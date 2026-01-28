학교폭력 대입 반영, 어디까지 정당한가?

큰사진보기 ▲학교 ⓒ flpschi on Unsplash 관련사진보기

최근 학교폭력 가해 기록을 대학 입시에 의무적으로 반영하는 움직임이 거세다. 실제로 이번 입시에서 가해자에 대한 일종의 단죄가 여러 곳의 대학에서 이루어졌다. '공정'이 시대의 화두가 된 지금, 타인의 인생을 망가뜨린 가해자에게 교육의 기회를 제한하여 사회적 조치를 취하는 것은 당연한 인과응보처럼 보인다. 하지만 이 논의의 끝에는 여전히 어려운 질문이 남아 있다. "교육은 단죄를 위한 수단인가, 회복을 위한 과정인가?"대학은 단순히 지식을 전달하는 곳이 아니다. 공동체의 일원으로서 기본적 소양을 갖춘 인재를 선별하는 권한이 있다. 심각한 폭력을 행사한 기록은 그 자체로 해당 학생이 공동체의 규범을 준수할 준비가 되지 않았음을 증명한다. 피해자는 학업 중단과 트라우마에 시달리는 동안, 가해자는 아무런 제약 없이 상급 학교에 진학하는 불균형을 해소해야 한다는 목소리는 충분히 설득력이 있다.문제는 '어디서부터 선을 그을 것인가'이다. 모든 가해자가 같은 수준의 폭력을 행사한 것은 아니다. 사춘기 시절의 일시적인 방황이나 가벼운 다툼으로 인한 징계가 평생을 따라다니는 '주홍글씨'가 되는 것이 과연 바람직한가에 대해서는 이견이 존재한다. 사안의 경중을 가리지 않는 일괄적인 입학 불허는 오히려 가해 학생의 갱생 의지를 꺾고, 영원한 사회적 낙오자로 만든다는 우려를 낳을 수 있다.그럼에도 불구하고, 현재 입시 시스템의 가장 큰 한계는 가해자의 '진정한 변화'를 측정할 방법이 없다는 점이다. 징계 수위를 낮추기 위해 변호사를 선임하고, 형식적인 반성문을 제출하는 기술적 대응이 난무하는 현실에서 생기부 기록만으로 한 인간의 도덕성을 재단하는 것은 위험할 수 있다(이는 또한 징계의 빈부격차 문제를 야기한다). 피해자와의 실질적인 화해와 회복이 전제되지 않은 기록 삭제나 유지는 결국 입시를 위한 또 다른 수단으로 여겨져 본 의미가 퇴색될 뿐이다.학교폭력 가해자의 대입 제한은 분명히 피교육자인 학생들에게 강력한 경고 메시지가 된다. 하지만 학교폭력 가해자에 대한 징계가 입시 불이익 자체가 목적이 되어서는 안 된다. 중요한 것은 가해자가 자신의 잘못을 직시하고, 피해자에게 사죄하며, 다시는 같은 잘못을 저지르지 않도록 유도하는 시스템이다. 대학과 대학 입시는 '낙인'을 찍는 기구나 도구가 아니라, 우리 사회가 용납할 수 있는 최소한의 윤리적 가이드라인을 제시하는 제한적 역할을 수행해야 한다. 과도한 권리의 제한은 일종의 사법적 징벌에 필적하는 수준인 것이 우리나라 입시의 현실이기 때문이다.결국 이 이슈의 본질은 처벌의 수위가 아니라 '책임의 완성'에 있다. 대학 문턱 앞에서 과거 학폭 가해자로 멈춰 선 이들에게 우리가 물어야 할 것은 "몇 점을 깎이겠는가"가 아니라, "당신의 잘못을 어떻게 책임졌는가"로 나아가야 하는 이유이다.