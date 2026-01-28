하루에 최대 6건, 이 대통령의 '폭풍 SNS' 이유

50개
이재명 대통령이 지난 1일부터 28일 오전 9시께까지 엑스(X·옛 트위터)에 올린 게시글 수다. 취임 직후엔 SNS를 통해 대통령의 업무나 일정 등을 주로 확인할 수 있었다면 집권 2년 차를 맞은 지금은 대통령의 생각을 더 확인할 수 있는 글들이 많아졌다. 하루에 최대 6건의 글을 올린 적도 있다.
특히 이 대통령이 앞서 지시했거나 주문했던 정책이나 현안에 대한 피드백, 또는 주요 정책 방향에 대한 직접적인 설명과 여론 수렴 성격이 강해졌다. 이 대통령이 28일 엑스를 통해 거론한 ▲ 지방정부 금고 이자율 ▲ 설탕세 ▲ 전남·광주 통합 등이 그와 같은 성격이다.
한 번 지시했다? 반드시 챙겨본다
먼저 '지방정부 금고 이자율' 문제는 2025년 8월 '나라재정 절약 간담회'에서 제기됐던 의제다. 전국의 지방정부가 현재 예산 및 공공자금을 시중은행에 맡기고 이자수익을 받고 있는데 그 이자율이 천차만별이라는 지적이었다.
정창수 나라살림연구소 소장은 당시 간담회에서 각 지방정부별 이자율 격차를 설명하면서 "단체장 의지의 문제도 있겠지만 투명하게 내용이 공개된다면 주민들이 항의하고 (해서) 좀 더 개선되리라 본다"고 제안했다. 이 대통령은 즉각 "지방정부들의 금고 선정과 이자율 문제는 체크할 필요가 있다. 저도 그걸 (단체장 재임 당시) 실제로 체험했던 사람이다. 맞는 지적"이라며 행정안전부와의 협의를 주문했다.
이에 따라 행안부는 전날(27일) 지방재정통합공개시스템 홈페이지 '지방재정 365'을 통해 전국 지방정부 243곳의 금고 이자율을 공개했다. 지방정부 간 금리격차는 금고 약정 체결 시점의 기준금리 수준과 금리 산정 방식, 가산금리 적용 시 고정형·변동형 여부 등 계약 구조 차이에서 비롯된 것으로 분석됐다.
참고로 17개 광역정부 중 가장 이자율이 높은 곳은 인천(4.57%), 가장 이자율이 낮은 곳은 경북(2.15%)이었다. 226개 기초정부 중에서는 인천 서구(4.82%)의 이자율이 최고였고 경기 양평군(1.78%)의 이자율이 최저였다.
이 대통령은 이에 대해 "이게 다 주민들의 혈세입니다"라고 평했다. 또 이날 오전 8시 23분께 자신의 평을 인용한 관련 기사를 다시 공유하면서 "1조 원에 1%만 해도 100억"이라며 "해당 도시의 민주주의 정도와 이자율을 비교 연구해볼 가치가 있다"고 적었다.
생활용품업계의 '반값생리대' 공급 확대 소식에 "제대로 자리잡으면 좋겠다"(1.26)고 평한 것이나, "관광발전에 치명적인 바가지나 불친절 근절을 위해 전 부처가 나서서 총력을 다할 것"(1.18)이라고 한 것 역시 앞서 국무회의 등을 통해 주문했던 내용에 대한 재확인 및 강조 성격이 크다.
여러분의 의견은 어떠신가요?
설탕이나 감미료 등 당류가 첨가된 식품에 부담금을 부과하는 이른바 '설탕세' 언급은 새로운 정책이나 국정 방향성에 대한 여론 수렴 성격이 강하다. 이 대통령은 이날 엑스를 통해 "담배처럼 설탕에 부담금을 부과해 설탕 사용을 억제하고 그 부담금을 지역·공공의료 강화에 투자하는 건 어떻냐"고 물었다(관련 기사 : 이 대통령 "설탕 부담금으로 지역·공공의료 강화, 어떤가요?" https://omn.kr/2guo7
).
일종의 간접세로 국민 부담 증가가 예상되는 만큼 이에 대한 의견부터 묻는 형태를 취한 것. 이 대통령은 앞서도 엑스 계정에 국민 여론 수렴이 필요한 광역 행정 통합이나 가짜뉴스 대책에 대해 의견을 물은 바 있다.
지난 2일엔 '광주·전남 통합 논의에 불이 붙었다'는 내용의 기사를 공유하면서 "수도권 1극 체제를 극복하고 '지역주도 성장'의 새 길을 열어야 한다는 데 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같습니다. 여러분 의견은 어떠신가요?"라고 적었다.
지난 20일에는 "정부가 북한의 <노동신문>을 국비로 배포한다는 주장은 거짓"이라는 팩트체크 기사(관련 기사 : 국힘 <노동신문> 181곳서 구독 주장에... "20여곳, 추가 구매 없어" https://omn.kr/2gs1h
)를 게시하면서 "이런 거짓말도 표현의 자유로 보호해야 할까요?"라고 물은 적도 있다.
지난 23일엔 다주택자 양도세 중과 유예 조치를 예정대로 오는 5월 9일 종료할 것이라 알리면서 비거주용 1주택 장기보유특별공제 제도에 대한 의견을 물었다. 이 대통령은 "비거주 1주택도 주거용이 아닌 투자·투기용이라면 장기보유했다고 세금감면은 이상해 보인다"라며 "당장 세제를 고칠 건 아니지만, 토론해봐야 할 주제들입니다. 여러분 의견은 어떠신가요"라고 했다.
토론과 논쟁에 물꼬 틔운다
이 대통령의 'SNS 정치'는 과거 성남시장 재임 때부터 이어져 온 특징이다. 트위터를 활용해 민원을 받고 관련 업무를 지시해 '소통행정' 또는 '전시행정'이라는 상반된 평가를 받기도 했다. 이 대통령은 당시 <오마이뉴스>와 한 인터뷰에서 "공개행정과 정치절차의 투명성을 알리는 데 SNS가 참으로 유용하다고 생각한다. 그래서 악착같이 한다"고 밝혔다(관련 기사 : 이재명 성남시장이 '악착같이' 트위터 하는 이유 http://bit.ly/12gEdnU
).
주요 정책 현안에 대한 대통령의 생각이 오독되지 않도록 하는 효과도 있다. 이 대통령이 지난 25일 네 차례나 글을 올리면서 강조했던 '다주택자 양도세 중과 유예 종료' 방침이 그것이다. 이 대통령은 당시 다주택자 양도세 중과 유예 종료 관련 시장의 불안과 혼란이 커진다는 기사들을 공유하면서 "시장을 이기는 정부도 없지만 정부를 이기는 시장도 없다"고 반박했다.
대통령이 직접 국정 화두를 제시하면서 관련 입법 및 논의를 촉진시키는 효과도 있다. 당장 '설탕세' 도입과 관련해선, 정태호 더불어민주당 의원이 오는 12일 '설탕 과다 사용 부담금 도입을 위한 국회 토론회'를 여는 등 법안 발의 준비에 들어간 것으로 알려졌다.
청와대 측은 '소통과 토론'에 방점을 찍고 있다. 이 대통령이 직접 엑스에 본인의 생각과 판단 등을 적고 의견을 묻는 것은 주요 정책과 국정 운영 방향에 대한 논쟁 및 토론을 위해서라는 설명이다. 참고로 이 대통령은 지난 18일 엑스에 "댓글은 저도 가끔 읽고, 국무위원들에게 전달도 한다"며 "국민이 주인인 나라가 되기를 바라시면 주인이 의견을 내야 한다"고 적었다.