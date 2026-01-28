정동영 "민간 무인기 북한 침투 수사, 내란잔당 준동 행위 초점"

큰사진보기 ▲조현 외교부 장관이 28일 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 현안 질의에 답변하고 있다. 왼쪽은 정동영 통일부 장관. ⓒ 남소연 관련사진보기

정동영 통일부 장관은 28일, 최근 민간인이 무인기를 북한에 침투시킨 사건과 관련해 "내란 잔당세력의 준동 행위 일 수 있다는 점에 수사의 초점을 맞추고 있는 걸로 안다"고 밝혔다.이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석한 정 장관은 이재정 더불어민주당 의원이 "도발행위 배후에 윤석열 정부가 연루됐을 가능성이 수사 과정에서 드러나고 있다"고 지적하자 이같이 답변했다.정 장관은 "군·경 합동수사단이 철저하게 조사를 하고 있는데, 아마 중간수사 발표가 곧 있게 될 것"이라고 설명했다.또 정 장관은 비슷한 취지의 윤후덕 민주당 의원의 질의에서도 무인기 침투를 "누가 시켰는가 하는 것이 수사의 초첨일 텐데, 민간인 몇 사람의 돌출 행동은 아닌 것으로 보인다"고 말했다.군·경 합동조사 태스크포스(TF)는 북한에 무인기를 날려 보냈다고 주장한 대학원생 오아무개씨, 무인기 제작자 장아무개씨, 무인기 제작업체의 '대북전담 이사' 김아무개씨 등 3명을 조사하고 있다. 특히 오씨와 장씨가 지난 2022년 윤석열 정부 대통령실에서 계약직으로 근무한 이력이 있다는 점에 주목하고 있는 것으로 알려졌다.이날 정 장관은 북한 노동당 기관지 <로동신문>의 일반자료 전환 조치에 대해 "민주주의 국가의 근간은 시민이 스스로 정보를 판단하고 선택하는 데 있으며 그런 관점에서 노동신문을 개방한 것"이라고 밝혔다.정 장관은 배현진 국민의힘 의원이 '노동신문 일반자료 전환이 국민 간에 남남 갈등을 유발할 수 있다'고 지적하자 "국가가 정보를 통제하고 국민을 보호한다는 발상은 권위주의 시대의 발상"이라고 응수했다.정 장관은 "청소년 인식 형성에 있어 북한 선전물은 아무런 관련이 없다는 것이냐"는 김기웅 의원 질의에는 "우리 국민을 청소년 취급하는 것은 옳지 않다고 생각한다"고 반박했다. 그러면서 "'국민을 신뢰하고 개방할 때가 됐다'는 말씀은 야당의 중진 의원인 권영세 국민의힘 의원이 한 이야기"라고 지적했다.또 정 장관은 "노동신문을 볼 정도의 청소년 같으면 이미 한국의 모든 신문은 섭렵하고 있는 정도의 수준이 아닐까 하고 생각해본다"면서 "답은 민주시민 교육을 강화하는 것이지 못 보도록 막는 것이 답은 아니라고 본다. 대부분의 민주주의 국가는 적대 국가의 매체를 금지하고 있지 않다"고 강조했다.윤석열 정부에서 통일부 장관을 지낸 권영세 의원은 지난 2025년 12월 21일 SNS에 올린 글을 통해"우리 사회와 우리 국민들을 신뢰하고 북의 자료들을 개방할 때가 됐다"며 노동신문 제한 해제 필요성을 주장한 바 있다.노동신문은 북한 등 반국가단체의 활동을 찬양·선전하는 내용이 포함돼 있다는 이유로 그동안 국가정보원의 '특수자료 취급지침'에 따라 관리돼 왔다. 하지만 통일부가 이재명 대통령에게 북한 자료 접근성 확대 계획을 보고한 뒤, 지난 2025년 12월 30일 노동신문은 '일반자료'로 전환됐다.