김동연 "주 4.5일제가 나비효과처럼 우리 사회 바뀌는 계기 됐으면"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 28일 민생경제 현장투어(달달버스)의 마지막 일정으로 구리시에 있는 주 4.5일제 시범사업 기업인 ㈜3에스컴퍼니를 방문해 간담회를 열고, “주 4.5일제가 나비효과처럼 우리 사회가 바뀌는 좋은 계기가 됐으면 좋겠다”며 적극적인 지원의사를 밝혔다. ⓒ 경기돕 관련사진보기

김동연 경기도지사가 주 4.5일제 시범사업에 참여 중인 기업을 찾아 "주 4.5일제가 나비효과처럼 우리 사회가 바뀌는 좋은 계기가 됐으면 좋겠다"며 제도 확산과 지속 지원 의지를 분명히 했다.김동연 지사는 28일 민생경제 현장투어 '달달버스(달려간 곳마다 달라집니다)' 마지막 일정으로 구리시에 있는 주 4.5일제 시범사업 기업 ㈜3에스컴퍼니를 방문해 임직원들과 간담회를 가졌다.이 자리에서 김 지사는 "경기도가 4.5일제를 작년부터 야심 차게 시범 도입했고, 국민주권정부에서 경기도를 벤치마킹해 전국으로 확대하게 됐다"며 "달달버스 마지막 일정으로 모범적 4.5일제 시범기업인 3에스컴퍼니에 오게 돼서 기쁘고 뜻깊게 생각한다"고 말했다.김동연 지사는 이어 "처음에는 기업의 생산성과 일하는 분들의 워라밸 두 마리 토끼를 잡는 것이 목표였다"며 "4.5일제 도입 이후 3에스컴퍼니에 입사지원도 많이 늘고 있다고 해 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.㈜3에스컴퍼니는 인테리어 철거 공사 및 제반 서비스를 수행하는 기업으로, 2024년 설립됐다. 전체 직원 24명 중 38%가 20~30대 청년층이며, 54%가 여성이다.이 회사는 지난해 6월부터 경기도 주 4.5일제 시범사업 기업으로 선정돼 격주 주 4일제와 일부 직원 대상 주 32~35시간제를 혼합 운영하고 있다.기업에 따르면 제도 도입 이후 채용 지원자 수는 기존 17명에서 182명으로 10배 이상 증가했으며, 학사 이상 지원자 비율도 늘어나는 등 우수 인재 유입 효과가 나타났다.직원 설문조사 결과에서도 직무 몰입도는 87점에서 91점으로, 일·생활 균형은 67점에서 69점으로, 전반적인 삶의 만족도는 56점에서 60점으로 각각 상승했다.이에 대해 김동연 지사는 "시범사업에 참여하는 기업의 직원들이 느끼는 삶의 질과 생산성이 함께 올라가는 성과를 보여줘야 사회가 학습될 것 같다"며 "계속 좋은 성과를 내기를 기대한다. 경기도에서도 지원을 아끼지 않도록 하겠다"고 말했다.이날 간담회에는 신기철 대표를 비롯해 임직원 20여 명이 참석해 주 4.5일제 도입 이후 변화에 대한 소감을 전했다.강보경 사원은 "구직공고 사이트에서 금요일 1시간 단축 근무한다는 공고 내용을 보고 지원을 해야겠다는 욕심이 생겼었다"며 "좋은 회사에 입사하게 돼서 영광으로 생각하고 열심히 일하고 있다"고 말했다.최원희 주임은 "4.5일제로 격주 금요일 휴무를 하는데 아이 교육을 위해서 체험학습을 시켜줄 수 있어 많은 도움을 받고 있다"고 했으며, 손성봉 이사는 "일에 좀 더 몰입하는 시간을 갖게 되고, 직원들의 불필요한 업무나 낭비되는 시간을 제거할 수 있었다"고 밝혔다.이충희 이사는 "4.5일제로 발생하는 업무 공백을 메우기 위해 자체적으로 IT솔루션을 개발해 진행하고 있다"며 "향후 프로그램 업그레이드에 대한 지원을 확대해 주셨으면 한다. 또 4.5일제 기업에 정책자금이나 공고입찰 시 가산점을 부여해 주시면 도움이 될 것 같다"고 제안했다.신기철 대표는 "같이 일하고 있는 분들의 처우 개선과 그들이 다치지 않고 오랫동안 일할 수 있는 환경을 조성하고 기준을 평준화하는 데 집중하고 있다"며 "주4.5일제를 지속적으로 유지할 수 있게 많은 성원을 부탁드린다"고 말했다.김동연 지사는 간담회를 마치며 "경기도정을 하면서 중점을 둔 건 사람이다. 노동하시는 분들이 회사에 대한 애사심이 있고 스스로 행복해야 생산성도 올라가고 나라가 발전한다"며 "4.5일제로 인해 사람을 소중하게 생각하고, 사회적 가치도 창출하고, 또 남녀평등이나 가사 분담을 이루면서 나비효과처럼 우리 사회가 바뀌는 좋은 계기가 됐으면 좋겠다"고 강조했다.올해 1월 1일 기준 도내 98개 기업과 공공기관 1곳 등 총 99개 사가 시범사업에 참여 중이며, 경기도는 2월 25일부터 3월 27일까지 '26년 주4.5일제 시범사업 기업을 모집한다.①주4.5일제(요일 자율선택) ②주 35시간제 또는 주 36시간제 ③격주 주4일제 ④혼합형 등 4개 유형이 있으며, 노동시간 단축분에 대한 임금보전(노동자 1인당 월 최대 26만 원)과 근태관리시스템 구축 및 노동시간 단축 정착 컨설팅 등(최대 2천만 원 이내)을 지원한다.특히 올해는 주4.5일제 시범사업 기업을 대상으로 '신규 고용 장려금' 지원을 새롭게 도입한다. 노동집약적 산업 특성이나 불규칙한 납기 일정 등으로 추가 고용 없이 주 4.5일제 참여가 어려운 기업을 대상으로, 노동자 1인을 신규 채용할 경우 월 80만 원씩 최대 6개월간 지원한다. 사업 관련 자세한 문의 사항은 경기도일자리재단 북부광역사업팀(031-270-9839)으로 연락하면 된다.한편, 김동연 지사는 이날 구리를 마지막으로 민생경제 현장투어 '달달버스(달려간 곳마다 달라집니다)'를 마무리했다. 김 지사는 지난해 8월 20일 평택에서 시작해 5개월간 31개 시군을 모두 방문하며 도민의 목소리를 직접 듣고 소통했다.