'세일즈맨' 이 대통령 "대한민국, 세계 최고의 투자처 되도록 할 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 외국인투자기업 간담회에서 발언하고 있다. 2026.1.28 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 28일 외국인투자기업 관계자들을 만나 "대한민국이 세계 최고의 투자처가 될 수 있도록 객관적 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열린 외국인투자기업 간담회에서 "외국인투자는 대한민국 경제성장의 핵심축이었고 앞으로도 매우 중요한 역할을 하게 될 것으로 기대한다"라며 대한민국에 대한 투자가 '성공한 투자'가 되도록 정부가 뒷받침하겠다는 뜻을 밝혔다.특히 이 대통령은 이날 사상 처음으로 5100선을 돌파한 코스피 지수 등을 거론하면서 "정상화의 과정"이라고 평했다. "대한민국이 가지고 있던 원래 기초체력 이하로 평가됐던 것이 이제야 조금 제대로 평가받는 과정"이고 그렇기 때문에 외국인투자기업들이 생각하는 것보다 대한민국은 훨씬 더 매력적인 투자처라는 설명이었다.▲ 한반도 지정학적 리스크 최소화 ▲ 기업 지배 구조 개선 노력 ▲ 주식시장 공정성·투명성 확보 ▲ 인공지능(AI)·재생에너지 등 첨단 기술산업 중심 대전환 추진 등 현 정부의 정책 방향이 그 근거였다.먼저 이 대통령은 "한반도 평화가 사실 매우 중요한데 그 문제는 걱정 안 해도 된다. 이제 불필요하게 북한과 군사적으로 대결하거나 갈등이 격화되거나 그러지 않는다"라며 "우리가 조금 양보하더라도 안정을 유지해서 한반도의 지정학적 리스크는 없어질 것"이라고 했다.이어 "(기업이) 합리적으로 주주 중심으로 운영돼야 한다. 국가의 주인은 국민인 것처럼 회사의 주인은 주주여야 하는데 주주가 실제로 주인 취급을 받지 못하는 것 같다"라며 "이 지배구조를 개혁해서 주주가 제대로 대접받는 합리적인 기업경영 지배구조를 만들겠다"고 알렸다."주식시장의 공정성·투명성을 확보하겠다, 제가 그런 것을 하는 데는 자신이 있다"고도 밝혔다. 그러면서 "신규 투자에 관한 부분이라면 국가가 산업 경제 정책 방향이나 내용을 명확하게 제시해줘야 한다"라며 "(대한민국은) 첨단 기술 산업 중심으로 대전환 한다, 그 중에서도 핵심은 인공지능과 재생에너지라고 말씀드렸다"고 말했다.이 대통령은 '지금 정부가 지역균형발전에 신경을 많이 쓰고 있는 만큼 투자하면 득을 볼 것'이란 팁도 제시했다.이에 대해 이 대통령은 "(중국에 비하면) 지방과 수도권이 거리로는 큰 차이가 없는데 정치·경제적으론 엄청난 차이가 있다"며 "이것을 대대적으로 전환하려고 한다. 지방에 대한 대대적인 투자를 하려고 한다"고 말했다.구체적으론 "복지지출을 하더라도 지방은 더 많이, 재생에너지도 지방 중심으로, 기반시설 확보도 지방 먼저, 교육·정주 여건 조성도 지방 먼저. 이렇게 하려고 한다"라며 "한국 정부가 지방 중심의 정책을 편다는 점이 여러분이 앞으로 경영상 투자 결정을 할 때 하나의 방향이 되지 않을까 싶다"고 했다.아울러 "기업군 내에서도 공정한 룰을 철저하게 확보하려고 한다. 가급적이면 중소기업이 좀 더 보호받고 창업과 스타트업이 좀 더 지원 받아야 생태계가 튼튼해진다"라며 "청년들에 대해서 희망을 주는 정책을 발굴하고 집행해보려 한다"고도 덧붙였다.한편, 외국인투자기업은 '외국인투자촉진법'에 따라 외국인투자자가 일정 비율 또는 금액 이상 출자한 기업을 의미한다. 이날 간담회에는 주한 미국상공회의소 제임스 김 회장, 주한 유럽상공회의소 반 후프 회장 등 7개 주한 외국상의 대표와 외국인 투자기업 31개사 대표가 참석했다.