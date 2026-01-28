'24만 전자'라는 장밋빛 미래를 믿는 당신에게

큰사진보기 ▲목표주가의 의미숫자에 붙어 있는 맥락과 이야기에 설득된다. ⓒ 황인수 관련사진보기

"아직 삼성전자 가지고 있어?"

"진작에 팔았지"

"24만 전자 간다고 하던데?"

"지금은 다르다."

친구와의 대화에서 아쉬움이 묻어났다. 12만 원 언저리에 가지고 있던 삼성전자를 팔았기 때문이다. 현재 삼성전자 주가는 16만 원 근처에 있고, 24만 원까지 갈 수 있다는 기사들이 잇따라 나오고 있다. 삼성전자와 하이닉스의 오름세, 그리고 그에 맞춰 움직이는 코스피 지수는 장밋빛 미래를 보여주는 듯하다.하지만 삼성전자의 PER이 몇 배인지, 올 해 이익이 얼마나 늘어날지, 그 예측이 보수적인지 도전적인지 따져보는 사람은 많지 않다. 대신 머릿속에서는 여러 장면이 그려진다. 다시 최고가로 올라가는 그래프, 뒤늦게 따라붙는 사람들, 그리고 "역시 그 때 사둘 걸"이라는 말이다.목표주가는 숫자처럼 보이지만, 실제로는 기대를 번역한 결과물에 가깝다. 우리는 목표주가의 계산식을 묻기 보다 그 숫자가 만들어내는 장면을 먼저 떠올린다.같은 숫자라도 수식 혹은 통계에 있으면 넘겨버린다. 반면 뉴스 헤드라인에 등장하면 시선이 멈춘다. 우리가 반응하는 것은 숫자 자체가 아니라, 숫자에 붙어 있는 맥락과 이야기이기 때문이다. 대니얼 카너먼의 저서 <생각에 관한 생각>에서 나온 '소수의 법칙'은 바로 이 지점을 건드린다. 사람은 충분한 데이터가 아니라, 몇 개의 인상적인 사례와 숫자, 그럴듯한 이야기에 더 쉽게 설득된다.경제 뉴스에 나오는 목표 주가는 이 법칙을 효율적으로 사용한다. "24만 전자 무리 없다"라는 문장은 하나의 이야기다. 반도체 가격 호황, 여전한 AI 수요, 글로벌 경쟁 구도의 변화와 같은 여러 단서들을 한 줄로 압축한 이야기다. 주가와 경제에는 수많은 변수들이 존재하지만, 이런 압축 과정을 거친 이야기를 접하는 순간 무엇이 확실하고 무엇이 불확실한지는 흐려진다. 남은 것은 '가능하다'라는 말과, 그 가능성이 현재 진행 중이라는 착각이다.현재 주가가 '많이 올랐다'는 것은 사실이다. 하지만 '올랐으니 더 오를것이다'는 논리라기보다 심리에 가깝다. 과거의 상승이 미래의 상승을 보장하지 않는다는 사실을 우리는 이미 알고 있다. 그럼에도 '24만 전자'와 같은 헤드라인을 반복적으로 접하다 보면, 이 흐름이 어느새 인과관계처럼 느껴진다. 몇 번의 상승과 몇 개의 전문가의 낙관적 전망이 겹쳐질 때, 우리는 이렇게 말한다.목표 주가에 도달할 수 있는 확률은 무엇인가. 그 과정에서 감수해야 할 변동성은 어느 정도일까. 예측에 빗나갈 가능성은 왜 이야기하지 않는가. 이런 질문들이 빠져있는 숫자는 분석이라기보다 기대이다.이런 현상은 주식에만 국한되지 않는다. 부동산 전망, 금리 예측, 세계 경제 선장률 전망까지, 우리는 숫자를 를 통해 미래를 읽고 있다고 생각한다. 하지만 실제로는 숫자가 만들어낸 그럴듯한 이야기를 듣고 있을 뿐이다. 그 이야기가 충분히 그럴 듯해지면, 표본의 크기나 근거의 탄탄함은 뒷전이 돼버린다.문제는 예측이 틀릴 수 있다는 데 있지 않다. 예측은 원래 틀릴 수 있다. 더 중요한 문제는 예측을 '가능성'이 아니라 '정답'처럼 받아들인다는 데 있다. 숫자가 주는 안정감, 맥락이 주는 확신 앞에서 우리는 불확실성을 잠시 잊는다.대니얼 카너먼이 이야기했듯, 인간은 숫자의 동물이 아니라 이야기의 동물이다. 목표 주가는 그 사실을 가장 잘 대변하고 있는 언어에 가깝다. 우리는 계산보다 장면을 먼저 떠올리고, 확률보다 의미에 먼저 설득된다. 지금 이 시점 우리가 던져야 할 질문은 '숫자가 진짜 맞을까'가 아니라 '우리는 왜 그 숫자를 쉽게 믿게 되었을까'일지도 모른다.