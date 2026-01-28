순천시, 전남·광주 행정통합 공청회... '균형의 기준' 제시

큰사진보기 ▲전남.광주 행정통합 순천시민 공청회노관규 순천시장이 전남.광주 행정통합에 대해 설명하고 있다. ⓒ 김수 관련사진보기

전남·광주 행정통합 특별법 발의를 앞둔 28일, 순천시가 통합 논의의 속도보다 방향을 먼저 점검하며 공론의 중심에 섰다. 노관규 순천시장은 이날 순천 문예회관에서 열린 시민공청회에서 통합 이후 동부권이 행정·재정·산업 전반에서 소외될 수 있는 구조적 위험을 짚으며, 지역 균형을 제도적으로 담보해야 한다는 원칙을 분명히 했다.노 시장은 전남·광주 통합이 자칫 140만 거대 도시 중심의 구조로 굳어질 경우, 동부권이 행정과 재정, 산업 전반에서 흡수되는 '블랙홀'이 될 수 있다고 경고했다. 그는 "지금 단계에서 이러한 구조를 사전에 차단하지 못하면, 통합 이후에는 되돌리기 어렵다"고 강조했다.순천시가 제시한 문제의식은 구체적이다. RE100 산업단지 조성 과정에서 서남권 우위가 제도적으로 고착화될 가능성과 함께, 특별시장 권한 확대에 따라 재정과 주요 사업 결정, 인센티브 배분 권한이 광주로 집중될 수 있다는 점이 핵심 쟁점으로 제시됐다. 이는 단순한 우려가 아니라 통합 특별법 설계 단계에서 반드시 검토돼야 할 구조적 과제라는 점에서 무게를 더했다.또한 산업 지형에 대한 지적도 이어졌다. 동부권의 주력 산업인 석유화학과 철강이 '위기 대응 산업'으로만 분류되고, 신산업이 광주로 집중될 경우 산업 기능이 이원화되면서 지역 산업 생태계의 불균형이 심화될 수 있다는 것이다. 노 시장은 이를 단순한 산업 배치의 문제가 아니라, 동부권의 지속 가능성과 직결된 문제로 짚었다.그러면서 SOC 투자와 재정 구조에 대한 우려도 제기됐다. 동부권 산업단지에서 발생하는 막대한 세수가 통합 특별시의 공동 재정으로 편입될 경우, 동부권의 재정 자율성이 약화될 수 있다는 지적이다. 통합이 진정한 성장의 해법이 되기 위해서는, 기여한 만큼의 권한과 자율이 보장돼야 한다고 주장했다.노관규 순천시장은 "전남·광주 행정통합은 명칭이나 청사 위치의 문제가 아니라, 동부권 주민들의 삶에 어떤 영향을 미치는지를 냉정하게 따져야 할 사안"이라며 "이념이 아닌 실용주의적 접근으로 지역 간 불균형을 최소화하는 방향으로 논의가 이뤄져야 한다"고 강조했다.순천시는 이날 공청회에서 제기된 의견을 종합해 향후 통합 논의 과정에 공식 전달할 계획이다.