코스피 6000까지? '강력한 무기' 한방이면 가능하다

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 주간 웹진 <사람소리>에 실린 글입니다. 글쓴이 김성은 인권연대 칼럼니스트는 현재 서울신문에 재직 중입니다.

2026년 1월, 코스피가 5000 고지를 돌파하며 역사적인 축포를 터뜨렸다. 반도체 산업의 기록적인 호황이라는 '업황의 힘'과 정부 주도의 기업 지배구조 개혁이라는 '제도의 힘'이 맞물린 결과다. 수십 년간 한국 증시를 짓누른 '코리아 디스카운트'가 드디어 해소되고 있다는 기대감이 시장을 사로잡았다.상승장의 결정적 계기는 지난해 7월과 9월 두 차례에 걸친 상법 개정이었다. '이사의 주주에 대한 충실 의무' 확대는 대주주 위주의 폐쇄적 의사결정에 제동을 걸었고, 한국 증시의 고질병인 '거버넌스 불신'을 정면으로 타격했다. 여기에 2조 원 이상 상장사의 집중투표제 의무화와 감사위원 분리 선임 확대가 더해지며 지배구조의 투명성은 한층 높아졌다. 올해부터는 배당금에 대한 세금 부담을 줄여주는 등 다양한 세제 혜택이 이어진다. 정부와 여당은 자사주 소각 의무화를 골자로 한 3차 상법 개정안을 통해 '주주 중심'의 체질 개선을 적극 추진 중이다.글로벌 투자은행(IB)들은 코스피 6000 시대까지 예고하며 한국의 '밸류업' 성과를 극찬한다. 그러나 축제 분위기 속에서도 냉정한 진단은 필요하다. 코리아 디스카운트 해소는 이제 겨우 첫걸음을 떼었을 뿐이다. 완전한 해소를 외치기엔 이웃 대만과 심지어 중국에 비해서도 여전히 투자자를 보호하는 실질적 장치가 부족하다.대만 증시는 개인 투자자 비중이 한국과 유사하지만 모건스탠리캐피널인터내셔널(MSCI) 이머징 지수 내에서 한국을 제치고 2위를 공고히 하고 있다.그 원동력은 주주의 재산을 지켜내는 강력한 '공적 방패'에 있다. 2003년 설립된 대만의 증권투자자보호센터(SFIPC)는 모든 상장 주식을 100~1000주 보유한 '상시 감시 주주'로서, 이사가 법을 위반하면 직접 해임 소송을 제기한다. 분식회계, 내부자 거래, 주가 조작 등으로 기업이 검찰에 기소되면 집단 소송을 통해 수백 명의 소액주주를 대신해 배상금을 받아낸다. 반면 한국의 주주들은 여전히 고비용의 변호사비와 수년이 걸리는 집단소송 절차를 스스로 감당해야 한다. '사전 예방' 차원의 충실 의무는 강화했지만, 피해를 즉각 되돌려줄 '공적 구제 장치'는 없는 셈이다.최근 대통령실에 제안된 '투자자보호원' 설립이 시급한 이유가 여기 있다. 개인 투자자가 법률 지식이 없어도 공적 기구가 대신 재산을 묶고 소송을 대행하는 체계가 갖춰져야 기업의 불법 행위에 대해 강력한 억제력이 생긴다.법적으로도 대만의 소액주주 보호망은 한국보다 훨씬 촘촘하다.먼저 대만 회사법 제200조는 이사가 회사에 큰 손해를 입히거나 법을 어긴 경우, 주주총회에서 해임안이 부결되더라도 3% 이상 지분을 가진 주주가 30일 이내에 법원에 해임 소송을 낼 수 있도록 했다. 부적격 경영진을 법적으로 끌어내릴 수 있는 장치를 마련했다.제369조의 4는 모회사가 자회사에 불합리한 경영을 강요해 손해를 끼치고도 제대로 보상하지 않으면, 1% 이상 지분을 가진 주주가 모회사를 상대로 직접 손해배상을 청구할 수 있도록 했다. 한국에서 논란이 되는 '물적분할 후 자회사 가치 하락' 같은 상황에서 자회사 소액주주가 모회사와 싸울 수 있는 무기를 쥐여준 셈이다.중국이 지난 2023년 대대적으로 개정한 신(新) 회사법 역시 시사하는 바가 크다.중국은 이사회 뒤에 숨은 '그림자 이사(실질 지배 대주주)'가 주주 이익을 침해하는 행위를 지시할 경우 이사와 연대 책임을 지우고(제192조), 소액주주가 회계 장부는 물론 회계 전표(증빙서류)까지 들여다볼 수 있도록 법제화(제57조)했다. 회사가 합법적 이익 침해를 이유로 열람 제공을 거부할 수 있지만, 이 경우 회사는 주주 요청일로부터 15일 이내에 서면으로 이유를 설명해야 하며, 회계사·변호사 위탁을 명문화해 회사가 거부하기 어렵게 만들었다.나아가 중국은 제89조에서 지배주주의 횡포로부터 소액주주를 보호하는 강력한 장치를 신설했다. 지배주주가 권리를 남용해 회사나 다른 주주에게 심각한 손해를 끼치는 경우, 소액주주는 회사에 합리적인 가격으로 자신의 주식을 사 가라고 요구할 수 있다.한국에서는 주로 합병이나 영업양도 같은 특정 경영 결정이 있을 때만 주식매수청구권이 생기지만, 중국은 '지배주주의 권리 남용'이라는 포괄적인 사유만으로 이 권리를 인정한다.자본주의 한국보다 사회주의 중국의 법이 오히려 '주주 평등 원칙'에 더 충실하다. 뼈아픈 역설이다.이재명 정부는 한국 증시 도약을 위한 발판을 마련했다. 하지만 대만과 중국이 보여준 강력한 '집행의 무기'를 참고하지 않는다면, 밸류업은 '알맹이 없는 선언적 구호'에 그칠 우려가 있다.주주를 대신해 싸워줄 '투자자보호원'과 같은 공적 집행 기구를 안착시키는 것은 물론 지배주주 횡포 시 주식 환매권을 보장하고, 자회사 경영진까지 견제할 수 있도록 소송의 문턱을 낮추는 등 실효성 있는 법적 장치를 마련해야 한다.선언적 문구를 넘어, 투자자의 권익을 실질적으로 탈환해 줄 강력한 '법적 인프라'와 '집행 기구'를 구축하는 데 화력을 집중해야 할 때다. 코스피 5000을 넘어 6000으로 가는 진정한 밸류업의 마지막 퍼즐이다.※ 참고 자료:중국 신구 회사법 비교 분석 리포트(한쿤 법률사무소)https://www.hankunlaw.com/portal/article/index/cid/8/id/13874.html/중국 개정 회사법 주요 조항 비교 전문(PDF)https://www.hankunlaw.com/upload/portal/20231230/9e3c5486898f4634cf68cc0a21c9d50e.pdf