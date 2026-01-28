"감사원 지적 때문에 기간제 사서교사 경력 50% 삭감은 거짓말"

'교원 경력 50% 삭감 방침 철회'를 요구하며 경기도교육청 앞에서 열흘째 천막 농성을 하는 '교원+사서 교원 경력 인정 공동대책위'(아래 대책위)가 28일 기자회견을 열었다.
대책위는 기자회견을 통해 '교원 경력 50% 삭감 철회'를 촉구하며 경기도 교육청이 교원 경력 삭감 근거로 제시한 감사원 지적은 없었다고 주장했다. 경기도교육청이 거짓말을 했다는 것이다. 대책위는 이에 대한 사과와 함께 임태희 교육감 면담을 요청했다.
감사원, "감사 결과에 교원+사서 기간제 교사 내용 없어"
'교원+사서' 교사는 사서교사 자격증은 없지만, 교사 자격과 함께 사서 자격을 동시에 소유한 이들이다. 경기도교육청은 지난 2019년 사서교사 범위를 넓게 해석해 이들을 기간제 사서교사로 채용했다.
하지만 교육감이 바뀌면서 방침을 바꿔 2024년부터 이들을 사서교사로 채용하지 않았고 2025년부터 이들의 호봉을 50% 삭감했다. 호봉 삭감 피해를 당한 교사 중 20여 명은 국가를 상대로 같은 해 3월 국가배상 소송을 제기했다(관련 기사: "해고도 위법한데 무자격자라고 임금도 토해내라?"
https://omn.kr/28ohr)
이와 관련해 대책위 관계자는 28일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "호봉 삭감 피해를 당한 교원은 300여 명에 이르고, 피해액은 근무 경력에 따라 100만 원에서 10000만 원까지 다양하다"라고 설명했다.
경기도 교육청이 '교원+사서' 교사 근무 경력 50%만 인정하라는 공문을 학교 등에 보낸 것은 지난해 2월이다. 경력 50% 삭감 근거로 제시한 게 2024년 감사원 감사인데, 대책위는 감사원에서 교육청에 이런 지적을 한 적이 없다며 2025년 감사원이 한 국회의원실에 제출한 답변서를 <오마이뉴스>에 제시했다.
이 답변서에는 "2024년 감사 결과는 '교원+사서 자격증을 가진 기간제 교사'에 대한 내용이 포함되어 있지 않고, 이와 관련하여 별도로 감사를 진행하고 있지 않다"고 적혔다.
대책위는 기자회견에서 이 사실을 언급하며 "감사원 감사 때문에 (호봉 삭감이) 어쩔 수 없다는 변명은 거짓말"이라며 "감사원은 교육청에 교원 경력 삭감이나 호봉 감액을 요구한 사실이 단 한 번도 없다"라고 목소리를 높였다. "교사들을 속이기 위한 거짓말"이라고 덧붙였다.
이에 대해 교육청 관계자는 "당시 감사 나온 분이 지적한 것으로 알고 있지만 감사 결과 보고서에는 담기지 않았다. 문제 해결을 위해 여러 가지 방안을 찾고 있다"라고 해명했다.
교육감 출사표 안민석·박효진 기자회견 참여 발언
대책위는 또한 "임 교육감이 2024년 경기도정 질의에서 기간제 교사들에게 불이익이 없게 하겠다고 말하고는 다음 해 2월 경력 50% 삭감을 통보했다"며 "도정질의 약속대로 경력 100% 인정하고 면담에 응하라"고 목소리를 높였다.
기자회견에 경기도 교육감에 출사표를 던진 안민석 전 국회의원과 박효진 전 전교조 경기지부장도 함께 했다.
안 전 의원은 "선생님들이 천막 농성하며 이야기를 들어달라고 애원하면, 교육감은 손난로가 되어야 한다"며 면담에 응할 것으로 촉구했다. 박 전 지부장은 "[교원+사서]교사 경력 50% 삭감은 있을 수 없는 일"이라며 "빨리 정상화하고, 상처 받은 선생님들에게 사과하라"고 말했다.