지지원센터 성과보고회에서 청년들에게 격려의 말을 하고 있다.

정명근 화성특례시장이 중소기업 재직 화성 청년에게 지역화폐로 최대 100만 원을 지급하는 '청년 내일응원금' 사업 시행 배경을 이같이 밝혔다. 정명근 시장은 "첫 직장의 무게를 묵묵히 견딘 청년들을 격려하고자 하는 마음을 '청년 내일응원금'에 담았다"고 강조했다.화성특례시는 이재명 대통령이 강조한, 대기업과 중소기업 간 청년 격차 완화라는 국정기조에 발맞춰, 해당 사업을 올해 4월부터 전격 시행한다.이재명 대통령은 지난 21일 신년 기자회견에서 "우리 청년들에게 기회를 많이 줘야겠다"며 "대기업과 중소기업 간 격차를 정책적으로 줄여나가겠다"고 강조했다. 정명근 시장은 '청년 내일응원금'을 통해 이재명 대통령의 정책 방향을 지역 차원에서 즉각 실행에 옮겼다.'청년 내일응원금'은 이재명 대통령이 성남시장 시절 추진한 '청년배당', 경기도지사 재임 당시 시행한 '청년기본소득' 정책 흐름을 잇는 지역 맞춤형 청년정책이다.만 24세 청년에게 분기별 25만 원씩 연간 최대 100만 원을 지역화폐로 지급한 청년기본소득은 이후 전국 곳곳으로 유사한 사업이 확산되며, 지방정부가 주도한 청년정책이 국가 청년정책의 방향을 선도한 상징적 사례로 평가받고 있다.청년기본소득이 사회 진입기 청년의 초기 정착과 자립 기반을 제도적으로 지원한 대표 정책으로 평가받아 온 만큼, 정명근 시장은 이를 지역 여건에 맞게 발전시켜 이번 사업을 설계했다. 화성특례시가 2023년 기준 약 12만 1,189개의 사업체가 위치한 경기도 최대 산업도시라는 지역적 특성을 반영해, 중앙정부의 국정 방향을 화성의 청년 고용 구조에 맞게 구체화한 것이다.'청년 내일응원금'은 화성특례시에 주민등록을 두고 관내 중소기업에 6개월 이상 재직 중인 19~39세 청년 가운데 기준중위소득 140% 이하 근로자 200명을 대상으로 한다. 선정된 청년에게는 화성지역화폐로 최대 100만 원이 지급될 예정이다.시는 중소기업에 6개월 근속한 청년에게 1차로 50만 원을 지급하고, 동일 기업에서 추가로 6개월 이상 근속할 경우 2차로 50만 원을 지원한다. 이를 통해 청년의 소득 안정을 돕는 동시에 장기근속을 유도해 숙련된 인력이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 했다.해당 사업은 시비 100%로 총 2억 200만 원의 예산이 투입되며, 신청부터 지급까지 전 과정이 온라인으로 진행된다. 참여를 희망하는 청년은 4월부터 경기도일자리재단 통합접수시스템 '잡아바 어플라이'를 통해 신청할 수 있으며, 소득이 낮은 순으로 최종 대상자가 선정된다.화성특례시는 '청년 내일응원금'을 현금이 아닌 지역화폐로 지급해 청년 지원이 지역 상권과 소상공인 매출로 이어지도록 설계했다. 시는 이를 통해 대기업과 중소기업 간 임금·복지 격차로 인한 청년들의 이직 부담을 완화하고, 지역 중소기업의 인력난 해소와 청년 고용 안정이라는 이중의 정책 효과를 기대하고 있다.동탄에 거주하는 20대 청년 A씨는 "취업 후 정장 구매 등 지출이 늘어난 상황에서 응원금이 큰 도움이 될 것 같다"며 "1년 동안 성실하게 일한 시간을 지역사회가 인정해 주는 것 같아 책임감을 갖고 일해보고 싶다"고 말했다.남양읍에서 마트를 운영 중인 소상공인 B씨는 "계산대에 서 있다 보면 청년들이 지역화폐를 자주 사용하는 것을 체감한다"며 "요즘처럼 경기가 어려운 시기에 청년 내일응원금이 매출 회복과 함께 상권에 활기가 돌아오는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.정명근 시장은 "'청년 내일응원금'은 중소기업 현장에서 땀 흘리며 일해온 청년과 그 곁에서 지역경제를 지켜온 소상공인 모두에게 시가 보내는 동행의 메시지이자, 지역화폐 지급을 통해 지역경제 활성화까지 도모하는 정책"이라고 설명했다.정 시장은 이어 "시는 이재명 정부의 청년정책 기조에 발맞춰 대기업과 중소기업 간 격차로 인한 청년들의 상대적 박탈감을 완화하고 청년들이 화성에 뿌리내릴 수 있도록 중앙정부와 함께 '직주락효(職住樂孝)' 환경을 조성함으로써 든든한 버팀목 역할을 해 나가겠다"고 강조했다.