밥 굶고, 망가진 침대서 쪽잠... 병실의 '투명인간'을 아십니까

"무슨 매트 커버를 그렇게 자주 갈아요? 기저귀는 제때 갈아야죠. 간병 좀 제대로 하세요."

대한민국은 세계가 부러워하는 의료 선진국이다. 최첨단 장비와 화려한 병원 건물이 즐비하지만, 병실 커튼을 걷으면 참담한 '돌봄의 민낯'이 드러난다.2024년 기준 한국의 요양·간병 인력은 약 60만 명에 달하지만, 노인 100명당 환자 대 간병 인력 비율은 4.5명 수준이다. 노르웨이 등 일부 OECD 선진국의 13명과 비교하면 절반에도 미치지 못한다. 이 부족한 인력의 최전선에서 가장 고통받는 이들은 24시간 병실을 지키는 간병사들이다. 취재 과정에서 목격한 현실은 처참했다.병원은 철저한 계급 사회다. 피라미드 가장 밑바닥에 있는 간병사들은 육체적 고됨을 넘어, 인간으로서의 존엄마저 짓밟히는 '감정의 하수구' 취급을 받는다. 현장에서 만난 간병사들은 의료진, 특히 간호사들의 고압적 태도와 냉대에 가슴에 멍이 들어 있었다.환자의 상태를 알리러 간호사실로 달려가도 돌아오는 건 걱정이 아니라 짜증 섞인 표정이다. 눈도 마주치지 않고 허공을 향해 건성으로 답하거나, 상황 설명이 끝나기도 전에 말을 끊으며 면박을 주는 일도 다반사다. 지금의 병원 시스템에서 간병사는 환자의 상태를 보고하는 사람이라기보다 "가능한 조용히, 의료진을 호출하지 않고 투명 인간처럼 있는 사람"이어야 유능하다고 여겨진다.취재 중 만난 한 간병사는 꼬리뼈 골절 환자를 돌보고 있었다. 환자는 방광염까지 겹쳐 소변 역류로 염증이 악화되는 상황이었다. 간병사는 밤새 마른 수건으로 닦고 기저귀를 교체하며 환자를 돌봤다. 그러나 구한 기저귀의 흡수력이 낮아 환자복과 시트가 여러 번 젖었다. 시트 교체를 요청하러 간호사실로 갔지만, 간호사는 자초지종을 묻지도 않고 핀잔을 주었다.밤새 환자를 지킨 노력은 순식간에 '무능함'과 '귀찮은 일'로 매도됐다. 간병사는 의료팀의 동료가 아니라, 단순한 잡일꾼으로 취급받는 현실이다.간병사의 고단함은 병원 문턱을 넘기 전부터 시작된다. 대부분의 병원은 간병 식판을 제공하지 않는다. 일자리를 알선받으면 간병사는 고작 3~5시간 만에 피난민처럼 짐을 싸 병원으로 향해야 한다. 병원에서 필요한 밑반찬, 덮고 잘 이불과 베개, 세면도구까지 챙기다 보면 여행보다 더 큰 짐 보따리가 만들어진다.대중교통에선 부피 큰 짐 때문에 승객과 기사들의 눈총을 받는다. 병실에 도착하면 현실은 더 가혹하다. 2주에서 길게는 4주 이상 24시간 상주해야 하지만, 제대로 된 잠자리조차 없다. 현장에서 만난 한 간병사는 "침대 가운데가 푹 꺼져서 자고 일어나면 허리가 끊어질 것 같아요"라고 하소연했다.그녀가 쓰는 보조 침대는 기능을 상실한 상태였다. 물론 일부 병원은 여분의 침대와 휴게 공간을 제공하기도 하지만, 대부분은 요청이 묵살되거나 현실과 괴리가 컸다. 먹는 문제도 열악하다. 공기밥 한 그릇이라도 나오면 다행이지만, 누락되는 경우가 허다하다. 공기밥 한 그릇이라도 나오면 그나마 다행이다. 밥알 하나 제공되지 않는 곳이 허다하다. 운 좋게 밥이 나오는 곳이라 해도 서럽긴 마찬가지다.실제로 한 간병사는 배식 조리원의 실수로 자신의 밥이 누락된 적이 있었다고 증언했다. 배식차에는 분명 남은 여분의 밥이 있었음에도, 배식 담당자는 끝내 밥을 주지 않았다. 실수로 밥을 못 받았다는 사실보다, 눈앞에 밥을 두고도 주지 않는 그 비정함이 배고픔보다 더 뼈아팠다고 그는 회상했다.간병사들은 고용 구조에서도 옥죄인다. 일자리를 얻으려면 간병 협회를 통해야 하고, 이 과정에서 '이중 착취'가 발생한다. 보호자들은 환자의 상태를 실제보다 가볍게 이야기해 낮은 간병비를 책정하고, 협회는 회원에게 매달 10만 원 이상의 회비를, 비회원에게는 일감별로 3000~5000원의 알선비를 뗀다.이런 구조 속에서 간병사의 손에 들어오는 돈은 최저임금에도 미치지 못한다. 환자의 오물이 묻은 옷이나 간병복을 손빨래할 공간조차 없으며, 밤에 몰래 빨래를 널어야 한다. 몸과 마음은 환자보다 더 빠르게 병들어간다."환자를 가족처럼 돌보라"는 말은 공허한 폭력이다. 최저임금에도 못 미치는 소득, 의료진의 멸시, 비참한 휴식 환경 속에서 양질의 간병 서비스가 나올 리 없다. 선진국들은 간병을 필수 의료 지원으로 인정하고 그에 걸맞은 대우를 한다. 한국도 이제 변화해야 한다. 간병사의 희생을 담보로 굴러가는 병원 시스템은 시한폭탄과 다름없다.첫째, 인권 감수성 변화가 시급하다. 의료진이 간병사를 동료로 인식하도록 병원 차원의 인권 교육과 상호 존중 캠페인이 필요하다. 이는 단순한 권고가 아니라 병원 평가 항목 반영 등 실질적인 강제성이 동반되어야 한다.둘째, 기본적인 생존권을 보장해야 한다. 식사 제공, 최소 침구류, 편히 쉴 수 있는 휴게 공간 등은 혜택이 아니라 인간에 대한 예의다. 셋째, 간병비 급여화를 통해 사적 간병 시장을 제도권으로 끌어들여야 한다. 협회의 중간 착취 구조를 개선하고, 간병 노동의 가치를 정당하게 평가해야 한다.간병사가 웃어야 환자가 웃는다. 그들은 환자의 손발이자, 의사가 없는 긴 밤을 지키는 생명의 수호자다. 그들을 투명 인간 취급하며 병들게 놔두는 한, 대한민국 의료의 미래는 암울하다. 밥 한 그릇, 따뜻한 말 한마디가 간절한 지금, 우리 사회가 응답할 때다.