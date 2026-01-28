강진군, 특산품 '쌀귀리'로 농업·식품·관광산업 육성

큰사진보기 ▲전남 강진군 특산품 '쌀귀리' 가공식품. ⓒ 강진군 관련사진보기

전남 강진군이 지역 대표 특산물인 쌀귀리를 활용한 농업·식품 산업의 융합을 통해 지역 경제 활성화에 나섰다.이를 위해 재배 농가의 안정적인 소득 보장을 위한 계약재배 정책을 시행하는 한편, 쌀귀리 부가가치 향상을 위한 가공산업 육성에 나선다고 28일 밝혔다.강진군은 전국 최대 쌀귀리 주산지로, 2025년 산 재배면적 약 1163ha, 생산량 1720t을 기록하며 명실상부한 쌀귀리 산업의 중심지다.이에 군은 쌀귀리 개발 상품의 상품화 가능성을 체계적으로 검증하고, 향후 지역 소상공인과 연계한 판로 확대 방안을 모색하고 있다. 또 지역 내 순환경제 구조를 강화하고 지속 가능한 산업 생태계를 구축할 계획이다.아울러 쌀귀리를 지역 관광자원과 연계한 체험형 콘텐츠 개발에도 박차를 가하고 있다. 쌀귀리 수확 체험, 로컬푸드 연계 미식 프로그램, 관광기념품 개발 등을 통해 '먹고·보고·체험하는' 강진형 오감체험 농촌관광 모델을 구축할 방침이다.강진군 관계자는 "쌀귀리는 강진의 기후와 토양이 만들어낸 경쟁력 있는 농산물"이라며 "앞으로도 가공·관광·유통을 아우르는 전략적 육성을 통해 쌀귀리를 강진을 대표하는 고부가가치 산업으로 키워나가겠다"고 밝혔다.