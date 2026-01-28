민주당 광주·전남, 공관위 구성 마무리…내주부터 심사

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시당. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

민주당 광주광역시당과 전남도당이 공직선거후보자추천관리위원회(공관위) 구성을 마무리하고 다음 주부터 본격적인 지방선거 공천 심사에 들어간다.28일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 민주당 광주시당과 전남도당은 최근 중앙당 최고위원회 등의 승인을 받아 공관위 구성을 마쳤다.민주당 광주시당 공관위는 홍기문 공관위원장(전남대학교 명예교수)을 포함해 모두 13명으로 꾸려졌다. 재심위원장은 심재현 변호사가 맡는다.전남도당은 박준수 공관위원장(전 전남도 감사관) 등 15명을 공관위원으로 선임했다.재심위원장은 한봉철 5·18민주화운동 부상자회 호남지부 목포지회장으로 정해졌다.최근 불거진 김병기·강선우 의원의 지방선거 공천헌금 수수 의혹과 관련한 중앙당의 대응 지침에 따라 시도당 위원장을 비롯해 현직 의원(지역위원장)은 위원에서 모두 제외됐다.공관위 구성이 마무리됨에 따라 2월부터 6·3 지방선거 공천을 위한 절차에 본격적으로 돌입한다.공관위는 먼저 광주·전남 선출직 단체장과 지방의원에 대한 현역 평가 결과를 개별 통보한다.기초단체장은 광주 1명·전남 3명, 광역의원은 광주 4명·전남 11명, 기초의원은 광주 11명·전남 42명이 하위 20%에 포함될 것으로 전망된다.하위 20%에 포함되면 공천 심사와 경선 득표에서 각각 20% 감점(페널티)을 받게 돼 사실상 '컷오프' 위기에 놓일 것으로 보인다.이후 기초단체장과 광역의원, 기초의원을 선출하기 위한 경선 방식과 일정 등을 결정한다.민주당 광주시·전남도당은 광역단체장을 제외한 나머지 선거에서 공천권을 행사한다. 시장·지사 공천권은 중앙당에 있다.민주당 광주시당 관계자는 "4월 20일까지 모든 공천을 완료한다는 목표에 따라 경선 일정 등이 추진된다"고 말했다.