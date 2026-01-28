"3기 신도시 멈추지 않게"… GH, 4,193억 원 발주로 지역경제 활성화 시동

큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH) 신사옥 전경. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

경기주택도시공사(GH)가 3기 신도시를 중심으로 한 주요 공공개발 사업에 속도를 낸다. GH는 올해 총 4,193억 원 규모의 공사·용역·물품 발주 계획을 확정하고, 지역 건설경제 활성화와 안정적인 주택 공급 기반 마련에 나선다고 28일 밝혔다.이번 발주는 총 599건에 달하는 대규모 물량으로, ▲공사 53건(2,047억 원) ▲용역 252건(1,773억 원) ▲물품 294건(373억 원)으로 구성됐다. 단순한 연간 발주 계획을 넘어, 3기 신도시 사업을 흔들림 없이 추진하겠다는 공사의 의지가 담겼다는 평가다.특히 공사 부문은 3기 신도시 핵심 기반시설 조성에 집중된다. 주요 사업으로는 ▲킨텍스로 입체교차로 개선 사업 건설 공사(611억 원) ▲안산장상 공공주택지구 지구외도로(접속시설) 건설 공사(300억 원) ▲남양주왕숙 시도 20호선 확장 공사(225억 원) 등이 포함됐다. 모두 교통 접근성과 정주 여건을 좌우하는 사업들로, 신도시 조성의 '속도와 완성도'를 가늠하는 핵심 인프라다.용역 발주 역시 3기 신도시에 무게가 실렸다. 건설 및 부지 조성 단계의 안정적인 관리를 위한 건설사업관리용역이 중심이다. ▲광명학온 S1~S3 블록 감독권한대행 등(335억 원) ▲남양주왕숙 부지 조성 공사(5공구) 감독권한대행 등(149억 원) ▲과천과천 부지 조성 공사(2공구) 감독권한대행 등(130억 원) 등이 대표적이다. GH는 이를 통해 공정 관리와 품질 확보를 동시에 끌어올린다는 방침이다.GH는 이번 발주 계획이 지역건설 업계에 실질적인 기회가 될 것이라는 점도 강조했다. 김용진 GH 사장은 "관련 조례와 법령에 따라 지역 제한 입찰 제도를 적극적으로 활용해 지역 건설업체의 참여를 돕겠다"며 "지역 경제 활성화는 물론 양질의 일자리 창출을 통해 공기업으로서의 사회적 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.3기 신도시 추진이 각종 변수로 속도 조절 국면에 들어갔다는 평가가 나오는 가운데, GH의 이번 대규모 발주는 '계획은 흔들리지 않는다'는 명확한 신호로 읽힌다. 공공주택 공급과 지역경제 회복이라는 두 과제를 동시에 안고 있는 GH가 올해 어떤 성과를 만들어낼지 주목된다.한편, GH의 연간 발주 계획 세부 내역은 공식 홈페이지 '정보공개-입찰정보-발주 계획' 메뉴에서 확인할 수 있다.