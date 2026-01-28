배경훈 부총리 "AI 3강, 과학기술 5강 속도전"... 범부처 AI 전환 추진

과학기술과 인공지능(AI)을 둘러싼 글로벌 경쟁이 본격화하자, 정부가 공공 분야의 인공지능 전환(AX)을 빠르게 추진하기 위해 범정부 협업체계를 구축하고 부처 수요에 맞춰 지원에 나선다. 부처별 AX 사업을 기획부터 수행·확산까지 원스톱 지원이 이뤄진다.
과학기술정보통신부는 28일 오전 정부서울청사에서 열린 과학기술관계장관회의에서 이 같은 내용을 담은 정부 사업 전주기 AX 원스톱 지원방안과 공공저작물 AI 학습 활용 확대 방안, 제2차 정보보호 종합대책안 등이 논의됐다고 밝혔다.
배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 이날 회의에서 "최근 CES 2026과 중국의 피지컬AI 사례를 통해 AI가 디지털 영역을 넘어 로봇·제조·물류 등 현실 산업 전반으로 빠르게 확산되고 있음을 체감했다"면서 "기술의 완성도뿐 아니라 변화의 속도 측면에서도 글로벌 경쟁이 본격화되고 있다"고 말했다.
이어 그는 "AI 3강, 과학기술 5강 달성을 위해서는 지금보다 훨씬 더 속도감 있는 대응이 필요하다"며 "부처 간 역량을 결집해 우리나라가 보유한 AI·반도체·제조 경쟁력을 하나로 모으고, 정책을 신속하게 추진해 나가겠다"고 했다.
이에 이날 회의에서 '정부 AX 사업 전주기 원스톱 지원방안'에 대한 논의가 있었다. 전 세계적으로 자율주행, AI, 스마트공장, 신약개발 등 분야별 인공지능 전환이 빠르게 전개되고, 미국·중국 등 주요 국가들이 생존전략으로 AX를 본격 추진하는 가운데 우리나라가 목표로 한 잠재성장률 3% 달성 역시 국가 AX의 성패에 따라 좌우될 수 있다는 예상에 따른 것이다.
정부는 올해 AI 생태계 육성 예산을 9조9000억 원 규모로 투입하고, 첨단 그래픽처리장치(GPU) 확보와 독자 파운데이션 모델 개발 등 국가 핵심 AX 기반을 구축 중이다. 특히 33개 부처·위원회는 전년 대비 5배 확대된 총 2조4000억 원의 예산을 책정해 공공·제조·국방·의료·농수산·해양 등 전 분야 AX 사업을 추진한다.
이런 대규모 투자로 분야별 AX성공사례를 조기 창출하기 위해 과기장관회의를 중심으로 범정부 AX협업체계를 구축하기로 했다. 부처 간 AX사업, 정부 보유자원과 정책역량, 민간 전문성을 유기적·효과적으로 연계·활용하고, AX 전단계(기획-수행-보급·확산)에 걸쳐 현장에서 필요로 하는 자원·컨설팅에 대한 상시적으로 지원한다는 방침이다.
먼저, 기획단계에서는 부처 수요 등을 반영해 분야별 중요가 높은 AX 프로젝트는 정부 가용자원(GPU 등)을 집중 투입한다. AI전담기관, 분야별 AI전문가로 구성된 'AX자문단'을 운영하여, 희망부처를 대상으로 AX 기획 컨설팅을 지원하고, 각 부처가 AX사업 기획에 참고할 수 있도록 AX성공사례와 주요 고려사항, 기술분야별 국내 주요기업·제품 정보 등을 담은 'AX가이드라인'도 마련한다.
수행 단계에서는 각 부처가 필요로 하는 GPU, AI 모델, 인재 등 기술 기반시설(인프라)을 맞춤형으로 지원한다. 특화 AI 개발 서비스에 필요한 경우 정부 보유 첨단 GPU를 추가로 지원하고, 국가 프로젝트로 개발 중인 독자 파운데이션 모델을 활용할 수 있도록 기술 컨설팅도 이뤄진다. 범정부 공통 AI 기반과 공공 데이터를 활용해 부처별 특화 공공 행정 AI 서비스를 개발하도록 지원하며, AI 전문 검증기관과 연계한 안전·신뢰 검증과 개인정보 보호 등 관련 규제 이행 컨설팅도 제공할 계획이다.
확산 단계에서는 우수 AX 과제에 대해 추가적인 AI 인프라 제공 등 후속 연구를 지원하고, 국가 차원의 활용 확대를 위한 보급·확산을 추진한다. AX 사업을 통해 구축된 데이터와 AI 모델 등의 공개를 유도해 정부 재정이 투입된 AI 기술 인프라의 활용도를 높이고, 지역을 첨단 AI 실험장으로 삼아 특정 분야 프로세스 전반을 AI로 전환하는 프로젝트도 확대해 나갈 방침이다.
또한 이날 공공저작물 AI 학습 활용 확대 방안에 대한 보고도 있었다. 공공저작물을 AI 학습에 활용하고자 하는 수요가 증가하는 상황에서 일반 국민과 기업이 현행 제도로는 이용 과정에서 법적 불확실성이 크다는 지적에 따른 것이다(관련 기사 : 공공저작물, 국민 누구나 AI 학습에 자유롭게 사용 가능 https://omn.kr/2guo8
).
이외 안건으로는 '제2차 국가 연구개발(R&D) 중장기 투자전략 수립방향(2026~2030)'과 '한국판 제네시스 미션(K-문샷) 추진전략', '제2차 정보보호 종합대책' 등도 논의됐다.
배 부총리는 "과학기술·AI 기반의 대한민국 도약을 위해 전략적 R&D 투자가 필수적"이라면서 "범부처 역량을 결집해 R&D 성과 창출을 앞당길 중장기 투자전략을 마련하겠다"고 밝혔다. 덧붙여 "정부 AX 사업의 전주기 원스톱 지원을 통해 부처 간 칸막이를 해소하고, 공공 데이터 개방을 확대해 AI 산업 성장을 뒷받침하겠다"고 말했다.
한편 이번 회의부터는 효율적인 운영을 위해 주요 안건에 대해서는 집중 토의 방식을 도입했다. 이를 통해 부처 간 정책 연계성과 조정 기능을 한층 강화해 나간다는 방침이다.