안경자 대전시의원, 장애인 임신·출산·양육 '빈틈없는 지원체계' 마련

큰사진보기 ▲안경자(국민의힘·비례) 대전시의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

대전시의회가 장애인가정의 임신·출산·양육 전반을 보다 촘촘하게 지원하기 위한 제도 정비에 나섰다. 장애인가정이 겪는 의료 접근성과 돌봄 공백 문제를 제도적으로 보완해 안정적인 가족생활을 뒷받침하겠다는 취지다.대전광역시의회는 28일 복지환경위원회에서 안경자 의원(국민의힘·비례)이 대표발의한 '대전광역시 장애인가정 임신·출산·양육 지원조례 일부개정조례안'을 심사·의결했다고 밝혔다.이번 개정안은 장애인가정의 임신·출산·양육 지원에 필요한 추진체계를 보다 구체화해, 정책의 지속성과 실행력을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 장애인가정이 임신 준비 단계부터 출산, 양육에 이르기까지 겪는 현실적 어려움을 제도적으로 해소할 수 있도록 기반을 정비하겠다는 것이다.조례안에는 ▲장애인가정 임신·출산·양육 지원계획 수립에 관한 사항을 명시하고 ▲장애인가정의 난임 지원과 가사 지원 사업 추진에 대한 법적 근거를 신설하며 ▲장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정에 관한 내용을 포함했다. 이를 통해 개별 사업 중심의 지원을 넘어, 중장기 계획에 따른 체계적인 지원이 가능해질 것으로 기대된다.안경자 의원은 "저출생 시대를 맞아 임신·출산·양육 전반에 대한 사회적 지원의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "특히 여성장애인이 임신과 출산 과정에서 겪는 의료 접근상의 어려움과 안전 문제는 일반적인 출산 정책만으로는 충분히 대응하기 어렵다"고 지적했다. 이어 "장애 특성을 고려한 보다 세심하고 현실적인 제도적 보완이 필요하다"고 강조했다.안 의원은 또 "이번 조례 개정을 통해 장애인가정의 임신·출산·양육 지원이 보다 체계적으로 이뤄질 수 있는 기반을 마련하고, 현장에서 제기되는 다양한 수요에 적극적으로 대응할 수 있기를 기대한다"며 "장애인가정이 차별 없이 안전하고 존엄한 가족생활을 영위할 수 있도록 지속적인 정책 점검과 보완이 뒤따라야 한다"고 밝혔다.해당 조례안은 다음 달 2일, 대전시의회 제292회 임시회 제3차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.한편 안 의원은 지난해 12월 4일 '여성장애인 출산·양육 지원 방안 모색 정책토론회'를 개최하여 지역 내 여성장애인을 위한 산전·산후 건강관리, 출산지원, 양육지원 등의 지원체계 현황을 점검하고 보건의료, 복지, 돌봄 간 협력 체계 구축 방안을 논의하는 시간을 가졌다.