고양 시민사회 '여성 청소년 생리대 보편 지급' 촉구

28일 경기 고양시청 본관에 진보당과 시민사회단체가 모여 고양시 여성청소년에게 생리용품을 보편지원하라는 기자회견을 진행했다.최근 대통령까지 지적한 생리용품 가격은 5년 만에 18.48%나 급등했으며 공정거래위원회가 조사에 착수할 정도로 국민적 공감대를 형성하고 있다.경기도는 11세~18세의 여성청소년 생리용품 보편지원사업을 시행중이며 31개 시군 중 27개 지자체가 동참하고 있다. 고양시는 저소득층 여성 청소년에게만 선별 지원한다.송영주 진보당 지역위원장은 "이동환 고양시장은 예산을 편성해서 모든 여성청소년이 차별받지 않고 당당하게 월경할 권리를 보장하라"라고 주장했다.학교 현장에서 아이들을 가르치는 전교조 고양중등지회 김대훈 교사는 "'생리는 여성청소년의 생존권이자 학습권이며, 가장 기본적인 건강권이다"라고 촉구했다.고양여성민우회 김용희 대표는 "가난을 증명해야 하는 수치심, 복잡한 신청 절차, 그리고 제한된 사용처 때문에 집행률이 60%~80%대에 머무르고 있다. 고양시만 여전히 '불편하고 낙인찍히는 선별 복지'에 안주하며 시대착오적인 행정을 벌이고 있다"라고 주장했다.기자회견에 참석한 20여명의 시민들은 고양시 3만 7천여 명의 여성 청소년이 다른 시군 청소년과 같이 동등한 시민으로 존중받을 수 있도록 끝까지 행동하겠다고 다짐했다.참가자들은 기자회견 이후 '생리용품 보편지원 촉구 서한'을 고양시청 비서실에 전달하며 예산수립을 촉구했다.