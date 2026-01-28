전쟁기념관, 독립전쟁이 상설전시의 중심이 되어야

큰사진보기 ▲서울 용산구 전쟁기념관 ⓒ 소중한 관련사진보기

전쟁기념관은 승전을 미화하는 곳이 아니라, 전쟁의 참상으로 평화를 가르치는 공공기관이다. 그렇다면 평화를 가르치기 위해서는 전쟁의 비극뿐 아니라, 이 나라가 어떤 역사와 저항 위에 서 있는지도 전시의 중심에 놓여야 한다. 그러나 정작 대한민국의 출발점이라 할 의병과 광복군 활동, 항일 독립전쟁은 상설전시에서 주변부로 밀려 있다. 광복의 투쟁이 전시의 뒷전으로 밀린 자리에서 호국과 안보만 강조한다면, 전쟁의 책임과 참상은 쉽게 지워진다.이처럼 독립전쟁의 비중이 작아진 데에는 역사적 이유가 있다. 정치학자 양병기(1994년)는 <한국의 건군과 군부 연구(1945~1960)>에서 창군기 군부의 형성에 일본 군국주의의 영향이 작지 않았고, 일본 육군사관학교나 만주국 군관학교 출신들이 해방 뒤 국군의 수뇌부를 이뤘다고 짚었다. 이런 배경 속에서 광복군과 독립군의 계보를 전면에 세우는 논의는 '건군의 기원'을 다시 묻는 질문을 불러왔고, 그 질문을 부담스러워하는 분위기는 오래도록 남아있었다.하지만 건군 이후 80년 가까운 세월이 흘렀다. 이제 그 부담을 공공 전시의 원칙으로 남겨둘 이유가 없다. 독립전쟁을 중심에 놓자는 요구는 6.25 전쟁의 희생을 등한시 하자는 의도가 아니다. 오히려 전쟁과 분단의 비극을, 해방을 위해 싸운 역사와 한 줄기로 연결해 다시는 이러한 전쟁을 반복해서는 안 된다는 약속으로 연결하자는 것이다.독립전쟁이 전쟁기념관의 중심이 되어야 하는 이유는 명확하다. 독립전쟁은 침략을 위한 전쟁이 아니라 외세의 침략에 맞선 해방의 전쟁이다. 그 기억을 전면에 세울 때 우리 군의 존재 이유는 압도적인 화력의 과시가 아니라 시민의 안전과 국가의 주권을 지키는 공적 책무로 정리된다. 전쟁기념사업회법이 전쟁의 교훈을 통해 전쟁 예방과 평화적 통일에 이바지한다는 취지를 둔 것도 이 방향을 가리키고 있다.더욱이 지금은 대북정책 환경도 급변하고 있다. 이재명 대통령은 2025년 광복절 경축사에서 북한과의 평화공존 3원칙을 밝히고 신뢰 회복과 대화 복원을 강조했다. 통일부도 2026년 업무계획에서 적대와 대결의 정책을 폐기했다며 북미대화와 남북대화 재개, 평화공존 제도화를 핵심 과제로 내걸었다. 통일부는 자신을 북미대화 재개의 '페이스메이커'로 규정하고, 적대적 두 국가 관계를 통일 지향의 평화적 두 국가 관계로 바꾸겠다고 밝힌다. 이뿐 아니라 9.19 남북군사합의 복원 논의가 급물살을 타는 등 평화적 메시지가 대두되고 있다.이 흐름은 김대중 정부의 6.15 공동선언, 노무현 정부의 10.4 선언, 문재인 정부의 판문점 선언으로 이어진 대화와 합의의 궤적과 닿아 있다. 대통령 경축사도 남북기본합의서의 정신이 6.15, 10.4, 판문점 선언 등 기존 합의를 관통해 왔다고 밝혔다.그간 대북정책은 정권이 바뀔 때마다 뒤집히곤 했다. 그런 소모전을 끝내려면, 평화를 선택하는 이유가 시민의 상식이 되어야 한다. 전쟁기념관이 독립전쟁을 상설전시의 중심으로 끌어올리는 일은 바로 그 상식을 만드는 공공교육이다. 또한 이러한 개편은 학계와 교육 현장, 생존 참전유공자와 유족, 관련 보훈단체도 참여하여 진행돼야 한다.정부와 전쟁기념사업회는 이를 더 미뤄서는 안 된다. 독립전쟁을 전쟁기념관의 중심에 세우는 것은 과거를 다시 쓰는 일이 아니라, 대한민국의 시작을 제자리에 놓는 일이며, 그 어느 때보다 지금이 적기임은 자명한 사실이다.