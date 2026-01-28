고교학점제, "선택 과목은 출석만 잘하면 이수" 완화 ..."혼란 여전" 비판

큰사진보기 ▲최교진 교육부장관이 지난 16일 서울 여의도 한국교육시설안전원에서 ‘고교학점제 현장 의견 수렴을 위한 고교교육 발전자문위 2차 회의’를 열고 있다. ⓒ 교육부 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 13일 서울 세종로 정부서울청사 국가교육위원회 앞에서 교사노동조합연맹, 전국교직원노동조합, 한국교원단체총연합회 소속회원들이 고교학점제 행정예고안 개선을 촉구하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

오는 3월 새 학기 고교학점제부터는 2학년부터 배우는 선택 과목은 출석만 잘하면 학점을 주기로 했다. 하지만 고교 1학년이 배우는 공통 과목은 출석률과 함께 점수도 보고 학점을 주는 기존 방안을 유지했다. 이에 대해 주요 교원 3단체는 "형식적 보완에 그쳐 현장 혼란을 해결하지 못할 것"이라고 우려를 나타냈다.28일, 교육부는 '고교학점제 안착을 위한 지원 대책'에서 "2026학년도부터 학점 이수 기준을 완화한다. 선택 과목의 학점 이수 기준에서 학업성취율을 제외하고 과목 출석률만 적용한다"라고 밝혔다. 하지만 공통 과목은 기존처럼 학업성취율과 출석률이 함께 적용된다. 창의적 체험활동(창체)은 학년별 전체 수업일수의 2/3 이상 출석했을 때 학점을 인정한다.기존에는 선택 과목과 공통 과목을 막론하고 과목별로 출석률(2/3 이상 출석)과 학업성취율(40% 이상) 기준 두 가지를 모두 충족해야 학점을 줬다.이 같은 조치는 국가교육위원회가 지난 15일 제64차 회의에서 '학점 이수 기준 완화에 관한 교육과정 개정과 권고사항'을 심의·의결한 내용을 그대로 받아들인 것이다.교육부는 올해부터 학점을 제때 따지 못한 학생들을 위해 온라인 플랫폼을 통해서도 학점을 재이수하도록 한다.교육부는 "과목 미이수 시 온라인 콘텐츠를 통해 학점을 취득할 수 있는 플랫폼을 개발해 과목 이수에 대한 학생과 학교의 부담을 줄인다"라면서 "과목 미이수 학생이 시도교육청 지침에 따라 온라인학교, 공동 교육과정 등을 활용해 학점을 취득할 수 있도록 기회를 다양화할 것"이라고 밝혔다.또한, 고1 공통 과목의 기초학력 지도는 최소 성취수준 보장지도와 연계하여 운영하기로 했다. 최소 성취수준 보장지도에 대한 현장 부담을 완화하기 위해서다.초·중학교의 학습 결손이 쌓이는 것을 예방할 수 있도록 국가기초학력지원포털을 올해 2월에 개통한다. 학습지원대상 학생(초1~고2)을 조기에 가려내고 부족한 성취 수준을 보완하기 위한 자료를 제공하기 위해서다. 이런 학습 이력과 성장기록은 학년이 바뀌어도 확인할 수 있다. 또한, 기초학력 전문교원을 올해 534명 이상으로 늘리고 지난해까지 전체 학교의 37%인 4481개교가 운영한 1교실2교(강)사제를 2027년까지 60% 수준인 7200개교로 늘릴 예정이다.이에 대해 교사노조연맹, 전국교직원노동조합, 한국교원단체총연합회 등 교원3단체는 공동보도자료에서 "창의적 체험활동 이수기준 변경, 미이수 학생의 추가 이수 방법 마련 등 교원단체의 요구사항이 일부 반영되었지만, 현장이 체감할 수 있는 지원 대책으로 보기에는 여전히 부족하다"라고 밝혔다. 기존 고교학점제 반대 또는 유예 태도보다는 누그러진 모습이다.교원3단체는 "공통과목 학점이수 기준에 학업성취율이 남아있는 한, 최소 성취수준 보장지도는 제도 요건을 충족하기 위한 절차로 흐를 수밖에 없다"라면서 "학교 현장에서 실질적인 학습 개선보다는, 미이수 학생을 최소화하기 위한 제도적 조정과 형식적 운영을 확대하는 방향으로 작동할 가능성이 크다. 결국 제도를 사실상 무력화하는 방식으로 대응하게 될 것"이라고 내다봤다.지난해 고등학교 1학년부터 적용된 고교학점제는 학생이 여러 과목을 선택해 이수할 수 있도록 한 제도다. 졸업하려면 3년간 모두 192학점을 따야 한다. 이 가운데 공통 과목은 48학점이다. 고교생들은 1학년에서 공통국어, 공통수학, 공통영어, 통합사회 등 공통 과목을, 2학년부터 선택과목(일반·진로·융합)을 각각 공부하게 된다.