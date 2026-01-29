[뉴스채굴꾼] 중국식 추모? 혈세로 장례식? 애도마저 '음모론'

큰사진보기 ▲정치권 인사들의 '분홍 추모리본'이 중국 전통 장례 방식이라고 주장한 유튜브 채널 ⓒ 유튜브 채널 '뉴스피드' 관련사진보기

이해찬 전 총리 장례식이 세금으로 진행된다고 주장한 영상이 확대-재생산되고 있다

이해찬 전 국무총리의 별세 이후, 온라인 공간에서 각종 음모론과 허위 정보가 빠르게 확산되고 있다. 일부 극우 유튜버들이 부정선거 음모론과 무리하게 연결된 주장을 내놓은 데 이어, SNS와 인터넷 커뮤니티를 중심으로 사실과 다른 해석들이 무분별하게 퍼지고 있다.논란의 시작은 이 전 총리의 시신이 인천공항에 도착했을 당시, 우원식 국회의장과 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표 등 정치권 인사들이 예를 갖춰 영접하는 모습에서 비롯됐다. 이때 이들이 왼쪽 가슴에 단 분홍색 추모 리본을 두고, SNS와 일부 커뮤니티 등 온라인에서는 "중국 전통 장례문화인 희상(喜喪)을 따른 것"이라는 주장이 등장했다. 극우들의 논리를 전파하는 한 유튜브 쇼츠 채널은 "중국에서는 고령자의 자연사를 희상이라 부르며, 이때 분홍색 리본을 사용한다"는 식의 해석을 덧붙이기도 했다.그러나 이는 사실과 다르다. 이욱연 서강대 중국문화학과 교수는 "한국에서 말하는 '호상'을 중국어로 표현하면 '희상'이다"라면서, "중국의 희상에서 사용하는 색은 분홍색이 아니라 붉은색이며, 그것도 중국 일부 지역의 관습에 불과하다"라고 덧붙였다. 분홍색 리본을 중국 전통 장례 상징으로 해석하는 것은 근거가 없다는 것이다.더욱이 분홍색은 국제적으로 존엄, 연대, 인권 존중을 상징하는 색으로 널리 쓰여 왔다. 국내에서도 무안공항 참사 이후 현장에 1200여 개의 분홍 리본이 걸린 사례가 있다. 분홍 리본을 특정 국가의 장례 문화와 연결 짓는 것은 명백한 가짜뉴스다.이 전 총리의 장례 방식인 '사회장'을 두고도 허위 주장이 이어지고 있다. 일부 온라인 게시물과 유튜브 방송에서는 "혈세로 사회장을 치르는 것이 맞느냐"는 식의 주장까지 제기되고 있는데, 유튜브 채널 <펜앤드마이크TV>에 출연한 강대규 변호사는 "군인들 수당도 안 나오는데, 세금으로 이해찬 전 총리의 사회장을 치러야겠느냐"며 이 전 총리의 장례는 가족장으로 치러야 한다고 주장했다. 참고로 강 변호사는 현재 국민의힘 강원도당 법률자문위원장직을 맡고 있다.그러나 사회장은 국비로 장례를 치르는 제도가 아니다. 국가장은 2011년 제정된 국가장법에 따라 정부가 주관하고 전액 국비로 진행된다. 반면 사회장은 별도의 법적 근거 없이 관례적으로 운영되는 방식으로, 장례 주관 역시 정부가 아닌 민간 또는 단체가 맡는다. 따라서 장례 절차도 국무회의 의결이나 대통령 재가 대상이 아니다.가장 핵심적인 비용 문제 역시 사회장은 원칙적으로 주최 측이 자부담하게 돼 있다. 다만 정부가 실무적 차원에서 일부 지원을 한 전례는 있다. 2019년 이희호 여사의 사회장 당시 정부가 약 1억 원 가량을 지원한 사례가 대표적이다. 이는 전액 국비와는 성격이 전혀 다르다.추모 리본의 색깔부터 장례 비용까지... 사실관계 확인 없이 자극적인 해석이 덧붙여지며 고인의 별세와 장례를 둘러싼 애도 과정마저 정치적 음모론과 가짜뉴스의 소재로 활용돼 재생산되고 있는 양상이다. 이해찬 전 총리의 별세를 계기로 드러난 이번 사례는 확인되지 않은 정보가 얼마나 쉽게 정치적 프레임으로 왜곡될 수 있는지를 다시 한번 보여준다.