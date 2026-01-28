건강보험 5년 연속 흑자... 흑자 규모 지난해보다 71% 급감

큰사진보기 ▲강원도 원주에 있는 국민건강보험공단 ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

건강보험 재정이 5년 연속 흑자를 기록했다. 누적 준비금도 역대 최대 수준으로 늘었다. 하지만 흑자 규모가 전년의 4분의 1 수준으로 급감하는 등 가파르게 감소하고 있어 재정의 지속가능성을 높이기 위한 노력이 필요한 상황이다.28일 국민건강보험공단에 따르면 지난해 건강보험 총수입은 102조8585억 원, 총지출은 102조3589억 원이었으며, 건강보험 재정이 현금흐름 기준으로는 4996억 원 당기 수지 흑자로 집계됐다.당기 수지의 경우 2021년 2조8000억 원, 2022년 3조6000억 원, 2023년 4조1000억 원, 2024년 1조7000억 원에 이어 5년 연속 흑자를 보였다. 그러나 올해 흑자 규모는 전년보다 71%나 급감했다.이처럼 5년 연속 흑자 달성으로 누적 준비금도 역대 최대였던 지난해 29조7221억 원에서 더 늘어 30조2217억 원을 적립했다.구체적으로 살펴보면 총수입은 전년보다 3조7715억 원(3.8%) 늘었으나 증가 폭은 줄었다. 총수입 증가율은 2022년 10.3%에서 2023년 6.9%, 2024년 4.4%로 해마다 둔화하고 있다.총수입의 대부분을 차지하는 보험료 수입은 87조2776억 원으로 전년보다 4.0% 증가했다. 직장보험료는 가입자 수 및 보수월액 증가 둔화와 2024~2025년 보험료율 동결 영향으로 전년 대비 증가율이 감소됐으나, 지역보험료는 2024년 지역 가입자 보험료 부담 완화 정책으로 인한 감소 이후 지난해 다시 증가세가 회복(7.7%)됐다.여기에 정부지원금은 12조5000억 원) 교부되어 전년보다 3255억 원 증액됐다. 또 금융시장 환경 변화에 대응한 자금운용으로 운용 수익률(3.27%)이 목표 수익률(3.11%)을 웃돌아 7088억 원의 현금 수익을 창출했다.총지출은 전년보다 4조9963억 원(5.1%) 증가했다. 보험급여비는 수가 인상(1.96%), 비상 진료 지원, 상급종합병원 구조 전환 지원사업 본격 시행 등으로 전년보다 7조8965억 원(8.4%) 늘어났다.다만 2024년도에 전공의 이탈로 경영상 어려움을 겪은 수련병원에 선지급(1조4844억 원)한 금액이 지난해 전액 상환돼 총지출 증가율은 전년보다 다소 둔화했다.건강보험은 5년 연속 당기수지 흑자 상황이나 흑자 규모는 점차 감소하고 있다. 저성장 고착화, 생산연령인구 감소 등으로 보험료 수입 기반 확보 여력이 줄고 있다. 필수의료 확충, 의료개혁, 국정과제 등 정부 정책 이행을 위한 건강보험 재정 투입이 계획된 상황에서 재정의 지속가능성 확보를 위해 더욱 능동적인 재정 관리가 필요하다는 분석이다.이와 관련해 건보공단은 "간병비 건강보험 적용, 상병수당 제도화 등 상당한 재정 소요를 수반하는 국정과제가 계획돼 있어 중장기적 관점에서 건강보험 재정 전망을 할 필요가 있다"고 설명했다.건보공단은 적정진료추진단 급여 분석을 통한 지출관리체계 전반 점검, 불법개설기관의 위법 행위로 인한 재정 누수 방지를 위한 특별사법경찰 제도 도입, 연간 외래 횟수 365회 초과 시 외래 진료에 대해 본인부담률 90%를 적용하는 과다 외래 이용 관리 강화 등을 계속 추진할 계획이다.정기석 건보공단 이사장은 "2026년 건강보험 당기수지는 적자가 예상되는 상황"이라며 "정부 출범 2년 차 국정과제를 본격적으로 추진해야 하므로 꼼꼼한 지출 관리와 건전한 의료이용문화 확산을 바탕으로 건강보험 재정건전성을 높여 나갈 것"이라고 말했다.