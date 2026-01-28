조현 "트럼프 관세 인상 언급, 국회 비준 미동의 때문 아냐"

큰사진보기 ▲조현 외교부 장관이 28일 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 현안 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

조현 외교부 장관은 28일 도널드 트럼프 미국 대통령이 자동차 등 한국산 제품 관세를 25%로 올리겠다고 언급한 것에 대해 "국회 비준 동의가 없어서 그러한 입장을 밝힌 것은 분명히 아니다"라고 밝혔다.조 장관은 이날 오전 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 "국회 비준 동의 문제에 대해 이미 지난해 외통위에서 소상히 보고 드린 바 있다"며 "(국회 비준 동의 때문이라면) 한국 정부가 입장을 바꾸지 않았는데, 한국 정부와 원만히 문제 처리하겠다고 (트럼프 대통령이) 이날 메시지를 냈을리가 없지 않겠나"라고 말했다.앞서 트럼프 대통령은 지난 26일(현지시각) 소셜미디어인 '트루스소셜'에 "한국 국회가 우리의 역사적인 무역합의를 비준하지 않았기에, 한국산 자동차, 목재, 의약품 및 기타 상호관세를 15%에서 25%로 인상할 것"이라고 밝힌 바 있다. 이후 하루 만에 트럼프 대통령은 "한국과 함께 해결책을 마련할 것"이라고 언급해 관세 인상을 철회하겠다는 뜻을 밝혔다.조 장관은 "통상 국가 간 관계에서 합의를 어떤 형태로 했든 그것에 관한 국내적 절차에 관해서는 따지지 않는 것이 외교 관례일 뿐만 아니라 이것이 문제가 되지는 않는다"며 이번 한미 합의는 법적 구속력이 없는 양해각서(MOU)로 국회 비준 대상이 아니라고 설명했다.조 장관은 그러면서 "이번에 트럼프 대통령의 메시지는 우리보다는 미국 측의 의사결정 구조나 여러 가지 다른 것들이 큰 원인 아닌가 생각한다"며 "정부는 이러한 구조를 감안해 다양한 채널을 통해 차분하게 대응하고 있다"고 강조했다.그는 또 미국 정부 안에서도 입장정리가 되지 않은 채 트럼프 대통령의 돌발적인 메시지가 나왔을 가능성에 대해 "정보 보고를 받았는데 미국 정부 내 일이라서 공개적인 답변이 어렵다는 점을 양해 바란다"라면서도 "다만 트럼프 대통령의 그간 SNS를 보면 대강 짐작할 수 있지 않을까 생각한다"고 답변했다.하지만 국민의힘 의원들은 국회 비준 문제를 놓고 정부를 비판했다.송언석 국민의힘 의원은 "트럼프 대통령의 발언은 왜 한국 입법부가 '승인(approve)' 안했느냐란 단어를 썼다"며 "왜 국회가 비준 동의를 안 했냐는 취지로 읽힌다"고 지적했다. 이어 "(대미 투자에 관해) 전체적으로 비준동의를 받으라고 했는데 정부·여당이 반대했다"고 주장했다.같은 당 김태호 의원도 "무역 협상 타결 자화자찬의 잉크도 마르기 전에 관세 뒤통수를 맞았다"며 "과연 정부가 (미국과) 핫라인이 있는가"라고 질타했다.김기현 의원은 트럼프 대통령의 관세 복구 메시지가 나오기 직전 방미했던 김민석 국무총리를 직접 겨냥해 "본인이 대단한 성과를 거둔 것처럼 얘기하고 핫라인을 구축하는 것이 가장 큰 목적이라고 얘기했다"며 "핫라인이 아닌 핫바지 라인"이라고 비꼬았다. 그는 또 "국민 부담이 엄청 커지는데 왜 비준 동의안을 제출하지 않느냐"고도 했다.야당의 공세에 이재정 더불어민주당 의원은 "트럼프의 특수성을 부인하시는 분들이 없을 것"이라며 "국민의힘 위원님들이 (법안에) 반대하시지는 않으셨지만, 지금도 비준을 얘기하고 계신다. 한국 외교, 경제 상황에 대한 기민성을 줄이는 방식으로 발목 잡고 있는 것 같이 느껴진다"고 지적했다.같은 당 홍기원 의원 역시 "트럼프 대통령이 기존 외교 관행에서 벗어난 조치를 하고 있는데 그런 일이 있을 때마다 우리가 문제가 있는 것인 양 하는 건 굉장히 잘못"이라며 "앞으로 트럼프 대통령은 더 할 것이다. 이럴 때일수록 우리가 차분하게 대응하는 것이 중요하다"고 했다.김준형 조국혁신당 의원도 정부 엄호에 나섰다. 그는 "트럼프 대통령의 어제 그걸(메시지)를 보고 그냥 '트럼프가 트럼프 했다고 생각한다. 장하준 박사(영국 런던대 교수)의 말대로 '자연재해'다. 그런데 왜 우리 정부를 이렇게 들들 볶는지 모르겠다"고 지적했다.또 김 의원은 "여야가 합심해서 미국 트럼프 대통령의 주권국가 대한민국 입법부 무시에 항의해도 모자랄 상황"이라며 "뒤통수 때린 미국에는 한 마디도 못하면서 정부만 공격하는 국민의힘을 비판하지 않을 수 없다"고 꼬집었다.